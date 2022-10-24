Как придумали самую продаваемую игрушку, и за какой кубик Рубика готовы выложить 2,5 миллиона дол

Механическая головоломка кубик Рубика появилась практически полвека назад, но даже сейчас, несмотря на технический прогресс, ее популярность абсолютно не уменьшается. Невероятно, но за всю историю существования игрушки-головоломки всего продали свыше 350 миллионов таких кубиков. Стоит заметить, что сейчас люди постоянно изобретают новые разновидности этой головоломки, чтобы усложнить ее, а также сделать более оригинальной. В этом обзоре речь пойдет об истории возникновения кубика Рубика, а также о наиболее интересных его разновидностях.
Изобретение головоломки, покорившей планету Земля
В 1974 году 29-летний преподаватель архитектуры и промышленного дизайна из столицы Венгрии Эрне Рубик никогда бы не подумал, что совсем скоро он станет первым официальным миллионером восточноевропейского социалистического блока. Также ему были интересны геометрия и процесс создания трехмерных моделей, который по его мнению лучше всего развивал у студентов пространственное мышление. Проект знаменитой головоломки он вынашивал несколько лет.
По одной из версий, с помощью своего изобретения Эрне Рубик пытался объяснить непонятливым студентам основы математической теории групп, выполнив задачу: заставить отдельные разноцветные кубики свободно вращаться на своих местах, не нарушая конструктивного единства всего приспособления
Первоначально конструкция включала в себя 27 маленьких деревянных кубиков с разноцветными гранями. Благодаря ему преподаватель пытался научить своих студентов основам одной из центральных концепций в математике: теории групп. Целью его изобретения было вращение разных кубиков, не нарушающих при движении общую конструкцию. Изначально в кубике было 156 граней, но со временем изобретатель решил снизить их количество практически в 3 раза. Тогда-то изобретение и приняло тот вид, который сегодня всем известен. В середине он разместил соединяющий механизм, который сделал из этого выдающегося изобретения головоломку.
Вскоре этим изделием заинтересовались не только студенты Рубика, но и его друзья. Поэтому спустя год после изобретения он решил его запатентовать. Изначально изобретатель назвал свое изделие «Магический кубик», однако после презентации на выставке игрушек в Нюрнберге в 1980 году его переименовали. Хотя, стоит заметить, что по сей день в Германии и Китае распространено и первоначальное название.
«Тот факт, что каждая грань куба состоит из трёх слоев по три блока, имеет большое значение. Число три, кажется, обладает специфическим смыслом, выражающимся в некоторых странных связях между человеком и природой: Мать - Дитя - Отец; Небеса - Земля - Преисподняя; Создание - Сохранение - Разрушение; Рождение - Жизнь - Смерть» - Эрно Рубик
Массово эту игрушку-головоломку начали выпускать в 1977 году, тогда несколько первых экземпляров завезли и на просторы СССР, которые сразу полюбились счастливым обладателям кубика. А вот в западных странах признание настигло игрушку не сразу, пока немецкий бизнесмен Тибор Лакзи не начал продвигать занимательный кубик.
Сейчас суммарно продано уже более 350 млн таких кубиков, поэтому его по праву называют самой продаваемой игрушкой. В наши дни эту головоломку можно приобрести практически в любом магазине с игрушками, а по его собиранию устраивают целые чемпионаты. Тридцать лет назад в Венгрии состоялся первый Чемпионат Мира по кубику Рубика. Тогда выиграл американский студент, которому удалось собрать его практически за 23 секунды. К слову, турниры проходят в следующих номинациях: сборка одной рукой, ногами, с закрытыми глазами, под водой (на одном дыхании).
Самый большой кубик
Игрушка состоит из более 6000 деталей, созданных на станке, принадлежащем компании 3D Print Fabriek, которая и стала спонсором его производства. Внутреннее содержимое содержит в себе 17 слоев, каждый из которых движется по отношению к другим. Площадь одной его стороны примерно равна шахматной доске.
Огромный кубик Рубика среди изобретений Грегуара Пфеннига далеко не самых сложный и трудоемкий, но, чтобы его собрать, человеку может понадобиться несколько тысяч часов
Изобрел его Грегуар Пфенниг, на счету которого больше сотни изобретений различной сложности. И хотя огромный кубик далеко не самый трудный из его изобретений, но на его сборку может уйти примерно несколько сотен, а то и тысяч часов. Например, сам создатель, причем вместе со своими помощниками, собирал гигантский кубик около двухсот часов. Кстати, почти столько же часов они потратили на наклейку этикеток к каждому элементу изделия.
Данный кубик, стоимостью $18 тыс, можно приобрести в интернет-магазине Olivier’s Sticker Shop. Однако в наличии таких кубков нет, их изготовляют по факту заказа покупателя. Длительность ожидания изготовления составляет около 3-4 месяцев.
Младший брат кубика
А вот наш соотечественник, программист Евгений Григорьев, решил пойти от обратного и сделать самый маленький кубик. Евгений огромный поклонник этой занятной головоломки и может собрать кубик примерно за 60 секунд. Но как-то раз к нему пришла мысль усложнить любимую игрушку. Более четырех недель Григорьев изготавливал лазером наименьший вариант кубик Рубика. Такого еще никогда не было.
В течение месяца Евгений Григорьев изготавливал игрушку при помощи лазера, чтобы получить изделие с длиной стороны всего лишь один сантиметр
И его старания не прошли даром: мужчина попал в Книгу рекордов Гиннесса со своим изобретением. Длина стороны его уменьшенной копии головоломки составляет всего лишь 1 сантиметр. По словам самого Евгения, задача стала намного сложнее – теперь процесс сборки занимает в три раза больше времени.
Кубик Оскара ван Девентера
Оскар ван Девентер прославился своими необычными головоломками, поэтому голландский инженер не упустил и модернизацию кубика Рубика, и внес свою лепту. Поначалу он создал необычные кубики различных размеров, однако они не получили той известности и востребованности, на которую рассчитывал инженер. Поэтому вскоре мужчина придумал разновидность головоломки, включающую 1539 элементов (17х17х17), напечатанных на 3D-принтере. Длина стороны одного куба 14 см.
Голландский инженер, известный незаурядными головоломками, решил поразить весь мир и изобрел разновидность игрушки, включающую более полутора тысяч элементов (17х17х17)
На создание данной версии кубика инженер потратил 1,5 тыс фунтов стерлингов, а также около 60 часов. Лишь на покраску деталей, которая делалась вручную, было потрачено более 10 часов. Любопытно, что Оскар может собрать стандартный кубик за 120 секунд, а вот способ сборки своего изделия до сих пор не придумал.
Золотой кубик Рубика
К сорокалетию создания знаменитого кубика Рубика, ювелирный бренд «Diamond Cutters Int» тоже внес свою лепту в разнообразие занятной игрушки. Так появилась самая дорогая версия популярной головоломки. Сам кубик сделали из золота, причем 750 пробы, а его стороны украсили драгоценными камнями. На создание данного произведения ювелирного искусства ушло около 8,5 тыс часов.
Самый дорогой кубик Рубика выполнен из желтого золота пробы № 750, а в качестве расцветки отдельных сторон использовали разные камни: аметисты, бриллианты, рубины, сапфиры и изумруды
Стоимость этого изделия оценивается в $2,5 млн. Презентация драгоценного кубика прошла В Нью-Джерси на выставке «Beyond Rubik’s Cube». И хотя никто так и не купил это изделие, оно и сейчас пользуется спросом на различных выставках по всему миру.
Необычные разновидности кубика Рубика
Как видно, в мире много желающих как-то удивить общественность своим необычным изобретением. Поэтому неудивительно, что кроме стандартных квадратных изделий, которые в основном отличаются лишь размерами сторон, было придумано множество незаурядных разновидностей известной головоломки.
Мегаминкс (волшебный додекаэдр) - в работе похож на кубик Рубика, однако имеет форму додекаэдра. Есть два вида мегаминкса: в двенадцатицветном варианте (у граней разные цвета) и в шестицветном (противоположные грани выполнены в одном цвете). Кстати, это изобретение впервые увидел мир в 1973 году, за год до выпуска кубика Рубика.
Мегаминкс работает по принципу кубика Рубика, но имеет форму додекаэдра, а впервые выпустили ее еще в 1973 году, то есть даже раньше, чем главного героя этой статьи
Пирамидка Мефферта также была создана раньше знакомой нам игрушки – за два года до даты X ее разработал истинный знаток головоломок Уве Меффертом. У этой игрушки 4 стороны с разными цветами, которые легче собрать, чем детище Рубика, с помощью миллиона различных комбинаций.
Пирамидка Мефферта имеет 4 разноцветных стороны, и собрать ее намного проще кубика Рубика – здесь всего лишь миллион возможных комбинаций
Square-1 был создан около 30 лет назад чешским изобретателем. Собранная игрушка выглядит как кубик Рубика, хотя в разобранном состоянии это что-то непонятное и не имеющее формы. Эта игрушка меняет свой вид, постоянно закручиваясь в разные стороны, что делает ее более сложной.
На пике популярности, в начале 80-х, кубик Рубика крутил каждый пятый житель нашей планеты. поэтому неудивительно, что и по сей день создается много новых версий любимой игрушки. На фото слева - Square-1, справа - Войдкуб
Войдкуб похож на обычный кубик, но без внутреннего центра, который соединяет детали друг с другом. Однако, несмотря на отсутствие крестовины, игрушка не распадается. Все это делает алгоритм его сборки интересным и уникальным.
При вращении форма зеркального куба становится беспорядочной – тут и там появляются выступы или впадины, но это только на первый взгляд очень сложно, на самом деле есть короткий алгоритм, позволяющий привести игру к начальной позиции
Зеркальный куб состоит из деталей одного оттенка, но разных по своему размеру. Поначалу игрушка имеет форму куба, но стоит начать ее поворачивать, как она становится бесформенной. Правда у этой головоломки существует короткий алгоритм, который быстро приводит игрушку в первозданный вид.
Сиамские кубики - довольно сложный вариант, состоящий из соединенных между собой изделий 3х3х3
Сиамские кубики представляют из себя две и более головоломки, которые соединены друг с другом. С поворотом игрушки вращаться могут лишь пара внутренних и внешних частей.
Мастер пираморфикс - это головоломка на основе шестеренок, объединенных в пирамидальной форме
Мастер пираморфикс выполнен при помощи шестеренок, которые принимают форму пирамиды. Имеет 26 подвижных составляющих, раскрашенных в 4 цвета. При разборке его первоначальный вид трансформируется.
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