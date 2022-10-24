Как придумали самую продаваемую игрушку, и за какой кубик Рубика готовы выложить 2,5 миллиона дол

Изобретение головоломки, покорившей планету Земля

По одной из версий, с помощью своего изобретения Эрне Рубик пытался объяснить непонятливым студентам основы математической теории групп, выполнив задачу: заставить отдельные разноцветные кубики свободно вращаться на своих местах, не нарушая конструктивного единства всего приспособления

«Тот факт, что каждая грань куба состоит из трёх слоев по три блока, имеет большое значение. Число три, кажется, обладает специфическим смыслом, выражающимся в некоторых странных связях между человеком и природой: Мать - Дитя - Отец; Небеса - Земля - Преисподняя; Создание - Сохранение - Разрушение; Рождение - Жизнь - Смерть» - Эрно Рубик

Самый большой кубик

Огромный кубик Рубика среди изобретений Грегуара Пфеннига далеко не самых сложный и трудоемкий, но, чтобы его собрать, человеку может понадобиться несколько тысяч часов

Младший брат кубика

В течение месяца Евгений Григорьев изготавливал игрушку при помощи лазера, чтобы получить изделие с длиной стороны всего лишь один сантиметр

Кубик Оскара ван Девентера

Голландский инженер, известный незаурядными головоломками, решил поразить весь мир и изобрел разновидность игрушки, включающую более полутора тысяч элементов (17х17х17)

Золотой кубик Рубика

Самый дорогой кубик Рубика выполнен из желтого золота пробы № 750, а в качестве расцветки отдельных сторон использовали разные камни: аметисты, бриллианты, рубины, сапфиры и изумруды

Необычные разновидности кубика Рубика

Мегаминкс работает по принципу кубика Рубика, но имеет форму додекаэдра, а впервые выпустили ее еще в 1973 году, то есть даже раньше, чем главного героя этой статьи

Пирамидка Мефферта имеет 4 разноцветных стороны, и собрать ее намного проще кубика Рубика – здесь всего лишь миллион возможных комбинаций

На пике популярности, в начале 80-х, кубик Рубика крутил каждый пятый житель нашей планеты. поэтому неудивительно, что и по сей день создается много новых версий любимой игрушки. На фото слева - Square-1, справа - Войдкуб

При вращении форма зеркального куба становится беспорядочной – тут и там появляются выступы или впадины, но это только на первый взгляд очень сложно, на самом деле есть короткий алгоритм, позволяющий привести игру к начальной позиции

Сиамские кубики - довольно сложный вариант, состоящий из соединенных между собой изделий 3х3х3

Мастер пираморфикс - это головоломка на основе шестеренок, объединенных в пирамидальной форме