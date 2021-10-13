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Как готовить макароны, чтобы от них не толстеть: Секрет стройности Софи Лорен


Как приготовить макароны: Хитрости, с которыми блюдо будет идеального вкуса.

Как приготовить макароны: Хитрости, с которыми блюдо будет идеального вкуса.

Макароны с котлеткой, по-флотски, с сыром и томатным соусом - каких только вариаций нет у любимого всеми гарнира. Вермишель любят и взрослые, и дети, готовится она быстро, правда, не всегда удачно. Чтобы паста не слипалась и не выглядела неаппетитной массой, нужно просто соблюдать несколько правил ее приготовления. Тогда результат не будет уступать итальянским шеф-поварам, а само блюдо не навредит фигуре, как и уверяла легендарная актриса Софи Лорен.

Как выбрать макароны?


Как выбрать вкусные макаронные изделия.

Как выбрать вкусные макаронные изделия.

 

Несмотря на изобилие макаронных изделий на прилавках супермаркетов, далеко не все они вкусны и презентабельны. Чтобы выбрать по-настоящему качественные, обратите внимание на состав продукции. Там должно значиться всего два ингредиента - вода и мука. Все остальное - от лукавого (точнее, от желания производителя снизить себестоимость продукции, что, конечно же, не идет на пользу его вкусовым качествам).

Главное, на что следует ориентироваться, - не развариваются и не «плывут» (а еще - не откладываются на талии) изделия из твердых сортов пшеницы. Эту информацию ищите на упаковке.

Как правильно варить макароны?


Как сварить макароны так, чтобы они не слиплись и не разварились.

Как сварить макароны так, чтобы они не слиплись и не разварились.

 

Макароны лучше всего варить в большом количестве воды из расчета 1 литр воды на 100 гр. сухих изделий. Закладывать их нужно в воду, когда она закипит. Варить - согласно инструкции на упаковке. Если же время не уточняется, то помните, что среднее время варки спагетти - 7-12 минут.
Итальянцы никогда не промывают макароны.

Итальянцы никогда не промывают макароны.

 

Итальянцы не накрывают кастрюлю крышкой во время варки макарон, следовать их примеру или нет - остается на ваше усмотрение. А вот настоятельную рекомендацию не промывать макароны после варки игнорировать не стоит. Даже если ваша бабушка готовила именно так, есть основания полагать, что у итальянских поваров в этом деле чуть больше опыта.
Воду из-под макарон можно использовать для приготовления соуса.

Воду из-под макарон можно использовать для приготовления соуса.

 

Воду, в которой варилась паста, не выливайте. На ее основе можно приготовить томатный или овощной соус, который станет отличной заправкой для макарон.

Какие соусы не навредят фигуре?


Макароны с овощами не навредят фигуре.

Макароны с овощами не навредят фигуре.

 

Один из популярных способов сервировки макарон - сливочный соус и сыр. Правда, в этом случае блюдо становится слишком калорийным. Есть и альтернативы, например, помидоры, морепродукты, оливки, пряности, фарш. Блюдо с такими добавками можно считать практически безопасным для фигуры.
Паста - любимое блюдо Софи Лорен.

Паста - любимое блюдо Софи Лорен.

 

Паста была излюбленным блюдом Софи Лорен. Итальянская актриса даже уверяла, что именно паста помогает ей поддерживать фигуру в норме. Удивительно, правда? На самом деле все просто. Лорен ела исключительно спагетти аль денте. Так называются макаронные изделия, которые сняли с огня за пару минут до окончания приготовления. На вкусовые качества блюда это почти не влияет, но недоваренные спагетти увеличиваются в объеме, попав в желудок, следовательно, чувство сытости не покидает еще долгое время. И вот в этом-то залог успеха: нет желания что-то перекусить или съесть дополнительную порцию вскоре после обеда или ужина.
Вариант сервировки спагетти.

Вариант сервировки спагетти.

 

Кстати, макароны аль денте прекрасно подходят для приготовления блюд с различными заправками. Если планируется после варки тушить пасту с соусом и мясной или рыбной начинкой, то так макароны не разварятся, а будут идеально мягкими.

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Как готовить макароны, чтобы от них не толстеть: Секрет стройности Софи Лорен

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Как готовить макароны, чтобы от них не толстеть: Секрет стройности Софи ЛоренПодписаться на мой Instagram
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