Как готовить макароны, чтобы от них не толстеть: Секрет стройности Софи Лорен

Как приготовить макароны: Хитрости, с которыми блюдо будет идеального вкуса.
Макароны с котлеткой, по-флотски, с сыром и томатным соусом - каких только вариаций нет у любимого всеми гарнира. Вермишель любят и взрослые, и дети, готовится она быстро, правда, не всегда удачно. Чтобы паста не слипалась и не выглядела неаппетитной массой, нужно просто соблюдать несколько правил ее приготовления. Тогда результат не будет уступать итальянским шеф-поварам, а само блюдо не навредит фигуре, как и уверяла легендарная актриса Софи Лорен.
Как выбрать макароны?
Как выбрать вкусные макаронные изделия.
Несмотря на изобилие макаронных изделий на прилавках супермаркетов, далеко не все они вкусны и презентабельны. Чтобы выбрать по-настоящему качественные, обратите внимание на состав продукции. Там должно значиться всего два ингредиента - вода и мука. Все остальное - от лукавого (точнее, от желания производителя снизить себестоимость продукции, что, конечно же, не идет на пользу его вкусовым качествам).
Главное, на что следует ориентироваться, - не развариваются и не «плывут» (а еще - не откладываются на талии) изделия из твердых сортов пшеницы. Эту информацию ищите на упаковке.
Как правильно варить макароны?
Как сварить макароны так, чтобы они не слиплись и не разварились.
Макароны лучше всего варить в большом количестве воды из расчета 1 литр воды на 100 гр. сухих изделий. Закладывать их нужно в воду, когда она закипит. Варить - согласно инструкции на упаковке. Если же время не уточняется, то помните, что среднее время варки спагетти - 7-12 минут.
Итальянцы никогда не промывают макароны.
Итальянцы не накрывают кастрюлю крышкой во время варки макарон, следовать их примеру или нет - остается на ваше усмотрение. А вот настоятельную рекомендацию не промывать макароны после варки игнорировать не стоит. Даже если ваша бабушка готовила именно так, есть основания полагать, что у итальянских поваров в этом деле чуть больше опыта.
Воду из-под макарон можно использовать для приготовления соуса.
Воду, в которой варилась паста, не выливайте. На ее основе можно приготовить томатный или овощной соус, который станет отличной заправкой для макарон.
Какие соусы не навредят фигуре?
Макароны с овощами не навредят фигуре.
Один из популярных способов сервировки макарон - сливочный соус и сыр. Правда, в этом случае блюдо становится слишком калорийным. Есть и альтернативы, например, помидоры, морепродукты, оливки, пряности, фарш. Блюдо с такими добавками можно считать практически безопасным для фигуры.
Паста - любимое блюдо Софи Лорен.
Паста была излюбленным блюдом Софи Лорен. Итальянская актриса даже уверяла, что именно паста помогает ей поддерживать фигуру в норме. Удивительно, правда? На самом деле все просто. Лорен ела исключительно спагетти аль денте. Так называются макаронные изделия, которые сняли с огня за пару минут до окончания приготовления. На вкусовые качества блюда это почти не влияет, но недоваренные спагетти увеличиваются в объеме, попав в желудок, следовательно, чувство сытости не покидает еще долгое время. И вот в этом-то залог успеха: нет желания что-то перекусить или съесть дополнительную порцию вскоре после обеда или ужина.
Вариант сервировки спагетти.
Кстати, макароны аль денте прекрасно подходят для приготовления блюд с различными заправками. Если планируется после варки тушить пасту с соусом и мясной или рыбной начинкой, то так макароны не разварятся, а будут идеально мягкими.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии