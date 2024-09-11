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Почему гениальный портретист Доминик Энгр всю жизнь избегал этого жанра



Одним из приемов Энгра было намеренное искажение пропорций человеческой фигуры – он мог, например, «добавить» лишние позвонки, как в случае с «Большой одалиской», или «заставить» Фетиду неестественно запрокинуть голову, или даже, создавая портрет, визуально уменьшить тело, обратив внимание зрителя на лицо или руки. Представления Энгра о прекрасном в искусстве вызывали у современников разные реакции, но уже при жизни он считался художником весьма значительным. И как бы он ни пытался уйти от этого звания – гениальным, возможно, даже лучшим, портретистом.

Молодой художник


Он был старшим из детей в семье, отец тоже был художником, а еще – скульптором и музыкантом, довольно уважаемым в родном Монтобане. Там в 1780 году и появился на свет Жан Огюст Доминик Энгр. Уже в детстве он живо интересовался рисованием, копировал работы отца и те репродукции картин, что были дома. Мальчика определили на учебу в Тулузскую академию, где он набирался знаний и навыков под руководством больших мастеров и где, к слову, его застали французские революционные годы. Впрочем, всю свою жизнь Энгр оставался довольно аполитичен, как бы «сбегая» в живопись и графику от потрясений со страной и обществом.


Невеста Энгра, с которой он расторг помолвку (слева); справа - его первая жена

Невеста Энгра, с которой он расторг помолвку (слева); справа - его первая жена

 

Было понятно, что талантливому молодому человеку нужно в Париж – иначе в те годы художникам было не пробиться к вершинам. Там на протяжении четырех лет Энгр учился в мастерской Жака-Луи Давида, который многое дал ученику, считая того перспективным и способным живописцем, но в итоге отношения между ним и молодым художником испортились: Давид не понимал и не принимал того стиля, который развивал Энгр; впрочем, французы не скоро оценили работы молодого художника по достоинству.
Портреты Наполеона 1804 и 1806 годов

Портреты Наполеона 1804 и 1806 годов

 

Он постоянно обращался к искусству античности, тем более, что Наполеон обеспечил французам эту возможность, наполнив Лувр всевозможными трофеями, привезенными из походов. На протяжении всей своей жизни Энгр считал себя историческим живописцем, но приходилось думать о хлебе насущном – и уделять внимание «низшему жанру», создавать портреты, которые приносили и деньги, и славу, и новых заказчиков.

Портреты работы Энгра


С парижскими Салонами у Энгра не складывалось, картины его называли застывшими, персонажей – лишенными движения и выразительности. По мнению критиков, этот стиль – с твердым контуром, «гладкими», невидимыми мазками, с тщательно выписанными деталями – возвращал живопись к готике, то есть отбрасывал искусство на столетия назад. Спустя несколько лет напряженной работы Энгр сумел выиграть Римскую премию и отправился на четыре года в Италию, учиться во Французской академии в Риме.
Два автопортрета - с разницей в полвека

Два автопортрета - с разницей в полвека

 

В Италии Энгр по-прежнему изучал классическое искусство, творчество Рафаэля, которое считал недостижимым идеалом для всех живописцев (недолюбливая при этом Рубенса, который, по мнению Энгра, своими картинами уводил внимание от истинных ценностей в искусстве). Интересно, что, уехав в Италию и пребывая в расстроенных чувствах в связи с отзывами на его работы из Парижа, художник был вынужден даже расторгнуть помолвку. Правда, через несколько лет женился – на Мадлен Шапель,
которая безоговорочно поддерживала мужа и сопровождала его во всех поездках.
В своих работах Энгр легко отступал от исторических фактов: например, ради картины он «обеспечил» присутствие при кончине Леонардо да Винчи французского короля, чего в действительности не было. Источник: commons.wikimedia.org

В своих работах Энгр легко отступал от исторических фактов: например, ради картины он «обеспечил» присутствие при кончине Леонардо да Винчи французского короля, чего в действительности не было. Источник: commons.wikimedia.org

 

По-прежнему приходилось – из финансовых соображений – писать много портретов или делать карандашные рисунки, которые тоже пользовались успехом. Энгр пользовался старой техникой французского графического портрета, и работа выполнялась быстро, за один раз. Детали могли быть прорисованы с разной степенью тщательности, но лицу всегда уделялось максимальное внимание. Художник не довольствовался одним лишь стремлением к сходству с оригиналом, а добивался того, чтобы работа отражала внутреннюю, духовную жизнь человека.
Благодаря изучению творчества Рафаэля Энгр выработал собственное представление об идеале Богоматери

Благодаря изучению творчества Рафаэля Энгр выработал собственное представление об идеале Богоматери

 

Портреты, созданные Энгром, а их за весь период творчества художника было немногим менее пятисот, создали ему репутацию выдающегося портретиста. Еще совсем молодым, в 1803 году, он был приглашен вместе с четырьмя другими художниками писать портрет Наполеона Бонапарта (картины потом направлялись в разные города Франции). Это был первый из многих заказов со стороны правителей государств и членов их семей: довелось Энгру писать и для Людовика XVIII, и для русского цесаревича Александра, будущего императора. Во Франции художник стал одной из самых значительных фигур среди живописцев.

Картины в стиле ню, «серьезные» полотна и преподавание


Помимо портретов, Энгр много работал с изображением обнаженной натуры – его «Большая одалиска» и «Турецкая баня» пожалуй, самые знаменитые картины из этого направления – стали лишь небольшой частью всех его полотен в стиле ню. В этом смысле Энгр был верен идеалам античности. А его поклонение Рафаэлю выразилось в том, что художник сформировал свой идеал Мадонны, который воплощался в разных картинах.
Портрет семьи Стамати, 1818 год. Карандашные наброски-портреты до изобретения фотоаппарата были чрезвычайно востребованы. Источник: commons.wikimedia.org

Портрет семьи Стамати, 1818 год. Карандашные наброски-портреты до изобретения фотоаппарата были чрезвычайно востребованы. Источник: commons.wikimedia.org

 

Одно из немногих произведений Энгра, находящихся в России (основная масса работ содержатся во французских музеях) – «Мадонна перед чашей с причастием», написанное в 1841 году по заказу будущего императора Александра II. Художник изобразил на холсте двух православных святых – Александра Невского и Николая Чудотворца, фигуры которых частично скрывает полумрак, в отличие от Богородицы, лик которой озарен светом извне. В России тогда картину приняли холодновато – усмотрели в ней доминирование католических канонов живописи.

Первым настоящим успехом во Франции для Энгра стала картина «Обет Людовика XIII», которая создавалась около четырех лет в духе неоклассицизма, без свойственных художнику экспериментов в стиле романтизма. При высокой скорости работы (карандашный портрет Энгр рисовал за один день), «серьезные» картины находились у него в мастерской по несколько лет, художник видел именно в них свой билет к славе и творческому бессмертию. Главным соперником живописца долгое время считался Эжен Делакруа, отстаивавший идеалы романтизма и, в отличие от Энгра, отрицавший второстепенную роль цвета на холсте.

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