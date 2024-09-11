Почему гениальный портретист Доминик Энгр всю жизнь избегал этого жанра

Одним из приемов Энгра было намеренное искажение пропорций человеческой фигуры – он мог, например, «добавить» лишние позвонки, как в случае с «Большой одалиской», или «заставить» Фетиду неестественно запрокинуть голову, или даже, создавая портрет, визуально уменьшить тело, обратив внимание зрителя на лицо или руки.
Молодой художник
Он был старшим из детей в семье, отец тоже был художником, а еще – скульптором и музыкантом, довольно уважаемым в родном Монтобане. Там в 1780 году и появился на свет Жан Огюст Доминик Энгр. Уже в детстве он живо интересовался рисованием, копировал работы отца и те репродукции картин, что были дома. Мальчика определили на учебу в Тулузскую академию, где он набирался знаний и навыков под руководством больших мастеров и где, к слову, его застали французские революционные годы. Впрочем, всю свою жизнь Энгр оставался довольно аполитичен, как бы «сбегая» в живопись и графику от потрясений со страной и обществом.
Невеста Энгра, с которой он расторг помолвку (слева); справа - его первая жена
Было понятно, что талантливому молодому человеку нужно в Париж – иначе в те годы художникам было не пробиться к вершинам. Там на протяжении четырех лет Энгр учился в мастерской Жака-Луи Давида, который многое дал ученику, считая того перспективным и способным живописцем, но в итоге отношения между ним и молодым художником испортились: Давид не понимал и не принимал того стиля, который развивал Энгр; впрочем, французы не скоро оценили работы молодого художника по достоинству.
Портреты Наполеона 1804 и 1806 годов
Он постоянно обращался к искусству античности, тем более, что Наполеон обеспечил французам эту возможность, наполнив Лувр всевозможными трофеями, привезенными из походов. На протяжении всей своей жизни Энгр считал себя историческим живописцем, но приходилось думать о хлебе насущном – и уделять внимание «низшему жанру», создавать портреты, которые приносили и деньги, и славу, и новых заказчиков.
Портреты работы Энгра
С парижскими Салонами у Энгра не складывалось, картины его называли застывшими, персонажей – лишенными движения и выразительности. По мнению критиков, этот стиль – с твердым контуром, «гладкими», невидимыми мазками, с тщательно выписанными деталями – возвращал живопись к готике, то есть отбрасывал искусство на столетия назад. Спустя несколько лет напряженной работы Энгр сумел выиграть Римскую премию и отправился на четыре года в Италию, учиться во Французской академии в Риме.
Два автопортрета - с разницей в полвека
В Италии Энгр по-прежнему изучал классическое искусство, творчество Рафаэля, которое считал недостижимым идеалом для всех живописцев (недолюбливая при этом Рубенса, который, по мнению Энгра, своими картинами уводил внимание от истинных ценностей в искусстве). Интересно, что, уехав в Италию и пребывая в расстроенных чувствах в связи с отзывами на его работы из Парижа, художник был вынужден даже расторгнуть помолвку. Правда, через несколько лет женился – на Мадлен Шапель,
которая безоговорочно поддерживала мужа и сопровождала его во всех поездках.
В своих работах Энгр легко отступал от исторических фактов: например, ради картины он «обеспечил» присутствие при кончине Леонардо да Винчи французского короля, чего в действительности не было. Источник: commons.wikimedia.org
По-прежнему приходилось – из финансовых соображений – писать много портретов или делать карандашные рисунки, которые тоже пользовались успехом. Энгр пользовался старой техникой французского графического портрета, и работа выполнялась быстро, за один раз. Детали могли быть прорисованы с разной степенью тщательности, но лицу всегда уделялось максимальное внимание. Художник не довольствовался одним лишь стремлением к сходству с оригиналом, а добивался того, чтобы работа отражала внутреннюю, духовную жизнь человека.
Благодаря изучению творчества Рафаэля Энгр выработал собственное представление об идеале Богоматери
Портреты, созданные Энгром, а их за весь период творчества художника было немногим менее пятисот, создали ему репутацию выдающегося портретиста. Еще совсем молодым, в 1803 году, он был приглашен вместе с четырьмя другими художниками писать портрет Наполеона Бонапарта (картины потом направлялись в разные города Франции). Это был первый из многих заказов со стороны правителей государств и членов их семей: довелось Энгру писать и для Людовика XVIII, и для русского цесаревича Александра, будущего императора. Во Франции художник стал одной из самых значительных фигур среди живописцев.
Картины в стиле ню, «серьезные» полотна и преподавание
Помимо портретов, Энгр много работал с изображением обнаженной натуры – его «Большая одалиска» и «Турецкая баня» пожалуй, самые знаменитые картины из этого направления – стали лишь небольшой частью всех его полотен в стиле ню. В этом смысле Энгр был верен идеалам античности. А его поклонение Рафаэлю выразилось в том, что художник сформировал свой идеал Мадонны, который воплощался в разных картинах.
Портрет семьи Стамати, 1818 год. Карандашные наброски-портреты до изобретения фотоаппарата были чрезвычайно востребованы. Источник: commons.wikimedia.org
Одно из немногих произведений Энгра, находящихся в России (основная масса работ содержатся во французских музеях) – «Мадонна перед чашей с причастием», написанное в 1841 году по заказу будущего императора Александра II. Художник изобразил на холсте двух православных святых – Александра Невского и Николая Чудотворца, фигуры которых частично скрывает полумрак, в отличие от Богородицы, лик которой озарен светом извне. В России тогда картину приняли холодновато – усмотрели в ней доминирование католических канонов живописи.
Первым настоящим успехом во Франции для Энгра стала картина «Обет Людовика XIII», которая создавалась около четырех лет в духе неоклассицизма, без свойственных художнику экспериментов в стиле романтизма. При высокой скорости работы (карандашный портрет Энгр рисовал за один день), «серьезные» картины находились у него в мастерской по несколько лет, художник видел именно в них свой билет к славе и творческому бессмертию. Главным соперником живописца долгое время считался Эжен Делакруа, отстаивавший идеалы романтизма и, в отличие от Энгра, отрицавший второстепенную роль цвета на холсте.
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