Скинни и еще 9 повседневных вещей, которые исподтишка вредят здоровью

Некоторые вещи настолько прочно обосновались в нашем гардеробе, что мы даже представить себе не можем, что они способны наносить вред. Novate.ru рассказывает, от каких из них следует отказаться или хотя бы реже носить, чтобы избежать проблем со здоровьем. Спойлер: наши любимые скинни тоже входят в этот список.
1. Синтетические колготки
Капроновые колготки не проводят тепло. / Фото: sendwear.ru
Если на улице холодно, не нужно надевать капроновые или нейлоновые колготки под джинсы. Кажется, что несколько слоев одежды не позволят вам замерзнуть, но, увы, это заблуждение. Синтетические материалы не способны проводить тепло, поэтому воздух между штанами и колготками не нагреется, и вам будет еще холоднее. В мороз лучше надевать термобелье или шерстяные колготки – так вы сможете обеспечить себе максимально комфортные ощущения.
2. Большие сумки
Большие тяжелые сумки лучше не носить ни на плече, ни на локте
Сейчас огромные сумки как никогда в моде, но это не значит, что их следует заполнять полностью. Если аксессуар будет перевешивать плечо, вам придется его напрягать, вследствие чего возникнет большая нагрузка на мышцы. Также не стоит носить тяжелые сумки на сгибе локтя, иначе в нем будет создаваться ненужное напряжение и пострадает шея.
Если нравятся объемные аксессуары, не отказывайте себе в удовольствии дополнять ими свои образы. Но используйте их для красоты, а не в качестве шоппера. Если же вам нужно взять с собой много вещей, например, спортивную одежду и обувь или несколько толстых книг, положите их в рюкзак, чтобы вес равномерно распределился на плечи.
3. Нижнее белье из синтетики
Кружевные трусики чаще всего сделаны из синтетики . / Фото: kloomba.com
Самым любимым у большинства девушек является кружевное нижнее белье. Да, оно очень красивое и соблазнительное, но есть существенный минус – синтетическая ткань. Такое белье обычно делают из спандекса и полиэстера, поэтому оно не пропускает влагу. Если носить его постоянно, могут возникнуть инфекции мочевыводящих путей или грибковые заболевания. Оставьте кружевные изделия для особых случаев, а для ежедневной носки выбирайте белье из хлопка и других натуральных дышащих материалов.
4. Утягивающее белье
Утягивающее белье бывает разных моделей
Иногда корректирующее белье кажется нам единственно возможным вариантом. Ведь сбросить лишние килограммы получается далеко не всегда, а хорошо выглядеть в платье очень хочется. Если вы надеваете его по особым случаям, например, на корпоратив или какой-нибудь праздник, тогда ничего страшного. Но если носите постоянно, чтобы никто не догадался о несовершенствах фигуры, следует пересмотреть свои привычки.
Дело в том, что утягивающее белье часто приводит к проблемам с дыханием и пищеварением. Кроме того, большинство моделей изготавливаются из недышащих материалов и вызывают сыпь на коже. Вряд ли вам нужны все эти неприятности.
5. Комбинезоны
Комбинезоны сложно снимать
Комбинезон – очень красивый, стильный и эффектный предмет гардероба. Но есть в бочке меда и ложка дегтя. Если вдруг вам захочется сходить в туалет, придется пережить семь кругов ада, ведь снимать комбинезон долго и неудобно. Некоторые девушки, прекрасно зная об этой его особенности, просто стараются реже ходить в дамскую комнату. «Лучше потерплю до дома, чем буду его снимать в туалете ресторана», – думают они. И вот здесь кроется главная ошибка и опасность для здоровья. Воздержание негативно сказывается на состоянии мочевого пузыря и пищеварительной системы, поэтому либо избегайте комбинезонов, либо будьте готовы к дискомфорту.
6. Скинни
Вредные для здоровья как узкие джинсы, так и узкие брюки
Узкие джинсы и брюки имеют толпы поклонниц по всему миру, но, к сожалению, всенародная любовь не делает их менее опасными для здоровья. Слишком тесная одежда нарушает кровообращение и при регулярное носке может спровоцировать некоторые заболевания мышц и сосудов, в частности варикоз. Также возможно появление целлюлита.
Лишним доказательством того, что узкие джинсы могут быть опасны, является история 35-летней женщины, которая обратилась к медикам с жалобой на слабость в ногах и ощущение тяжести в лодыжках. Оказалось, что она провела несколько часов, сидя на корточках, когда помогала друзьям разбирать шкаф во время переезда. И на ней в это время были скинни. Результаты обследования показали, что у женщины развился синдром сдавливания – появился отек, который впоследствии спровоцировал повреждение мышц и нервных волокон. Началось все со слабости, а закончилось потерей чувствительности в нижней части ног и ступней.
Мы не призываем выбросить скинни и больше никогда не смотреть в их сторону, просто носите такую одежду дозированно, чтобы не повторить историю женщины с синдромом сдавливания.
7. Теплый свитер на ночь
Нежелательно спать в теплом свитере. / Фото: novochag.ru
Далеко не во всех квартирах зимой тепло, поэтому приходится кутаться в халаты, флисовые пижамы и вязаные свитера. Днем в таких нарядах нет ничего плохого, но вот надевать свитер на ночь, чтобы не замерзнуть – плохая идея. Это может привести к сухости кожи, а также сильной потере тепла телом. В особой зоне риска находятся люди, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой: после ночи, проведенной в свитере и под одеялом, у них может упасть давление и закружиться голова.
8. Тяжелые украшения
Следует с осторожностью носить тяжелые серьги и колье
Массивные аксессуары привносят в образ особую эффектность и эпатажность, но увлекаться ими не стоит, особенно если речь идет об ожерельях. Громоздкие украшения меняют позу тела – оно старается правильно распределить дополнительный вес, что в итоге приводит к проблемам с осанкой и шеей. Если каждый день носить такие аксессуары, могут возникнуть головные боли, а в спине, плечах и шее будет ощущаться напряжение. Также стоит избегать массивных сережек – они сильно оттягивают мочку уха, порой доходит даже до ее деформации.
9. Плоская подошва и слишком высокий каблук
Одинаково вредят как плоская подошва, так и высокий каблук
Тот самый момент, когда очень важно выбрать золотую середину, иначе избежать проблем не получиться. Слишком высокий каблук оказывает серьезную нагрузку не только на ноги, но также на позвоночник, особенно если вы не умеете ходить в такой обуви. В результате возникают боли в спине, варикоз, скалиоз и даже нарушение работы внутренних органов.
Если же постоянно носить обувь без каблука, можно столкнуться как минимум с судорогами, а как максимум – с проблемами со спиной. Дело в том, что во время ходьбы на совсем плоской подошве смещается центр тяжести и растет нагрузка на стопы и колени. Рекомендуем прислушиваться к советам ортодонтов и носить обувь на устойчивом пятисантиметровом каблуке – это оптимальный вариант.
10. Солнцезащитные очки
Очки нельзя носить вечером, чтобы не напрягать глаза
Никто не спорит с тем, что такие очки являются очень полезным аксессуаром, который защищает наши глаза от негативного воздействия солнечных лучей. Без них приходится туго не только летом, но и зимой, когда лучи отражаются от снега и слепят глаза. Но здесь есть один важный нюанс – применять очки стоит лишь по назначению.
Откажитесь от идеи носить аксессуар вечером, в транспорте или в помещениях с искусственным освещением. Возможно, это и модно, но ваши глаза точно спасибо не скажут. Из-за слабого света и темных линз придется напрягать глаза. Как результат – рост внутриглазного давления и увеличения риска развития катаракты.
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