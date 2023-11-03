Скинни и еще 9 повседневных вещей, которые исподтишка вредят здоровью

1. Синтетические колготки

Капроновые колготки не проводят тепло. / Фото: sendwear.ru

2. Большие сумки

Большие тяжелые сумки лучше не носить ни на плече, ни на локте







3. Нижнее белье из синтетики

Кружевные трусики чаще всего сделаны из синтетики . / Фото: kloomba.com

4. Утягивающее белье

Утягивающее белье бывает разных моделей

5. Комбинезоны

Комбинезоны сложно снимать

6. Скинни

Вредные для здоровья как узкие джинсы, так и узкие брюки

7. Теплый свитер на ночь

Нежелательно спать в теплом свитере. / Фото: novochag.ru

8. Тяжелые украшения

Следует с осторожностью носить тяжелые серьги и колье

9. Плоская подошва и слишком высокий каблук

Одинаково вредят как плоская подошва, так и высокий каблук

10. Солнцезащитные очки

Очки нельзя носить вечером, чтобы не напрягать глаза