Бразильский художник мастерски вписывает унылые стены в городские пейзажи

Урбанизм и природа кажутся совершенно несовместимыми, противоречивыми понятиями. Но это только на первый взгляд. На самом деле всё далеко не так. При наличии фантазии и развитого художественного воображения их можно объединить, превратив в одно целое. Бразильский художник смог сделать это настолько удачно, что сочетание унылых городских стен и окружающей природы превратилось в нечто невероятно органичное. Городской пейзаж приобрёл не просто магическую красоту и великолепие — он стал уникальным произведением искусства. Самые оптимистичные и яркие работы мастера далее в обзоре.
Любимец местных жителей и туристов
Уличный художник Фабио Гомеш Триндади создаёт настоящие произведения искусства на скучных стенах своего города.
Художник Фабио Гомеш Триндади живёт и творит в городе Гояния, Бразилия. Он как никто умеет подчеркнуть всё величие и великолепие природы в городском пейзаже. Уличное искусство Фабио — это нечто совершенно особенное и уникальное. Он настолько умело превращает любую скучную пустую стену в яркое оптимистичное полотно, что глядя на него теряешь дар речи от восхищения.
Работы Фабио невероятно восхищают.
Работы этого бразильского мастера граффити становятся всё более знаменитыми во всём мире. Художник Фабио Гомеш Триндади создаёт уличное искусство, которое поражает воображение всякого, кто его видит. Как же ему это удаётся? Фабио прежде всего славится своими картинами на стенах. Он обычно рисует удивительно подробные портреты женщин и детей с кроной деревьев и кустов в качестве их причёсок. Его работы быстро завоевали бешеную популярность в социальных сетях. Сейчас слава художника вышла уже далеко за пределы родной страны и распространилась по всей планете.
Прекрасные уличные картины невероятно быстро завоевали популярность в социальных сетях по всей Бразилии, а теперь распространяются по всему миру. / Фото: instagram.com/fabiogomestrindade
Откуда же черпает вдохновение талантливый художник? / Фото: instagram.com/fabiogomestrindade
Случайное вдохновение
Скучные серые стены становятся порталами в сказочные миры. / Фото: instagram.com/fabiogomestrindade
Художник Фабио Гомеш выбирает места для своих картин под кронами деревьев. Потом создаётся впечатление, что эта листва — это женские и детские волосы. В своём Instagram мастер стрит-арта поведал своим поклонникам о том, как ему пришла в голову эта гениальная идея. Фабио сказал, что его охватило вдохновение, когда он увидел дерево ацерола. Оно было посажено больше двух десятков лет назад на заднем дворе скромного дома в его родном городе. Теперь это дерево прославилось на весь мир. Оно является частью произведения искусства благодаря талантливому художнику.
Яркие и оптимистичные полотна Фабио украшают городской пейзаж.
Даже звёзды оценили творчество художника
Великолепными работами мастера стрит-арт поделились в своих социальных сетях даже голливудская звезда Виола Дэвис и мама Бейонсе Тина Ноулз. / Фото: instagram.com/fabiogomestrindade
Удивительно подробные творческие полотна Фабио радуют глаз. / Фото: instagram.com/fabiogomestrindade
Уникальные работы художника завоевали сердца не только простых людей. Джае звёзды охотно делятся его картинами в своих социальных сетях. Например, обладательница Оскара Виола Дэвис уже не единожды размещала образцы стрит-арта Фабио. По её словам, они просто потрясающие и невероятно ей нравятся. Также мать знаменитой певицы Бейонсе, у которой более трёх миллионов подписчиков, также была безумно впечатлена. Она сказала, что это «самый прекрасный способ использовать дерево».
В своём Instagram художник сказал, как его осенило вдохновение. / Фото: instagram.com/fabiogomestrindade
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