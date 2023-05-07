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Простое решение для огородников

Чтобы не рыхлить землю регулярно, особенно перед поливами, проведите простую процедуру на участке! Помимо этого, вы также сможете значительно сократить полив.

Простое решение для огородников

Достаточно просто замульчировать грядки соломой либо скошенной травой. Замульчированные растения будут сохранять влагу длительное время. Кроме того, мульча — это дополнительное питание! А после уборки урожая и растений — следует посеять сидераты. Особенно полезна горчица.

Простое решение для огородников
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рыхлениеНовая Земля р-н

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