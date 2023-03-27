Какие правила этикета должна соблюдать первая леди, чтобы не опозорить страну и не быть осмеянной

Звание первых леди – это не просто статус, который появляется вслед за избранием супруга президентом. Это особая политическая роль, причем настолько важная, что даже малейшая оплошность в поведении может привести к международному конфликту. Какие существуют правила поведения, выбора туалетов первой леди государства, разрешается ли ей проявлять "маленькие шалости" и каковы правила ее поведения с главой католической и англиканской церквей – об этом мы хотим сегодня рассказать.
Женственность и элегантность во всем
супруга президента Франции Брижит Макрон
Быть супругой первого лица – весьма непростая задача. Первая леди обязана всячески поддерживать начинания своего супруга, однако держаться непременно скромно. Тем не менее в истории есть несколько примеров, когда эмансипированные женщины Запада не спешат подчиняться этому правилу. Например, супруга президента Франции Брижит Макрон очень часто нарушает положение «за мужней» дамы, забывая на шаг оставаться позади мужа. Поэтому французы часто выражают недовольство, говоря, что голосовали за Эммануэля, но никак не за его супругу. Такая же ситуация происходила и с четой Клинтонов. Рейтинги главы США были невелики в том числе и из-за излишней активности Хиллари Клинтон, которая настолько рьяно ввязывалась в политические игры, что можно было ее упрекнуть даже в автономности. Любопытно, но когда Хиллари решила сама баллотироваться на первый пост, то ее электорат горячо поддержал.
Быть скромной и не кичиться богатством
Анжелика Ривера и Раиса Горбачова
Еще одна непростая задача – соблюсти гармонию между необходимостью безупречно выглядеть и при этом не вызвать упреков в транжирстве государственных денег. И тут у женщин полно «проколов». Вспомнить хотя бы Раису Горбачеву – в трудные для страны годы она позволяла себе импортные костюмы. Да и супруга Авраама Линкольна не отличалась скромностью: во времена Гражданской войны она любила похвастаться дорогостоящими бальными платьями. А вот среди современных модниц следует вспомнить мексиканскую первую леди Анхелику Ривера. Она не только поклонница нарядов всемирно известных брендов, но и любительница дорогих спа-салонов. Это при том, что Мексика – развивающаяся страна, и по уровню дохода на душу населения остается на 70-м месте в мире.
Да и первой леди из богатого региона тоже не позволительно демонстрировать свое материальное положение. Журналисты во всю обсуждали появление Мелани Трамп в платье от Delpozo стоимостью почти три тысячи долларов, которое она одела на благотворительный вечер в помощь голодающим детям. Осуждению также подвергся ее наряд, в котором она была запечатлена на саммите G7 в 2017 году – первая леди США блистала брендовым пальто за 51 тыс.$ и перстнем с 25-каратным бриллиантом.
Уместность внешнего вида
Мелани Трамп
Первые леди посещают совершенно разноплановые мероприятия: от бизнес-встреч до благотворительных обедов и светских раутов. Поэтому от уместности выбранных нарядов зависит имидж не только первой четы, но и государства в целом. Упомянутую уже Хиллари Клинтон порицали за ее любовь к феминистским брючным костюмам. Но самой раскритикованной оказалась Мелания Трамп. Она шокировала население страны, явившись оказать поддержку жителям штата Техас, которые пострадали от страшного урагана «Харви» в туфлях на огромных шпильках. А в другой раз казус произошел при ее визите в детский дом: жена президента была одета в тренч, на спинке которого красовалось « В реальности, мне все равно». Возможно, это действительно просто куртка, но сомнения действительно закрадываются.
Дурные привычки – не повод позировать перед камерой
Жаклин Кеннеди
Жаклин Кеннеди трудно было упрекнуть в неподходящем стиле или неподобающем поведении. Однако и эта первая леди имела изъян: она могла выкурить 2-3 пачки сигарет в день. Это помогало ей снимать стресс и бороться с лишним весом. Однако никогда камера журналистов не застала ее за этим занятием – жена президента должна была поддерживать свой имидж и ни в коем случае не пропагандировать вредные привычки.
Правила поведения с правящими королевскими особами
Мишель Обама и королева Елизавета II
Несомненно, сотрудники дипломатического корпуса оглашают правила поведения перед визитами к королевским особам, ведь такой свод правил существует официально. Однако, как бы не готовились главы государств и первые леди, каждый раз происходят какие-либо несуразности. Только ленивый не обсуждал категорически неприемлемый жест Мишель Обама – та позволила себе приобнять королеву Елизавету II. Ведь согласно протоколу, к Ее Величеству и прикасаться-то нельзя. Королева сама должна протянуть руку, да и во всех последующих действиях именно она является инициатором: когда сесть, когда завести разговор, когда окончить аудиенцию. Помимо этого, запрещается поворачиваться спиной к королеве, фотографировать ее, первое обращение следует начинать словами «Ваше Величество», а затем называть ее коротко «мэм», но при этом следить за собственным произношением.
Отличное настроение
Сара Нетаньяху
Правила хорошего тона также рекомендуют первой леди всегда находиться в отличном расположении духа или хотя бы не демонстрировать плохое настроение на людях. Много претензий высказывалось к Мелании Трамп – она либо ходила с недовольным выражением лица, либо отдергивала руку от супруга. Однако всех превзошла жена премьер-министра Израиля. У всех жителей не только Украины вызвало резкую негативную реакцию ее действия. По законам славянского гостеприимства Саре Нетаньяху преподнесли каравай, а первая леди грубо выбросила предложенный ей кусок. Поговаривают, что настроение дамы ухудшилось уже в самолете: ей не понравилось, что экипаж воздушного корабля не оказал ей должного приема.
Изучить культуру стран
Мишель Обама
Проявлять уважение к обычаям посещаемых стран – это не только знать ее выдающихся деятелей и культурное наследие, но и подбирать туалеты в соответствии с требованиями местных традиций. Так, в мусульманских странах женщина считается по меньшей мере вульгарной, если ее голова не покрыта. И как бы не выступала жена президента западной страны за феминизм, на Востоке «простоволосая» первая леди вызывает волну недовольства. В честь ее поступка одной из таких дам в интернете даже появился хэштег «Мишель Обама нескромная».
«Черные» традиции Папы Римского
Брижит Макрон с Папой Римским
Отдельная тема – это традиции посещения Ватикана. Здесь тоже важны скромность: женщинам надлежит максимально прикрывать тело и голову. И еще очень важный пункт – это исключительно черный цвет женского наряда. Иначе есть 100% риск попасть на первые полосы газет за неуважение католической церкви и лично Папы Римского. Такую оплошность допустила Брижит Макрон, а вот жена и дочь Трампа оказались прозорливее и прикрыли прелестные головки легкими вуалями. А вот супруга премьер-министра Великобритании Шери Блэр в свое время тоже едва избежала скандала, явившись на аудиенцию с понтификом в белоснежном костюме. Ведь одевать на встречу белое – это привилегия лишь отдельных королевских особ.
Исключения из правил
Мишель Болсонару
Но, как из любого правила, существуют и исключения, благодаря которым можно не только привлечь к себе внимание, но и даже поднять популярность супруга. Ни у кого даже не возникло мысли упрекнуть Нэнси Рейган, которая во время поездки в Ватикан в 1982 году в обход устоявшимся правилам лично попросила Папу поддержать борьбу с запрещёнными веществами. А супруга бразильского президента Мишель Болсонару пошла гораздо дальше: она нарушила протокол, обратившись во время инаугурации к публике на языке жестов. Впрочем, она делала это еще и во время предвыборной кампании, что позволило добавить в копилку избирателей еще и голоса людей со слабым слухом.
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