Благодаря этим снимкам мы имеем уникальную возможность погрузиться в атмосферу той военной эпохи, вглядеться в лица живших тогда людей и осознать, что их мир тоже был полон красок.
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Фотографии времён Второй мировой войны, восстановленные в цвете
Благодаря этим снимкам мы имеем уникальную возможность погрузиться в атмосферу той военной эпохи, вглядеться в лица живших тогда людей и осознать, что их мир тоже был полон красок.
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