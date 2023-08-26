9 экзотичных советских продуктов питания, которые сегодня практически исчезли с прилавков магазинов

1. Сыр в тюбиках

Был такой сырок. |Фото: ya.ru.

2. Прессованный чай

Делали его в Грузии. |Фото: tea-terra.ru.

3. Кофейный напиток

Кофейных напитков было большое множество. |Фото: mediasole.ru.

4. Пасты «Океан» и «Коралл»

Вкусная была штука. |Фото: ok.ru.

5. Консервы «Завтрак туриста»

Марка существует по сей день. |Фото: bangkokbook.ru.

6. Консервы «Китовое мясо» и «Кукумария»

Был такой деликатес. |Фото: mediasole.ru.

7. Томатное мороженое

Делают такое по сей день. |Фото: balabolkina.ru.

8. Фруктовый кефир

Был вместо йогуртов. |Фото: ok.ru.

9. Березовый сок

На вкус был так себе. ¦Фото: novostinedeli24.com.