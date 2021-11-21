Находчивая хозяйка придумала скоростной способ, как перемыть всю посуду в доме за считанные минуты

Миссия: перемыть посуду быстро, когда очень лень.

Когда нужно мыть посуду, а сил нет.

Понадобится мочалка и трафарет-круг.

Должен получиться вот такой симпатичный кругляш, размером со стандартную крышку.

Просверлите дырку в крышке ровно посередине.

Крышку нужно посадить на болт.

Обязательно зафиксируйте.

Добавьте клей.

Прикрепите мочалку.

Насадка на дрель готова.

Оружие против грязной посуды.

Процесс пойдёт гораздо быстрее .