Как хранить отварные овощи, и 6 блюд, которые из них можно приготовить

В состав большинства салатов входят вареные овощи. Вот только хозяек очень редко получается угадать с их количеством. В итоге блюдо готово, а часть овощей так и осталось неиспользованной. Novate.ru рассказывает, сколько можно хранить в холодильнике отварной картофель, свеклу и морковь, а также, что из них можно приготовить.
Срок годности
Овощи удобно хранить в зип-пакетах. / Фото: litmap.ru
У каждого овоща свой срок годности, а также условия хранения:
• морковь может лежать на полке холодильника на протяжении недели, но лучше использовать ее в течение двух-трех суток, чтобы не сильно изменились вкус и структура. Если вы очистили овощ, срок хранения сократится до одних суток, а если нарезали – до 18 часов. Кстати, вы смело можете заморозить морковь, если понимаете, что в ближайшие пару недель она вам точно не понадобится. В морозилке она может лежать до полугода;
• картофель сохраняет свои вкусовые качества на протяжении четырех суток, благодаря небольшому количеству влаги внутри. Но если вы предварительно очистили его или нарезали на кусочки, придется использовать корнеплод в течение 24 часов. Можете положить картофель в контейнер или зип-пакет и заморозить на три-шесть месяцев. Если же вы забыли овощ на столе, он будет безопасным для употребления восемь часов;
• свекла отличается самым непродолжительным сроком годности, который составляет трое суток. Что касается очищенных или нарезанных плодов, то здесь ситуация такая же, как и у картофеля – 24 часа, не больше. Если вы хотите, чтобы свекла лежала до 10 дней, храните ее в контейнере или вакуумной упаковке.
Рецепты
1. Жареный картофель
Подавайте жареный картофель с укропом. / Фото: artkafegosti.ru
Вам понадобится отварной картофель (можно использовать корнеплоды в мундире), пару зубчиков чеснока, несколько веточек розмарина, соль, перец и специи по вкусу, растительное масло для обжарки и зелень (укроп, петрушка, кинза, зеленый лук и пр.)
Процесс готовки предельно простой. Картофель нужно достать из холодильника, обсушить бумажными салфетками, чтобы избавиться от конденсата, нарезать дольками, кругами или кубиками. Далее поставьте сковороду на плиту, смажьте дно растительным маслом, дождитесь, пока она нагреется, и выложите чеснок. Обжаривайте его пару минут, чтобы он приобрел красивый золотистый цвет, но ни в коем случае не подгорел. После этого положите в сковороду розмарин, а через несколько минут, когда он отдаст свой аромат, выкладывайте картофель. Обжарьте овощ со всех сторон до появления румяной корочки. В конце посолите, поперчите и добавьте любимые специи. Картофель выложите в тарелку и украсьте зеленью. Можно подавать к столу!
2. Пызы белорусские
Картофельные пызы с румяной корочкой. / Фото: vkusnyblog.com
Это традиционное польско-белорусское блюдо, которое готовят из картофельно-творожного теста с добавлением сырого фарша. Обычно пызы подают со сметаной, но они отлично звучат и со свежими овощами либо капустным салатом.
Для приготовления теста вам понадобится полкилограмма отварного картофеля, 180 граммов творога, одно куриное яйцо, 80 граммов муки. Начинка состоит из 400 граммов мясного фарша, одной луковицы, одно яйца, пары зубчиков чеснока, соли, перца и специй для мяса (по желанию).
Отварной картофель следует потолочь, протереть через сито, добавить творог, муку, яйцо и щепотку соли. Хорошо все перемешайте, чтобы получилась однородная масса без комочков. Далее в миску положите фарш, вбейте яйцо, добавьте чеснок, измельченный лук и специи.
Поделите тесто и фарш на восемь частей. Из картофельно-творожной смеси сформируйте лепешку, в центр положите немного фарша, защипните края и слегка придавите, чтобы в итоге получилась форма шайбы. Запанируйте пызы в муке и обжарьте на разогретой сковороде, смазанной растительным маслом. Готовность определяйте по наличию румяной золотистой корочки – в среднем время обжарки составляет 4-5 минут с каждой стороны на среднем огне. Подавайте картофельные пызы со сметаной – при желании добавьте в нее зелень и чеснок.
3. Свекла с моцареллой
Салат из свеклы с добавлением шариков моцареллы. / Фото: dietologiya.info
Это простой, но в то же время очень вкусный салат с пикантным вкусом. Сладость свеклы уравновешивается кисловатой заправкой, а также хрустящим маринованным луком и нежностью моцареллы.
Вам понадобится одна крупная отварная свекла, одна луковица, десять шариков моцареллы, одна столовая ложка бальзамического уксуса, одна столовая ложка яблочного уксуса, одна столовая ложка сахара, 1/8 чашки воды, одна веточка розмарина, одна чайная ложка французской горчицы, две столовых ложки оливкового масла, 50 граммов шпината, базилика или зеленого салата, соль по вкусу.
Отварную свеклу порежьте на кусочки и обжарьте ее на разогретой сковороде с добавлением сахара, бальзамического уксуса, воды и розмарина. Дождитесь, пока жидкость закипит, после чего прикрутите огонь. Когда вода полностью выпарится, выключите плиту, достаньте из сковороды розмарин и посолите свеклу.
Лук очистите от кожуры, нарежьте тонкими кольцами и сложите в миску с холодной водой. Если есть лед, добавьте несколько кусочков – так овощ быстрее приобретет хрупкость и избавится от остроты. Листья салата хорошо промойте под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем.
Далее приготовьте заправку из горчицы, оливкового масла, яблочного уксуса, соли и перца, после чего добавьте ее в миску с луком и листьями салата. Посолите и поперчите ингредиенты, если есть необходимость, добавьте еще немного уксуса. Сверху положите кусочки свеклы и моцареллу, и в конце сбрызните все оливковым маслом.
4. Холодный литовский суп
Литовский суп принято подавать с яйцом и картофелем. / Фото: edimdoma.ru
Скоро лето, а значит, пора позаботиться о поиске рецептов, способных утолить жажду и стать настоящим спасением в жару. Предлагаем добавить в свой кулинарный арсенал холодный литовский суп из свеклы.
Для приготовления блюда возьмите две отварных свеклы, два свежих огурца, три куриных яйца, по одному пучку зеленого лука и укропа, 500 миллилитров кефира (жирность – 3,2%), соль, перец, лимонный сок и сметана по вкусу. Также понадобится шесть штук молодого картофеля для подачи.
Для начала нужно поработать с зеленью и овощами. Лук и укроп промойте холодной водой и измельчите, огурцы нарежьте тонкой соломкой, свеклу натрите на крупной терке. Смешайте все продукты в глубокой миске, посолите и поперчите. Добавьте кефир, хорошо перемешайте, при желании добавьте лимонный сок и сметану. Если суп покажется густым, добавьте воды или свекольного сока, после чего уберите в холодильник охлаждаться.
Согласно оригинального литовскому рецепту, к супу также следует подавать гарнир из молодого картофеля. Его можно запечь в духовке вместе с оливковым маслом и специями, а можно просто обжарить на сковороде и в конце посыпать зеленью.
Подача выглядит так: налейте в тарелку суп, положите в него отварное яйцо, разрезанное пополам, а рядом поставьте блюдо с горячим молодым картофелем. Приятного аппетита!
5. Салат с отварной морковью
Верхний слой должен быть из горошка. / Фото: eliz-company.ru
Если хотите приготовить что-то на скорую руку, а в холодильнике как раз залежалась одна отварная морковь, этот салат придется как нельзя кстати. Кроме нее вам также понадобится вареное куриное яйцо, 60 граммов зеленого горошка, 100 граммов квашеной капусты, одна столовая ложка оливкового масла.
Салат нужно выкладывать слоями, удобнее это делать в специальной круглой форме. Первый слой – это горошек, второй – измельченное вилкой яйцо, третий – натертая на терке морковь, четвертый – квашеная капуста. В конце нужно сбрызнуть салат оливковым маслом и перевернуть форму на плоскую тарелку таким образом, чтобы сверху оказался горошек.
6. Морковные котлеты
Морковные котлеты с пшенной кашей. / Фото: povar24.info
Обычно морковные котлеты готовятся с манной крупой, но мы рекомендуем провести кулинарный эксперимент и попробовать сделать их с добавлением пшенной каши. Получится вкусно и полезно.
Подготовьте следующие ингредиенты: 100 граммов пшена, 300 миллилитров воды или молока, две отварных моркови, одно яйцо, панировочные сухари, сливочное масло для жарки, соль и перец по вкусу.
Для начала сварите кашу. Для этого промойте пшено несколько раз, обдайте его кипятком, переложите в кастрюлю, залейте водой или молоком и поставьте на плиту. Посолите по вкусу и варите до готовности – крупа должна полностью вобрать в себя жидкость.
Отварную морковь нарежьте кусочками и пробейте блендером, чтобы получилась консистенция пюре. Смешайте овощ с пшенной кашей, добавьте яйцо и специи, хорошо перемешайте. Из готового теста сформируйте котлеты желаемой формы и размера, обваляйте в панировочных сухарях и обжарьте на разогретой сковороде, смазанной сливочным маслом. Подавать котлеты лучше всего о сметаной.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии