С нами не соскучишься!

8 321 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Седой
    Вся Европа в то время, с благоговением приняла фашизм. И только под давлением Советского Союза как победителя фашизма...Была ли Коко Шане...
  • Леонид Попивняк
    .....тьфу......Самые крепкие «ра...
  • Александр Павлов
    В розовый цвет окрашивали этилированный бензин АИ-93.Для чего в Советс...

Что приготовить из яиц, если глазунья надоела: 5 оригинальных рецептов


Что приготовить из яиц, если глазунья надоела: 5 оригинальных рецептов

Жареные, всмятку, вкрутую, запечённые в духовке и ещё тысячу и один способ того, что можно приготовить из яиц помимо вышеперечисленного. А всё потому, что универсальность данного продукта буквально зашкаливает и он отлично сочетается с любыми ингредиентами, позволяя экспериментировать и готовить всё, что угодно.

1. Сэндвичи


Сэндвичи с яичным салатом. \ Фото: olo-7.top.

Сэндвичи с яичным салатом. \ Фото: olo-7.top.

 

Классика – классикой, но сэндвичи не обязательно должны быть с сыром и ветчиной. Так почему бы не приготовить их с яичным салатом.

Ингредиенты:


• Хлеб для тостов - 4 шт;
• Яйца - 2-3 шт;
• Сметана - 1 ст.л;
• Майонез - 1 ст.л;
• Горчица французская - 1 ч.л;
• Лук зелёный - 2 пера;
• Петрушка свежая - 2 веточки;
• Листья салата - 2 шт;
• Соль - по вкусу;
• Перец чёрный молотый - по вкусу.
Вкуснейшие сэндвичи с салатом из яиц. \ Фото: thebestgame2020.com.

Вкуснейшие сэндвичи с салатом из яиц. \ Фото: thebestgame2020.com.

 

Способ приготовления:

• Яйца сварить вкрутую;
• Затем слить воду и хорошо остудить;
• Очистить;
• Нарезать небольшим кубиком или натереть на самую крупную тёрку;
• Лук зелёный вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Петрушку вымыть;
• Просушить и также мелко нарезать;
• Все ингредиенты переложить в миску;
• Горчицу смешать со сметаной и майонезом;
• Заправить салат;
• Перемешать;
• При необходимости добавить соль и перец;
• Ломтики хлеба посушить на сухой сковородке до лёгкой румяной корочки с двух сторон;
• На два ломтика хлеба выложить яичную смесь;
• Сверху листик салата;
• Накрыть вторым ломтиком хлеба;
• И подать к столу.

2. Омлет с грибами


Омлет с грибами. \ Фото: thefeedfeed.com.

Омлет с грибами. \ Фото: thefeedfeed.com.

 

Рецептов омлетов столько, что их количество не счесть. Но среди сотен вариантов, всегда найдётся тот, который обязательно стоит попробовать приготовить. Впрочем, вариант с грибами – то, что нужно в ближайшие дни подать на завтрак, или всё-таки на обед?

Ингредиенты:

• Яйца - 2-3 шт;
• Масло сливочное - 1 ст.л;
• Шампиньоны среднего размера - 2-3 шт;
• Сыр твёрдый - небольшой кусочек;
• Соль - по вкусу;
• Перец чёрный молотый - по вкусу.
Омлет с добавлением грибов. \ Фото: pinterest.ru.

Омлет с добавлением грибов. \ Фото: pinterest.ru.

 

Способ приготовления:

• Грибы вымыть;
• Просушить;
• Нарезать тонкими слайсами;
• Обжарить на маленьком количестве сливочного масла примерно три-четыре минуты;
• В миске смешать яйца с солью и перцем;
• Яичную смесь вылить в сковороду, предварительно растопив сливочное масло;
• Накрыть крышкой и готовить примерно одну-две минуты;
• Затем аккуратно высыпать грибы;
• Вновь накрыть крышкой;
• Готовить на среднем огне примерно семь-десять минут;
• Затем посыпать тёртым сыром;
• Накрыть крышкой и полотенцем;
• Дать постоять пять минут;
• Перед подачей аккуратно свернуть (по желанию).

3. Маффины с индейкой


Маффины с индейкой. \ Фото: eatthis.com.

Маффины с индейкой. \ Фото: eatthis.com.

 

Маффины – это то, что одновременно вкусно и сытно. И не удивляйтесь, если вас попросят повторить!

Ингредиенты:

• Яйца - 2-3 шт;
• Молоко - 4-6 ч.л;
• Мука - 2-4 ч.л;
• Индейка отварная, запечённая, тушёная - пара кусочков;
• Масло сливочное - 1-2 ч.л;
• Моцарелла - 2 шарика;
• Соль - по вкусу;
• Чёрный молотый перец - по вкусу.
Нежнейшие маффины. \ Фото: akispetretzikis.com.

Нежнейшие маффины. \ Фото: akispetretzikis.com.

 

Способ приготовления:

• В миске смешать муку с молоком и яйцами;
• Добавить соль и перец;
• Взбить при помощи миксера;
• Мясо индейки нарезать мелким кубиком;
• Сыр также мелко нарезать;
• Смешать с мясом;
• На дно силиконовых форм, смазанных сливочным маслом, выложить слой мяса с сыром;
• Сверху залить яичной смесью;
• Отправить в разогретую до 180-190 градусов духовку на 10-15 минут;
• Подавать к столу со свежими овощами или листьями салата.

4. Тосты с паштетом из тунца и отварными яйцами


Тосты с тунцом и яйцом. \ Фото: cookinglight.com.

Тосты с тунцом и яйцом. \ Фото: cookinglight.com.

 

Бутерброд – бутербродом, но тосты гораздо вкуснее. Особенно, если речь идёт о паштете из тунца с парой кружков отварных яиц.

Ингредиенты:

• Хлеб ржаной - 2-4 ломтика;
• Яйца - 1-2 шт;
• Тунец консервированный в собственном соку - 3-4 кусочка;
• Сыр творожный - 2-3 ст.л;
• Соль - по вкусу;
• Перец чёрный молотый - по вкусу;
• Лук зелёный - 1-2 стебля;
• Петрушка свежая - 1-2 стебля.
Тосты с яйцом и тунцом. \ Фото: cansgetyoucooking.com.

Тосты с яйцом и тунцом. \ Фото: cansgetyoucooking.com.

 

Способ приготовления:

• Яйца отварить вкрутую;
• Остудить;
• Очистить;
• Нарезать кружками;
• Мясо тунца переложить в миску;
• Размять вилкой;
• Добавить творожный сыр;
• Хорошенько перемешать;
• Приправить солью и перцем;
• Хлеб подсушить на сухой сковородке до лёгкой румяной корочки с двух сторон;
• Получившейся смесью смазать ломтики хлеба;
• Сверху выложить кружочки яиц;
• Посыпать мелкорубленным зелёным луком и петрушкой.

5. Яйца с начинкой, приготовленные на пару


Яйца, приготовленные на пару. \ Фото: timcaigi.net.

Яйца, приготовленные на пару. \ Фото: timcaigi.net.

 

Азиатская кухня не престаёт удивлять своими изысками и корейская яичница с начинкой, приготовленная на пару – не стала исключением.

Ингредиенты:

• Яйца - 3-4 шт;
• Помидоры черри - 3-4 шт;
• Лук зелёный - 1 перо;
• Петрушка свежая - 1-2 стебля;
Ветчина - 1 ломтик;
• Соль - по вкусу;
• Чёрный молотый перец - по вкусу.
Яйца с начинкой, приготовленные на пару. \ Фото: qqpublic.qpic.cn.

Яйца с начинкой, приготовленные на пару. \ Фото: qqpublic.qpic.cn.

 

Способ приготовления:

• Помидоры вымыть и мелко нарезать;
• Ветчину также мелко нарезать;
• Смешать с помидорами;
• Зелень вымыть;
• Просушить и мелко нарезать;
• В миске смешать яйца с чёрным молотым перцем и солью;
• Взбить вилкой;
• Разлить в формочки для кексов, установленные в кастрюлю с водой;
• Как только белок начнёт прихватывать, добавить начинку;
• Сверху посыпать свежей зеленью;
• Готовить до тех пор, пока масса не стабилизируется и не загустеет.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Что приготовить из яиц, если глазунья надоела: 5 оригинальных рецептов

И не забудьте:
Что приготовить из яиц, если глазунья надоела: 5 оригинальных рецептовПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх