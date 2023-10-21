5 действенных способов борьбы с ржавчиной без использования магазинных средств

Как избавится от пакости быстро.

1. Белый уксус

Уксус от любой беды.

2. Лайм и соль

Лаймом с солью не только закусывают.

3. Пищевая сода

Сода едва ли не лучшее средство.

4. Картофель и хозяйственное мыло

Мыло неплохо справляется в ржавчиной, кто бы мог подумать.

5. Щавелевая кислота

Опасная штука.