Свадьбы 1980-х: Как вступали в брак звёзды советского рока

Как они женились?
Они пользовались сумасшедшей популярностью в советское время. Как не пытались их загнать в рамки общепринятой музыки, они не вмещались, ломали все преграды и постоянно выражали свой протест против системы. А вот семьи звезд советского рока регистрировались с соблюдением всех традиций.
Виктор Цой и Марианна Родованская
Виктор Цой и Марианна Родованская. / Фото: www.blogspot.com
Они познакомились в 1982 году на дне рождения у кого-то из общих приятелей. Марианну слегка шокировала его совсем нетипичная для 19-летнего юнца самоуверенность. Но пасовать перед ним она и не думала, нарисовала губной помадой свой номер телефона. И он позвонил. Они встречались целых три года. Цой искренне переживал по поводу их четырехлетней разницы в возрасте и совершенно немыслимой разницы в доходах. Но Марианну не смущало ничего. Она его любила.
Виктор Цой и Марианна Родованская. / Фото: www.bookz.ru
Они расписались через три года после знакомства. На приличную свадьбу со всеми полагающимися атрибутами денег попросту не было. Она надела светлую юбку и белый пиджак, Цой был облачен в костюм с галстуком. Через полгода после свадьбы, в августе 1985 года у супругов родился сын.
Жили молодожены крайне бедно. В Крым отдохнуть ехали зайцами. Когда же они попались контролерам, то Цою пришлось отрабатывать проезд своими песнями. И он пел всю дорогу, до самого Крыма, а после совсем не мог говорить.
Они были счастливы вместе всего несколько лет, пока Виктора Цоя не настигла новая любовь. Правда, развод супруги так и не оформили, а музыкант всегда говорил своей первой жене, что они остаются семьей, раз у них есть сын.
Вячеслав и Марина Бутусовы
Вячеслав и Марина Бутусовы. / Фото: www.thehz.ru
Они познакомились на первом курсе института на отработках в колхозе и симпатизировали друг другу с первого взгляда. Правда, заговорить с Мариной Бутусов решился только после дебюта первокурсников. Он вызвался её проводить, они шли из одного конца Свердловска в другой и молчали. Даже признание в любви было у них нестандартное. Он спросил: "Как ты думаешь, ты мне просто нравишься или я тебя люблю?"
Вячеслав Бутусов. / Фото: www.fresher.ru
После она познакомила его с родителями, но маме Вячеслав сразу не понравился. Переменить мнение о будущем зяте помогла случившаяся в семье трагедия. Отца Марины сильно избили, Вячеслав поддерживал любимую и ее маму всеми силами. А после похорон вдруг оказалось, что они сами скоро станут родителями.
Родители Вячеслава жили в Сургуте и приняли будущую невестку сразу. И устроили молодым шикарную свадьбу. Им было хорошо вместе ровно до тех пор, пока он не стал бывать дома лишь наездами, фактически проживая в Питере. Там он и встретил свою новую любовь. Но с дочерью, родившейся летом 1980, общения не прерывал никогда.
Владимир и Елена Шахрины
Владимир и Елена Шахрины. / Фото: www.shnyagi.net
Владимир Шахрин всегда осознавал свою ответственность перед семьей. И чувствовал вину перед супругой за то, что в их жизни было много расставаний. Выходила замуж она не за музыканта, а за простого строителя, а после ей пришлось привыкать к постоянному отсутствию супруга дома. Но, с другой стороны, расставания и следующие за ними встречи делали их семейную жизнь ярче и насыщеннее.
Джоанн Стингрей и Юрий Каспарян
Джоанн Стингрей и Юрий Каспарян. / Фото: www.livejournal.com
Их свадьба была поистине культовой. Джоанн была окном советского рока в Америку, а ее свадьба с гитаристом «Кино» - веселой и шумной. Она не поняла ни слова из того, что говорила регистратор в ЗАГСе, лишь старалась не упустить момент, когда надо сказать по-русски «да».
Свадьба Джоанн Стингрей и Юрия Каспаряна. Слева от молодоженов Виктор Цой. / Фото: www.livejournal.com
Впрочем, брак их просуществовал совсем недолго, вскоре она уже снова выходила замуж, только теперь за Александра Васильева из группы «Центр».
Майк Науменко и Наташа Кораблева
Майка Науменко знал весь Ленинград, любители рока боготворили талантливого музыканта. Наташа познакомилась с Майком благодаря своему двоюродному брату. На его же свадьбе они стали проявлять симпатию друг к другу.
Майк Науменко и Наташа Кораблева. / Фото: www.mike-zoo.kiev.ua
Но инициативу в продолжении знакомства проявила именно Наташа. Это она, узнав, что у Майка есть пластинка Дэвида Боуи, настояла на немедленном ее прослушивании. Сам же Майк Науменко оказался на редкость стеснительным и трепетным.
Борис Гребенщиков и Наталья Козловская
Борис Гребенщиков и Наталья Козловская. / Фото: www.s.zefirka.net
Это был первый брак БГ. Они поженились, едва окончив институт в 1976 году. Праздновали со всей широтой щедрой русской души, закатив шикарный банкет в «Астории». Поздравляли молодых питерские музыканты и даже специально прибывший из Москвы Андрей Макаревич с «Машиной времени». Через два года брак распался.
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