Самые примечательные катакомбы в мире

При слове «катакомбы» в воображении возникает образ заполненного человеческими костями мрачного и сырого подземелья, посетить которое может отважиться разве что человек с очень крепкими нервами. Но в подобном представлении есть лишь малая доля правды.



На самом деле катакомбы не всегда бывают мрачными или сырыми и не всегда заполнены черепами. Прежде всего, они являются своеобразными «машинами времени», которые переносят спустившихся в них людей на сотни и даже тысячи лет в прошлое, и знакомят с давно исчезнувшими традициями и культурами разных эпох и разных народов. Для археологов и историков они давно стали настоящими сокровищницами, проливающими свет на многие загадки древности.



10 самых примечательных катакомб мира, которые стоят того, чтобы в них спуститься.







Текст: Павел Соколов, forbes.ru



Катакомбы Рима (Рим, Италия)

Катакомбы Ком-эль-Шукаф (Александрия, Египет)

Катакомбы монастыря и собора Сан-Франциско (Лима, Перу)

Мальтийские катакомбы (Мдина и Рабат, Мальта)

Зноймовские катакомбы (Зноймо, Чехия)

Катакомбы Сан-Джованни (Сиракузы, Италия)

Суские катакомбы (Сус, Тунис)

Катакомбы под собором святого Стефана (Вена, Австрия)

Одесские катакомбы (Одесса, Украина)

Парижские катакомбы (Париж, Франция)