Создатели мультфильмов часто помешаны на своей работе. Для наиболее преданных фанатов они оставляют в своих произведениях так называемые пасхалки — секреты, которые не так уж просто найти. Пасхалкой может быть персонаж другого мультфильма, случайно мелькающий в кадре, или иная отсылка к другому произведению.
В этом материале мы расскажем вам о том, как мультипликационные персонажи одних мультиков появлялись в других. Готовы поспорить, что о большинстве из них вы не знали.
«Зверополис» / «Холодное сердце».
«Зверополис» / «Аладдин».
«Русалочка» / «Каникулы Гуффи».
«Аладдин» / «Красавица и Чудовище».
«Рапунцель: Запутанная история» / «Пиноккио».
«Принцесса и лягушка» / «Аладдин».
«101 далматинец» / «Леди и Бродяга».
«Холодное сердце» / «Принцесса и лягушка».
«Головоломка» / «Рататуй».
«Корпорация монстров» / «В поисках Немо».
«Великий мышиный сыщик» / «Дамбо».
«Оливер и компания» / «101 далматинец».
«Русалочка» / «Золушка».
«Горбун из Нотр-Дама» / «Красавица и Чудовище».
Бонус: вы можете увидеть картину «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера в мультфильме «Красавица и чудовище».
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
17 сюрпризов в диснеевских мультфильмах, о которых вы наверняка не знаете
Создатели мультфильмов часто помешаны на своей работе. Для наиболее преданных фанатов они оставляют в своих произведениях так называемые пасхалки — секреты, которые не так уж просто найти. Пасхалкой может быть персонаж другого мультфильма, случайно мелькающий в кадре, или иная отсылка к другому произведению.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии