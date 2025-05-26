Кто придумал лавровый лист добавлять в еду, ведь раньше из него делали венки

Кто придумал приправу из лаврового листа/ фото: Pinterest.com
Сейчас лавровый лист используют как пряность для улучшения вкусовых качеств мясных, рыбных и овощных блюд. Но изначально из него изготавливали венки, которые надевали на головы победителям спортивных состязаний. Как же так получилось, что листья этого кустарника из украшения превратились в специю?
1. Первые упоминания о лавровом листе
Лавр благородный - древнее растение/ фото: yahoo.com
Лавровый лист — это лист вечнозелёного дерева или кустарника Лавра благородного. Это очень древнее растение и определить, когда точно его стали использовать люди в быту — сложно. Первые записи о лавре были обнаружены в летописях 21 века до образования нашей эры. Но более подробно рассказывают об этом растении в античных книгах-свитках.
Древние люди относились к лавровому дереву с уважением. Ему посвящали мифы и легенды. Самой знаменитой является о Дафне и Аполлоне. Прекрасная нимфа Дафна, чтобы скрыться от любви Аполлона, попросила Богов превратить ее в лавр. Узнав об этом, опечаленный Аполлон сорвал несколько веток и собрал венок на голову.
2. Лавровый венок — важная награда Древней Греции и Древнего Рима
Про лавровый лист существует немало легенд/ фото: Pinterest.com
Следующие упоминания о лавровом листе появляются в летописях Древней Греции и Древнего Рима, в которых описывали Олимпийские игры, причем не только спортивные состязания, но музыкальные соревнования. В этих записях указано, впечатлившиеся поступком Аполлона, греки стали использовать лавр в качестве самой дорогой награды. Победителям надевали на голову венок, сплетенный из лавровых веток.
Древние римляне тоже последовали примеру и сделали растение символом победы в военных конфликтах. Лист лавра стал символизировать победу и мир. Выражение «почивать на лаврах» зародилось именно в эти времена. Если перевести дословно, то греки имели ввиду наслаждаться отдыхом после победы (и, конечно, своим величием). Еще до наших дней дошло слово «лауреат» - оно тоже образовано от лавра. Сейчас оно означает лицо, удостоенное какой-либо премии, в Риме же буквально - получивший в награде лавровый венок.
Лавровый венок - ценная награда на античных Олимпийских играх/ фото: Pinterest.com
Современные римляне продолжают верить в легенду про прекрасную нимфу. В столице Италии лавровый лист называют дафнией. В России тоже не было лаврового листа до 17 века, но была дафния. Лист Дафны продавали в измельченном состоянии в виде готовой приправы. Сейчас она популярна в Индии.
3. Из венка превратился в антисептик
Лавр - отличный антисептик/ фото: Pinterest.com
Греки и римляне верили, что лавр благородный приносят удачу не только во время состязаний, но и благополучие в дом. Они ставили веточки для украшения своего жилища. А позже люди заметили, что в комнатах, где находятся лавровые листья воздух более чистый и меньше заводятся насекомых и паразитов. Сухие листья добавляли в подушки и клали под матрас против клещей и клопов. Свежие листья настаивали в воде, а затем разбрызгивали настой в помещениях для ароматизации воздуха. Так лавровый лист стал не только головным украшением, но и антисептиком.
4. Лавровый лист попал в руки древнегреческому целителю
Сейчас семена лавра можно купить в магазине и выращиваеть его дома/ фото: ozon.ru
Древнегреческий врач Гиппократ, который является «отцом медицины» тоже заинтересовался еще пока неизученными в то время свойствами лавра. Он изучал листья, корни и плоды. Проводил разные эксперименты и смог доказать, что листья являются отличным обезболивающим средством, лавровое масло — лекарство против судорожных сокращений, а настои помогают обеззаразить раневую поверхность и способствует ее заживлению.
Другие античные целители поддержали Гиппократа и продолжили его труды. Они установили, что лавр способен облегчить симптомы заболеваний нервной системы, купировать кашель и улучшить пищеварение. Лавровый лист стали добавлять в еду сначала для лечения желудочно-кишечного тракта, а затем заметили, что он улучшает вкусовые качества.
5. Из лекарства в универсальную специю
Королеве Франции нравился вкус лаврового листа/ фото: specpryanosti.ru
В европейские страны листья лавра благородного стали завозить как лекарственное средство. Но уже в 17 веке их стали популяризировать как приправу, которая способна позитивно повлиять на вкус блюд. Королева Франции Мария Медичи практиковала в своем питании лавровый лист. Она обожала готовить и создала свою собственную кулинарную книгу. В ней можно найти рецепты блюд, в которых входит лавровый лист. Причем, именно про него рассказано, что он добавляется для повышения вкусовых качеств. Правда, аристократка рекомендовала его использовать для приготовления не только мясных блюд, но и десертов.
6. Лавр благородный на Руси
На Руси лавр выращивали на черноморском побережье/ фото: Pinterest.com
Первые упоминания о лавровом листе в России появились больше 20 веков назад. Его активно выращивали на территории, прилегающей к Черному морю — там был идеальный климат для растения. Со временем его стали массово производить как приправу и развозить по всей России.
В наши дни лавровые листья остаются самой популярной специей. Их используют для улучшения вкуса бульона, маринада, соуса, мяса, рыбы, овощей и напитков.
Лавровый лист богат антиоксидантами, а значит полезен для кожи/ фото: toshisushi.ru
Современные врачи согласны с Гиппократом в том, что лавровый лист полезен для нашего организма. Он помогает в профилактике и лечении болезней. Так, его широко используют для снижения сахара и холестерина в крови, нормализации работы поджелудочной железы, желудка и для обезболивания суставной боли. Кроме того, он обладает противовоспалительным и ранозаживляющим действием. Сейчас его можно купить в любом магазине продуктов, а раньше его вручали только античным победителям. Вот так за несколько веков лавр благородный стал самой популярной специей во всем мире. Ни один суп не обходится без него!
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