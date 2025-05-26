Кто придумал лавровый лист добавлять в еду, ведь раньше из него делали венки

Кто придумал приправу из лаврового листа/ фото: Pinterest.com

1. Первые упоминания о лавровом листе

Лавр благородный - древнее растение/ фото: yahoo.com

2. Лавровый венок — важная награда Древней Греции и Древнего Рима

Про лавровый лист существует немало легенд/ фото: Pinterest.com

Лавровый венок - ценная награда на античных Олимпийских играх/ фото: Pinterest.com

3. Из венка превратился в антисептик

Лавр - отличный антисептик/ фото: Pinterest.com

4. Лавровый лист попал в руки древнегреческому целителю

Сейчас семена лавра можно купить в магазине и выращиваеть его дома/ фото: ozon.ru

5. Из лекарства в универсальную специю

Королеве Франции нравился вкус лаврового листа/ фото: specpryanosti.ru

6. Лавр благородный на Руси

На Руси лавр выращивали на черноморском побережье/ фото: Pinterest.com

Лавровый лист богат антиоксидантами, а значит полезен для кожи/ фото: toshisushi.ru