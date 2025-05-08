Как бюджетно избавиться от неприятного запаха из уличного туалета и канализации

Для современного человека поход в уличный туалет является испытанием силы воли, ввиду неприятного запаха внутри. Нередко вонь из септика распространяется на десяток метров вокруг, делая примыкающую часть участка не самой любимой для времяпровождения.
Просто влейте в туалет это средство, и через пару дней неприятного запаха не будет.
Что потребуется:
вода – 5 л;
сода – 250 гр.
Упаковка железного купороса.
Процесс обработки туалета
В пластиковую емкость или ведро холодной воды нужно высыпать упаковку железного купороса и пачку обычной пищевой соды.
Требуется все перемешать и растворить, поэтому перемешивать следует не менее 10 мин. Для ускорения можно налить кипятка 50 на 50.
После этого раствор выливается в туалет или в пахнущую канализацию.
Запах из туалета прекратится уже через пару часов. Эффект сохраняется примерно год. При возобновлении проблемы обработка повторяется.
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