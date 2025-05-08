Как бюджетно избавиться от неприятного запаха из уличного туалета и канализации

Для современного человека поход в уличный туалет является испытанием силы воли, ввиду неприятного запаха внутри. Нередко вонь из септика распространяется на десяток метров вокруг, делая примыкающую часть участка не самой любимой для времяпровождения.

Просто влейте в туалет это средство, и через пару дней неприятного запаха не будет.

Процесс обработки туалета

вода – 5 л;сода – 250 гр.Упаковка железного купороса.В пластиковую емкость или ведро холодной воды нужно высыпать упаковку железного купороса и пачку обычной пищевой соды.Требуется все перемешать и растворить, поэтому перемешивать следует не менее 10 мин. Для ускорения можно налить кипятка 50 на 50.После этого раствор выливается в туалет или в пахнущую канализацию.Запах из туалета прекратится уже через пару часов. Эффект сохраняется примерно год. При возобновлении проблемы обработка повторяется.