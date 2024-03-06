Как спасти орхидею

Подарите вторую жизнь орхидее, у которой не осталось ни одного листочка и погибла корневая система, используя необычный, но при этом очень простой способ восстановления.

Результат не заставит себя ждать: ориентировочно через три недели орхидея начнет оживать, а еще через 2 месяца станет достаточно сильной и крепкой и будет готова к пересадке на постоянное место.







Первым шагом необходимо удалить увядшие листья, засохшую корневую систему и погибшую часть ствола. Даже небольшой части ствола будет достаточно, чтобы спасти растение. Промойте оставшуюся часть орхидеи под проточной водой и протрите мягкой тканью.







Перед началом восстановления необходимо обеззаразить растение и дать ему питательные вещества для дальнейшего восстановления. В этом поможет репчатый лук. Для приготовления дезинфицирующего и питательного настоя нарежьте шелуху и небольшое количество лука и залейте 1 л кипятка. Оставьте средство до полного остывания воды.

Профильтрованный настой используйте для замачивания орхидеи в течение 30 минут. После обработки оставьте растение в сухом прохладном месте на сутки.







Для восстановления орхидеи понадобится обрезанная пластиковая бутылка (часть с горлышком). В бутылке необходимо вырезать треугольный сегмент, в котором будет фиксироваться ватный диск.

Растяните ватный диск, закрепите его в основании срезанной части бутылки и в горлышке. Разместите орхидею на ватном диске внутри горлышка. Поместите конструкцию в емкость большего размера. Налейте в емкость воду таким образом, чтобы она касалась только ватного диска. Следите за уровнем воды и раз в три дня опрыскивайте растение.







Примерно через 20 дней орхидея начнет оживать. Продолжайте ухаживать за растением таким же образом, чтобы еще через 2 месяца получить крепкую и здоровую орхидею.





Читать далее →