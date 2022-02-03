Типичная ошибка, которую многие допускают с фольгой, и Как её исправить

Типичная ошибка с алюминиевой фольгой.
Приятно побаловать себя и домашних вкусным ужином. А почти любой продукт становится гораздо вкуснее и куда более сочным, если вместо привычной жарки-варки запечь его в фольге. Но многие из нас, заворачивая в фольгу картофель или будущий стейк, допускаю одну и ту же ошибку. Догадываетесь, какую?
Любое блюдо, запечённое в фольге, становится куда вкуснее.
В приготовлении еды с помощью фольги есть немало плюсов: меньше масла, больше сока, равномерная термическая обработка. Не зря у этого способа столько адептов. Вот только все они давно поделились на два воинствующих лагеря. Одни убеждены, что заворачивать в фольгу нужно матовой стороной к продукту, другие – блестящей. А «оппонент» обязательно допускает ошибку. Кто прав, кто виноват и что же делать?
В какую сторону фольги заворачивать продукты при готовке?
И те, и другие в поисках истины рано или поздно приходят к школьному курсу физики и вспоминают о таком свойстве алюминиевой фольги, как отражение тепла. Но это никак не отвечает на поставленный вопрос: какой же стороной фольга должна быть к продукту. Более продвинутые могут перечислить и способы передачи тепла: теплопроводность, конвекцию и тепловое излучение. Вот только сторона фольги на конвекцию не влияет. Что до теплового излучения, то матовая поверхность удерживает тепло, блестящая – отражает. Но на скорость приготовления это практически не влияет.
Разные стороны фольги – следствие машинного производства.
Производители фольги открывают правду: оба лагеря абсолютно правы! Не имеет никакого значения, к которой из сторон заворачивать продукт. Если речь не о фольге с антипригарным покрытием, тогда с едой должна соприкасаться только матовая поверхность (с пометкой «non-stick»). В других случаях разные стороны фольги – это всего лишь следствие машинного производства. С абсолютно одинаковыми свойствами.
Заворачивайте плотнее!
А вот что действительно важно сделать, но многие забывают, так это завернуть продукты в фольгу максимально плотно. Фольга должна соприкасаться со всей поверхностью будущего блюда, без «карманов» воздуха. Только в этом случае всё пропечётся равномерно и быстро. Так что к этому нюансу нужно подойти с максимальной внимательностью. А не на скорую руку и как попало.
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