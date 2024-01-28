Как ходили в гости в Древней Греции: Почему лежали за столом, что использовали вместо салфеток и др

Все должно быть красиво: калокагатия

В Древней Греции стремились к усовершенствованию имеющихся правил поведения.

Как ходили в гости в Древней Греции

Принимать пищу в одиночестве в Древней Греции считалось неприличным поведением, поэтому старались ходить в гости или приглашать к себе.

Поза лежа для принятия пищи: церемония подготовки

Ели в положении полулежа - так больше вмещалось в желудок еды, что указывало на хорошее гостеприимство хозяина.

Застольные беседы и развлечения без женщин

Беседы после застолья и развлечения проходили без жен, но с женщинами, которые должны были развлекать.

Что ели в Древней Греции: завтрак и ужин

В Древней Греции предпочтение отдавали морским продуктам и овощам.

Пьянство не приветствовалось: как употребляли вино

Вино было принято разбавлять водой, чтобы не пьянеть.

Как и в чем подавались блюда на стол

Посуда в Древней Греции была повседневной и праздничной для приема гостей.