Как ходили в гости в Древней Греции: Почему лежали за столом, что использовали вместо салфеток и др

Этикет застолья в Древней Греции поражает воображение современного человека. Может казаться абсурдным трапеза и проведение застольных бесед полулежа и чисто мужские банкеты. Но это составляло единое целое, которое должно было быть идеально красивым, а нарушившие сразу приписывались к неординарным личностям или нахлебникам. В гости ходили мужчины, они могли брать с собой друга, которого угощали бесплатно. Среди них были хитрецы, готовые поесть за чужой счет. Таких не очень жаловали, но терпели из вежливости. Как оказалось, много философских постулатов появилось именно в моменты беседы после застолья, на которых женщинам нельзя было присутствовать.
Все должно быть красиво: калокагатия
В Древней Греции стремились к усовершенствованию имеющихся правил поведения.
Воспитанность ценилась во все времена. Не была исключением и Древняя Греция. Современникам может казаться, что если не было цивилизации, то отсутствовали и хорошие манеры. Но не все далекое является хамским, и нужно отдать должное событиям прошлого, когда зарождался этикет.
Калокагатия – так описывалось состояние, к которому человек должен стремиться. То есть к красивому и совершенному. Это касалось и застолья. Как себя вести за столом во время трапезы – дело каждого, но все же, подчиняясь общим правилам, оно превращалось в светскую беседу с приятным времяпрепровождением.
За столом калокагатия может выражаться в виде подаваемых блюд, напитков, сервировке. Гости же составляют важную часть, и от них зависит атмосфера вечерней трапезы. Завтраки и обеды – это уже другая часть приема пищи, к которым требования не выдвигались из-за скромного их вида.
Философы обсуждали, где посадить гостя, или, может, следует ему самому предоставить право выбора. То же касалось и блюд – подать каждому отдельно или подать в одной большой посуде для всех. Такие вопросы и решения помогали усовершенствовать правила поведения и найти золотую середину, чтобы соответствовать калокагатии.
Как ходили в гости в Древней Греции
Принимать пищу в одиночестве в Древней Греции считалось неприличным поведением, поэтому старались ходить в гости или приглашать к себе.
Требования к приему пищи зависели от времени суток. Если это домашний обед, то особых церемоний и не требовалось, но небольшая пирушка – это повод к обязанностям. Утром и в обед еда была скромной, а вечерняя трапеза самой богатой. Могли подаваться диковинные яства, и стол был заставлен блюдами. В Древней Греции было неприличным есть в одиночку. Потому что, по их мнению, так питаются только животные. Людей с таким поведением сразу причисляли к монофагам, и они получали массу оскорблений.
Никто не хотел стать изгоем, поэтому практически все ходили в гости или принимали у себя. Зажиточные люди чаще устраивали гостеприимство, но и приглашенные приходили не с пустыми руками. Стол накрывался в складчину. С собой можно было взять друга, и его принимали как дорогого гостя. Но, видимо, во все времена есть хитрецы, которые используют любой шанс поживиться за чужой счет. Такие были и в Древней Греции, однако правила гостеприимства не позволяли их выгонять. Хотя бывали случаи, что нахлебники так доставали, что их просили покинуть дом.
Согласно этикету, количество гостей должно было быть не более пяти, иначе застолье превращалось в что-то совершенно другое.
Поза лежа для принятия пищи: церемония подготовки
Ели в положении полулежа - так больше вмещалось в желудок еды, что указывало на хорошее гостеприимство хозяина.
Гостя встречали с порога. При входе в дом ему омывали ноги, а потом он занимал место на ложе в позе полулежа, опираясь на левую руку. Клинии были настолько удобными, что гость мог долго находиться в одном положении, при этом рука не уставала.
Сразу накидываться на еду считалось верхом неприличия. Нужно было завести разговор на общую тему – о природе, о погоде, а также похвалить хозяина за его радушие или красиво украшенный дом. Слуги еще раз подносили чашу с водой, чтобы гость мог помыть руки, а потом уже приступить к приему пищи.
Для удобства блюда ставились на маленькие столики, которые находились возле каждого ложе, чтобы гости могли брать еду, не вставая с них. Или же был один большой стол, а диванчики размещались уже вокруг него.
Женщины обычно питались отдельно от мужчин, но иногда могли присутствовать на основном приеме пищи, а после должны были покинуть их, предоставив им свободу для развлечений.
Поза полулежа немного обескураживает, ведь непонятно почему именно так ели древние греки. Как оказалось, это показывало радушие хозяина. Принять хорошо гостя – значит накормить его от души. Египтяне продумали даже положение тела, чтобы можно было много съесть. Желудок находится в левой стороне, и когда человек полулежит, не возникает давления на нижнюю стенку, поэтому не появляется чувство тяжести и сытости одновременно. Так человек съедает больше, чем ему нужно, чего и добиваются обильными застольями.
Застольные беседы и развлечения без женщин
Беседы после застолья и развлечения проходили без жен, но с женщинами, которые должны были развлекать.
После основного приема пищи наступали развлечения для мужчин. Женщины уходили, могли оставаться только гетеры и музыканты. Если не было желания наслаждаться музыкой или пением, то наступало время застольных бесед. Но это не было пустословием. На таких мероприятиях действительно обсуждались важные вещи. Например, на небе звезд четное число или нет, почему лунных затмений больше, чем солнечных или же почему жажда сильнее мучает, чем голод. Такие вопросы в современном обществе разбирают на научных собраниях, а в древнее время ответы рождались после застолья.
Так появлялись ораторы и философы, которые были в почете, и таких людей желали видеть у себя гостями. Их ум считался вложением в застолье, и им больше ничего не нужно было приносить или платить. Так появлялись люди, которые позже занимали места в политике.
В качестве развлечений была игра коттаб – ставилась статуэтка или чаша с водой, в которой плавали маленькие пустые тарелочки. Гости из своих кубков плескали вино, чтобы попасть в «мишень» и потопить тарелочку или попасть в статуэтку.
Что ели в Древней Греции: завтрак и ужин
В Древней Греции предпочтение отдавали морским продуктам и овощам.
Завтрак у древних греков был очень ранний – как только солнце всходило. Потому что это было удобным временем для начала работы. Он состоял из нескольких кусочков хлеба, смоченных в вине.
Обед у людей бедного сословия тоже был скромным – из ячменной похлебки, хлеба, горохового супа, рыбы. Приправлялись блюда оливковым маслом, зеленью, чесноком, уксусом. Не принято было употреблять петрушку, потому что она считалась травой для траурных венков. Очень бедные люди использовали жмых из маслобоен, а для выпечки хлеба делали закваску из виноградного сока.
Хлеб считался и едой, и столовым прибором. Мякишем вытирали пальцы, потому что руками брали мясо или рыбу, а корочкой можно было пользоваться как ложкой.
На столах побогаче было больше разнообразия, но в основном преобладали рыбные морские блюда и овощные салаты, сыры, мед, оливки. Ценились блюда из желудков ската, соленый угорь, кальмары, каракатица. Мясо подавалось редко.
Пьянство не приветствовалось: как употребляли вино
Вино было принято разбавлять водой, чтобы не пьянеть.
Вечерние застолья не означали, что гости на них должны напивались. К пьяным относились презрительно и с осуждением, поэтому выпито должно быть в меру. В качестве хмельных напитков подавалось вино, которое разводилось водой в разных пропорциях в зависимости от темы пирушки. Эта часть застолья называлась симпосион. Перед тем как пригубить вино, гости поднимали свои кубки к небу, потом отливали из них понемногу на землю и только потом прикладывались к напитку. Это было символическое пожертвование богам. Такая традиция породила современные тосты-приветствия.
На вечеринке выбирался ответственный – симпосиарх, который решал, как и сколько будут пить гости. Разводили вино один к трем, если нужно было обсудить важные темы. Этот состав относился к безвкусному смешению, позволяющему оставаться с ясными помыслами для решения государственных дел. Один к двум – создавал настроение и возбуждение, которое слегка пьянило, но не погружало в винное обаяние. Дозировка 2 чаши вина и три воды считалась самым музыкальным сочетанием, которое уводит от забот, погружает в сон, усмиряет необузданные страсти.
Вино можно было пить и не разбавленным, но это считалось варварским поведением. Пьяных выставляли на общие смотрины, чтобы молодежи было неповадно так себя вести. Больше всего же любили просто чистую воду, а молоко вообще не пили, хотя продукты из него нравились, особенно сыр.
Как и в чем подавались блюда на стол
Посуда в Древней Греции была повседневной и праздничной для приема гостей.
Посуда в Древней Греции была керамической, медной и глиняной. Была парадная и повседневная. Поэтому если деревянная служила для постоянных и повседневных нужд, то для гостей выставлялась покрасивее – чернолаковая или краснолаковая.
Большое количество керамической посуды позволяло красиво накрывать столы – от подносов до разнообразных блюд и кувшинов. Все имело усовершенствованный вид для удобства в использовании. Так, канфар, килик и скифос были сосудами для питья. Они имели две большие ручки по бокам, и еще одну высокую, чтобы тот, кто возлежит на ложе, мог себе спокойно налить воды.
Блюда подавались в тарелках, а вино в кубках. Но изначально оно находилось в очень объемных кувшинах до 100 литров - кратерах, а слуги из него разливали в меньшие ойнохоя – и только потом приносили гостям к столу. Незамысловатые правила позволяли не доводить застолье до неприличного состояния.
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