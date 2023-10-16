Тысячи фресок о Страшном суде и другие странности древнего собора,который считают символом Флоренции

В центре Флоренции есть уникальное, совершенно восхитительное здание – Собор Санта-Мария-дель-Фиоре. Его строили 150 лет, но столь долгая и кропотливая работа того стоила: гигантский, безумно красивый кафедральный собор может вместить одновременно триста тысяч человек, и это не единственный его рекорд. В общем, об этой достопримечательности нужно непременно узнать подробнее и разглядеть каждую её деталь.
Красота, которую трудно передать словами... /Фото:bestwanderlust.com
Строительство растянулось на полтора столетия
Эпоха раннего Ренессанса, или флорентийского кватроченто, в числе самых известных представителей которой был гениальный Боттичелли, приходится на XV столетие, и именно в этот период на центральной площади Флоренции было завершено строительство великолепного собора. Началось же его возведение на полтора века раньше. Его решили построить на месте старого, уже обветшавшего городского собора Санта-Репарата. Последний простоял здесь 900 лет, так что неудивительно, что его стены стали разрушаться, да и разросшееся население города требовало более вместительного здания для посещения литургий.
Здесь непременно нужно побывать. /Фото:videomax.ru
Собор эпохи Ренессанса.
В то время соперниками Флоренции были не менее заметные города Сиена и Пиза, и горожане решили обойти в роскоши и архитектурном размахе соборы соседей. И, надо сказать, им это удалось: на дату постройки (1430-е годы) Санта-Мария-дель-Фиоре оказался самым крупным собором в Европе. Считалось, что в нем запросто могут уместиться все жители Флоренции и даже еще место останется – в городе на тот момент жило примерно 90 тыс. человек, а собор рассчитан на 300 тысяч.
Собор строили около 150 лет. /Фото:tourweek.ru
Он грандиозен во всем
Интересно, что в строительстве собора принимали участие не менее шести архитекторов, поочередно сменивших друг друга. Изначально это ответственное дело было поручено Арнольфо ди Камбио, скульптору и архитектору, работавшему в стиле проторенессанса. Он придумал проект и начал возводить стены, но, увы, вскоре умер, и строительство прекратилось. Лишь 30 лет спустя его возобновили – уже под руководством Джотто. Он сразу принялся за возведение колокольни, которую впоследствии стали называть «кампанила Джотто».
Собор рассчитан на 300 тысяч прихожан. /Фото:photocentra.ru
Флорентийский собор привлекает миллионы туристов со всего мира. /Фото:Martin Balo
После смерти второго зодчего над проектом работали еще несколько архитекторов. Кстати, к 1436 году, когда было проведено освящение храма, работа над его фасадами так и не была завершена. Тем не менее, собор работал и принимал прихожан, а завершить фасад довелось уже много лет спустя, в 1887-м, мастеру Эмилио де Фабрису.
Потрясающий фасад. /Фото:fotki.com
Фрагмент фасада собора. /Фото:studyblue.com
Авторами скульптур, установленных на втором ярусе колокольни (кампанилы), стали сразу несколько знаменитых мастеров, в том числе Пизано и Донателло. Кстати, те фигуры, которые мы сейчас видим, не настоящие, а великолепно сделанные копии. Подлинники же хранятся в музее Собора.
Скульптуры-копии. /Фото:italyme.ru
Архитектура Санта-Мария-дель-Фиоре уникальна. Если смотреть сверху, здание с тремя нефами (узкими помещениями) и полукруглым выступом-апсидой имеет форму латинского четырёхконечного креста.
Собор Санта-Мария-дель-Фиоре. Вид сверху. /Фото:pinimg.com, staticflickr.com
В этом здании уникально все – и гигантский темно-красный купол диаметром 42 метра (самый большой кирпичный купол в мире), и панели из зеленого и розового мрамора, которыми облицованы наружные стены, и 45-метровые своды.
Оригинальная облицовка и уникальный купол. /Фото:bestwanderlust.com
Фрески показывают, что ждет грешников
Ну а знаменитые фрески флорентийского собора, покрывающие внутреннюю часть купола – это вообще что-то грандиозное! Писать их начал Джорджо Вазари, а завершил работу после смерти автора Федерико Цукарро.
Внутренняя часть купола и интерьер здания. /Фото:gurumustsee.ru
Общая площадь расписанной поверхности равна примерно половине футбольного поля (3600 м²), ну а в качестве темы Вазари выбрал Страшный суд. Считается, что при создании сюжетов автор вдохновлялся творчеством Данте, Босха, Боттичелли, Джотто и других великих творцов, посвятивших свои произведения литературы или живописи этой важной для христианина теме.
Купол, расписанный на тему Страшного суда. /Фото:Павел Лихачёв
Картины Ада в нижней части огромного панно сменяются более светлыми сценами добродетелей, а на третьем ярусе, ближе к центру, изображен Иисус и вместе с ним – Богородица и святые. В самой верхней части купола можно разглядеть ангелов, а также Старцев Апокалипсиса.
Это грандиозно и восхитительно. /Фото:poeu.ru
Все сцены и персонажи выглядят очень реалистично и вводят в трепет наиболее впечатлительных посетителей храма. Особенно устрашающее впечатление производит дьявол, пожирающий грешников, и другие сцены мучений в Аду – например, расправа над развратной женщиной и мужчиной-мужеложцем, которым прижигают огненным пламенем интимные места. И как контраст с темой вечных мучений – умиротворяющие светлые и нежные фрески, на которых изображен Рай.
В нижней части Ад, а в верхней - Рай. /Фото:poeu.ru
Одна из многочисленных достопримечательностей флорентийского собора – странные часы, изготовленные в середине XV века мастером Паоло Уччелло, которые известны как «Часы Дуомо». Они работают по юлианскому времени и их стрелка ходит в обратном направлении, а отметок на циферблате 24.
Знаменитые часы. /Фото:Павел Лихачёв, bestwanderlust.com
Старинные Часы Дуомо неоднократно реставрировали и ремонтировали. /Фото:avrvm.ru
Фрагменты часов, расписанные великим мастером. /Фото:avrvm.ru
Кстати, именно в этом соборе в конце XV века произошло известное историческое событие –покушение на главу Флорентийской республики Лоренцо Медичи и его брата, организованное папой Сикстом IV. Лоренцо тогда лишь чудом избежал расправы, спрятавшись в ризнице, а вот его брат Джулиано Медичи погиб.
Собор с многовековой историей. /Фото:tourweek.ru
Текст: Анна Белова
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