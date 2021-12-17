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18 захватывающих снимков, которые вызывают неподдельные эмоции


Фотографии, от которых захватывает дух.

Фотографии, от которых захватывает дух.

Наш мир полон удивительных вещей и событий, иногда для этого достаточно посмотреть по сторонам. По счастью, такая вещь, как фотография позволяет сохранять для потомков самые трогательные, удивительные и неповторимые моменты. Приятного просмотра.

1. Рассвет, туман и храм на берегу...


Храм Андрея Первозванного в рассветном тумане.

Храм Андрея Первозванного в рассветном тумане.

 

2. Дополнительная пара ушек


Спящий кролик.

Спящий кролик.

 

3. Сложно поверить, что этот лист алоэ настоящий


Гигантский лист алоэ.

Гигантский лист алоэ.

 

4. Чайки на построении


Ровный строй чаек.

Ровный строй чаек.

 

5. Сплоченный труд - истинная красота


Слаженная работа.

Слаженная работа.

 

6. Обычная толпа людей сверху выглядит совсем иначе


Вид сверху.

Вид сверху.

 

7. Так и хочется обнять, и укрыть от дождя этого малыша


Тропический дождь на Бали.

Тропический дождь на Бали.

 

8. Забавная фотография, доказывающая, что нужно сначала думать, а потом делать


Кто здесь самый умный?

Кто здесь самый умный?

 

9. Горы, которые разукрасила природа


Восхитительный горный пейзаж.

Восхитительный горный пейзаж.

 

10. Метка настоящей любви


Первое наследство.

Первое наследство.

 

11. Самое настоящее окно в небо


Небесное окошко.

Небесное окошко.

 

12. В эти глаза невозможно не влюбиться!


Маленький кенгуренок.

Маленький кенгуренок.

 

Видео-бонус:


 

13. Вода, как стекло


Провинция Папуа.

Провинция Папуа.

 

14. Танец двух мотыльков


Уникальный кадр.

Уникальный кадр.

 

15. Самая опасная акула и человек


Опасная встреча.

Опасная встреча.

 

16. Сколько нежности в этом снимке.
..


Нежность и верность.

Нежность и верность.

 

17. Продавец рыбных ловушек во Вьетнаме


Нелегкая ноша.

Нелегкая ноша.

 

18. Отдых под крыльями самолетов


Пляж Махо.

Пляж Махо.

 

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18 захватывающих снимков, которые вызывают неподдельные эмоции

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18 захватывающих снимков, которые вызывают неподдельные эмоцииПодписаться на мой Instagram
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