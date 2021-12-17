18 захватывающих снимков, которые вызывают неподдельные эмоции

Фотографии, от которых захватывает дух.
Наш мир полон удивительных вещей и событий, иногда для этого достаточно посмотреть по сторонам. По счастью, такая вещь, как фотография позволяет сохранять для потомков самые трогательные, удивительные и неповторимые моменты. Приятного просмотра.
1. Рассвет, туман и храм на берегу...
Храм Андрея Первозванного в рассветном тумане.
2. Дополнительная пара ушек
Спящий кролик.
3. Сложно поверить, что этот лист алоэ настоящий
Гигантский лист алоэ.
4. Чайки на построении
Ровный строй чаек.
5. Сплоченный труд - истинная красота
Слаженная работа.
6. Обычная толпа людей сверху выглядит совсем иначе
Вид сверху.
7. Так и хочется обнять, и укрыть от дождя этого малыша
Тропический дождь на Бали.
8. Забавная фотография, доказывающая, что нужно сначала думать, а потом делать
Кто здесь самый умный?
9. Горы, которые разукрасила природа
Восхитительный горный пейзаж.
10. Метка настоящей любви
Первое наследство.
11. Самое настоящее окно в небо
Небесное окошко.
12. В эти глаза невозможно не влюбиться!
Маленький кенгуренок.
Видео-бонус:
13. Вода, как стекло
Провинция Папуа.
14. Танец двух мотыльков
Уникальный кадр.
15. Самая опасная акула и человек
Опасная встреча.
16. Сколько нежности в этом снимке...
Нежность и верность.
17. Продавец рыбных ловушек во Вьетнаме
Нелегкая ноша.
18. Отдых под крыльями самолетов
Пляж Махо.
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