Вещи, за которые лучше разок переплатить, чем потом локти кусать

Хорошо, когда человек знает, на что тратится каждая копейка его бюджета, не позволяет себе импульсивных покупок и не влезает в долги. Такие принципы разумной экономии помогают не только сберечь капитал, но и приумножить его.

А вот излишняя прижимистость еще никого до добра не доводила.

Желание сэкономить там, где этого делать не следует, зачастую приводит к еще большим расходам.

Мы не поддерживаем напрасные траты и считаем, что за некоторые вещи лучше заплатить чуть больше денег и не пожалеть об этом, чем попытаться сэкономить и остаться у разбитого корыта.



1. Антисептик для рук

2. Дезодорант

3. Мицеллярная вода

4. Зубная щетка

5. Нож

6. Утюг

7. Плойка для волос

8. Лак для ногтей

9. Контейнеры для еды

Заблуждение, что антисептик — он и в Африке антисептик, может дорого вам обойтись. В зависимости от используемого активного вещества санитайзеры делятся на 2 вида: на спиртовой и бесспиртовой основе. Антисептики, не содержащие спирт, могут приятно пахнуть и не сушить кожу рук, но при этом их покупка будет просто деньгами на ветер, ведь они не столь эффективны.Специалисты рекомендуют обрабатывать руки дезинфицирующим раствором, содержащим не менее 60 % спирта. Да, такое средство может стоить чуть дороже, но оно куда эффективнее борется с вирусами и микробами.Особой популярностью сегодня пользуются натуральные дезодоранты, в составе которых присутствуют лишь природные компоненты.Цена таких средств обычно чуть выше, чем у «неэкологичных» аналогов, но зато они не содержат агрессивных компонентов. Взять хотя бы триклозан, который содержится во многих дешевых дезодорантах. Это вещество может вызывать аллергическую реакцию.Разница в стоимости бутылочек разной марки во многом обусловлена качеством мицелл и дополнительных компонентов в составе средства. Низкокачественное сырье для мицелл и ненадлежащее качество очищения водной фазы раствора — 2 составляющих, благодаря которым мицеллярная вода может стоит дешевле, но при этом портить кожу. При неправильном уходе ее состояние станет еще хуже.В среднем электрическая зубная щетка дороже обычной в 10, а то и 20 раз. Однако раскошелиться на нее все-таки стоит. Она гораздо эффективнее удаляет налет и значительно уменьшает воспаление десен.Обычная щетка может вызывать кариес из-за того, что недостаточно очищает зубы от налета. А посещение кабинета стоматолога бьет по кошельку куда сильнее, чем покупка высокотехнологичного средства гигиены.Дешевые ножи в большинстве случаев держат заточку меньше и неудобно сидят в руке. Чего нельзя сказать о высококлассных ножах, стоимость которых гораздо выше. Из-за стали хорошего качества такой нож остается острым долгие годы. А благодаря продуманному строению рукоятки он не вызывает утомления в руке и ощущается как ее продолжение. Покупка качественного ножа — разумное вложение, которое с лихвой окупается.Утюги, относящиеся к низкой ценовой категории, обычно мало весят, что делает их удобными в использовании. Однако это же свойство является их главным недостатком: из-за слабого давления они не всегда могут разгладить морщины на ткани и, по сути, являются бесполезными. Также у дешевых утюгов нередко подошва низкого качества, из-за которой утюг быстро приходит в негодность.Лучше потратиться на более «навороченную» модель, которая сможет генерировать большое количество пара и значительно сэкономит время и силы, потраченные на глажку одежды.Выбор различных плоек для волос огромен. Самыми доступными являются щипцы с хромированным покрытием, однако они же считаются и самыми вредными. Хром имеет свойство перегреваться, из-за чего часто пережигает пряди. Тефлоновые модели тоже выглядят привлекательными по цене, но на самом деле сушат волосы, делая их тусклыми и безжизненными.Покрытие наиболее безопасных плоек сделано из керамики или турмалина. Цена таких щипцов выше средней, но зато они не портят волосы.Одно из основных отличий дорогого лака для ногтей от дешевого — качественная кисточка. Если кисть добротная, то и покрытие будет ложиться ровнее и держаться дольше.Кроме того, надежные бренды, как правило, не скупятся на исследования и используют в составе средств безопасные материалы, поэтому их лаки могут стоить значительно дороже. Иные производители, желая сэкономить, используют опасные токсичные компоненты, такие как формальдегид, дибутилфталат и толуол. Эти вещества могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем.Современные исследования говорят о том, что большинство пластиковых изделий выделяют эстрогеноподобные химические вещества, которые нарушают работу эндокринной системы. Из-за этих частиц набирают вес, а также они могут привести к ожирению и стать причиной снижения репродуктивной функции.Самыми безопасными пластмассовыми контейнерами являются те, что не содержат бисфенол А. Однако и они не всегда безвредны. Лучше приобрести посуду, сделанную из стекла, силикона, керамики или нержавеющей стали. Конечно, такие контейнеры обойдутся дороже. Но их безопасность и долговечность делают вложение более разумным.