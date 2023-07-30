Аппетитные соусы, которые можно приготовить дома

С соусами самое простое блюдо становится сложным. Даже надоевшая курица или картошка будут каждый раз превращаться в изысканное кушанье, если готовить к ним сегодня сальсу, а завтра — бешамель.
Мы собрали для вас самые вкусные и простые в приготовлении соусы с ингредиентами, которые можно найти в ближайшем магазине.
Бешамель
Бешамель — это классика, и подходит он практически ко всему. Нежный соус можно класть в пасту, заправлять им салат, сочетать с рыбой, морепродуктами, овощами, курицей и индейкой и другими блюдами.
В кастрюлю налить 2 стакана молока и подогреть (не до кипения). В глубокой сковороде растопить 3 столовые ложки сливочного масла, добавить 2 столовые ложки муки и хорошо размешать. Аккуратно, небольшими порциями, вливать в сковороду молоко, интенсивно размешивая, чтобы не образовались комки. Соус довести до кипения, помешивая, и кипятить 1–2 минуты. Он должен загустеть. Посолить и при желании добавить щепотку мускатного ореха, выключить огонь.
Томатный соус из Италии — лучшая приправа к пасте и пицце
Разогреть немного оливкового масла на дне большой кастрюли, добавить 1 мелко нарезанную луковицу и 3 зубчика раздавленного чеснока. Жарить 7-8 минут. Добавить 1 столовую ложку орегано, 800 г нарезанных консервированных помидоров, 2 столовые ложки томатной пасты и одну — сахара. Тушить, пока соус не загустеет. После этого добавить 4 свежих помидора, предварительно очищенных от кожицы и семян. Приправить готовый соус солью и перцем.
Чесночный соус
Это чемпион среди соусов по простоте приготовления. Мелко нарежьте небольшой пучок укропа без толстых стеблей и слегка примните лезвием ножа, чтобы выделился сок. Смешайте укроп с 250 г сметаны, туда же выдавите зубчик чеснока (два или три — в зависимости от силы вашей любви к чесноку), перемешайте, посолите и поперчите. Соус готов.
Сливочно-горчичный соус — идеален для рыбы
200 мл сливок 20-процентной жирности налейте в сотейник и поставьте на небольшой огонь. Добавьте 1 чайную ложку белой горчицы и 4 чайные ложки дижонской горчицы, 2 чайные ложки меда, выжмите сок четвертинки лайма или лимона и размешайте. Семена горчицы и кориандра прогрейте на сухой сковороде до потрескивания и тоже положите в соус. Когда он начнет густеть, добавьте мелко нарезанную зелень — укроп, петрушку и любую другую по вкусу — и снимите с огня.
Сливочно-сырный соус — отличное дополнение к пасте и картошке
В кастрюле смешать 200 г плавленого сыра, 10 мл растительного масла, 200 мл сливок. Варить на среднем огне до закипания, периодически помешивая. После закипания убавить огонь и добавить по вкусу приправы: базилик и черный перец. Постоянно помешивая, пока соус не станет однородным, добавить 50 г тертого свежего сыра.
Тартар, или татарский соус
Еще один очень простой и вкусный соус, не требующий возни с плитой. Возьмите 6 столовых ложек майонеза — можно пополам со сметаной, а если не любите майонез, возьмите только сметану. Мелко-мелко порежьте маринованный огурец и небольшой пучок петрушки, выдавите зубчик чеснока и смешайте с майонезом (или сметаной). Посолите, поперчите и поставьте на час в холодильник. Кстати, при желании можно добавить сок четвертинки лимона, половину ложечки горчицы и зеленый лук, а также каперсы, если они каким-то чудом оказались в холодильнике. Такой соус отлично подходит к мясу, птице, рыбе, морепродуктам.
Медово-горчичный соус — лучший друг курицы
Смешайте полстакана горчицы, четверть стакана меда и половину чайной ложки тертого имбиря. Поставьте ненадолго в холодильник. Соус отлично подойдет к куриным наггетсам, к курице на гриле и вообще к курице в любом виде.
Соус из красного вина к мясу
Соус для любителей винишка, хотя нет, алкоголя в нем совсем нет — испаряется при готовке. Разогрейте полторы столовые ложки оливкового масла в сковороде. Добавьте мелко нарезанный лук (лучше шалот, но можно обычный) и жарьте на медленном огне, помешивая, 7 минут, пока он не станет коричневым. Добавьте 2 стакана вина и 175 мл воды и оставьте медленно кипеть на 10 минут. Смешайте 40 г сливочного масла и одну столовую ложку муки, чтобы получилась паста. Постепенно добавляйте ее на сковороду, хорошо размешивая. Если готовите соус к мясу, добавьте в него немного мясного сока, положите мелко нарезанную петрушку, посолите и поперчите. Если кисловат, можно добавить чуть-чуть сахара.
Грибной соус
200 г шампиньонов и одну луковицу мелко порезать и тушить 15 минут под закрытой крышкой, чтобы не выкипала жидкость. Добавить 150 г сметаны и тушить еще 5-7 минут, затем положить мелко нарезанную зелень, при желании — давленый чеснок, и выключить. Если хочется более однородной консистенции, можно измельчить в блендере. Соус очень хорош с картофелем, с мясом, с пельменями.
Барбекю — для блюд на гриле
Растопить 50 г сливочного масла на среднем огне, добавить 1 стакан мелко нарезанного репчатого лука, пассеровать 4-5 минут. Добавить 200 мл кетчупа или томатной пасты, 0,3 стакана воды, 50 г меда, 2 столовые ложки лимонного сока и 1/4 чайной ложки молотого перца. Довести смесь до кипения и поварить несколько минут, не накрывая крышкой, чтобы соус слегка загустел.
Соус андалузский
Смешайте 200 г майонеза, 3 столовые ложки кетчупа, 1 чайную ложку коньяка, мелко нарезанную луковицу, сок лимона по вкусу и красный молотый перец. Накройте пленкой или крышкой и поставьте на час в холодильник.
Испанский соус сальса
Измельчить в блендере 15 помидоров черри, 1 зубчик чеснока, по 1 пучку укропа и зеленого лука. Добавить 1 чайную ложку бальзамического уксуса и по 1 столовой ложке томатной пасты и оливкового масла. Приправить солью и перцем по вкусу.
Песто
Взбить в блендере 50 г базилика, 2 зубчика измельченного чеснока, 50 г пармезана (или другого твердого сыра), 3 столовые ложки кедровых орехов, 100 мл оливкового масла и соль. Песто традиционно идет к пасте, но им также вкусно заправлять салаты, класть в качестве приправы в суп и даже просто мазать на хлеб.
Кисло-сладкий соус — для блюд китайской кухни и не только
Смешать 1,5 столовых ложек сахара, 2 столовые ложки уксуса, по 1 столовое ложке томатного пюре и соевого соуса, 3 ложки апельсинового сока. Отдельно перемешать 1 чайную ложку кукурузной муки с 4 столовыми ложками воды и добавить к смеси. Поставить получившийся соус на огонь и довести до кипения, постоянно помешивая. Соус можно подавать на стол к готовым блюдам, а можно прогреть в нем тушеную кусочками свинину или курицу, и получится традиционное восточное блюдо (ну почти).
Итальянская заправка для легких салатов
Смешать в банке 2,5 столовые ложки оливкового масла, 1,5 столовые ложки бальзамического уксуса, половину зубчика раздавленного чеснока, 1/4 чайной ложки соли и черный перец по вкусу. Закрыть крышкой и хорошенько потрясти.
Соус для салата цезарь
Взбейте 1 чайную ложку горчицы с 1 яичным желтком и 1 чайной ложкой соли. Аккуратно влейте по капле 150 мл оливкового масла, взбейте до консистенции майонеза. Добавьте 1 столовую ложку лимонного сока, 1 чайную ложку молотого перца, 2 зубчика раздавленного чеснока, 50 г тертого пармезана и взбейте все венчиком. Можно заправлять не только цезарь, а любой другой салат и использовать как соус к мясу.
Греческий соус дзадзики
Смешать 125 мл натурального йогурта, 2 зубчика измельченного чеснока, 1 очищенный тертый огурец (перед добавлением огурца тщательно отжать всю мякоть), по 1 столовой ложке оливкового масла и лимонного сока, мелко нарезанную петрушку, укроп и соль по вкусу. Поставить в холодильник и дать настояться.
Соус свекольный с хреном
Натрите на мелкой терке одну небольшую свеклу, маринованный огурец мелко нарежьте и смешайте их с 100 г майонеза и 100 г сметаны. Добавьте 2 столовые ложки хрена. Соус хорош к мясу и как отдельная закуска.
Соус карри — для всего на свете
Карри — очень насыщенный и аппетитный соус, который подойдет к любому мясу, рыбе и птице, как подлива к рису. Его можно не только подавать на стол, но и готовить в нем мясные и вегетарианские блюда. Мелко нарежьте и обжарьте в глубокой сковороде 1 луковицу и пару зубчиков чеснока, медленно всыпьте 1 столовую ложку муки и перемешайте. Снимите сковороду с огня и влейте бульон, следя, чтобы не образовались комочки. Всыпьте 2 столовые ложки порошка карри, верните на сковороду и кипятите 5 минут. Добавьте по 1 чайной ложке лимонного сока и горчицы, выключите огонь и заправьте 1 столовой ложкой сливок. Подавайте горячим.
Турецкий пряный соус — к мясу, курице
Возни с этим соусом будет совсем немного, а получится вкусно. Загрузите в блендер 2 луковицы, 1 столовую ложку томатной пасты или один большой помидор, 1 красный сладкий перец. Измельчите их и в полученную массу положите 2 столовые ложки оливкового масла, соль, красный и черный перец, половину чайной ложки кориандра молотого, зелень кинзы, укропа, 1 чайную ложку сока лимона или уксуса (что вам ближе), тщательно перемешайте и дайте настояться.
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