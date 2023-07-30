Аппетитные соусы, которые можно приготовить дома

С соусами самое простое блюдо становится сложным. Даже надоевшая курица или картошка будут каждый раз превращаться в изысканное кушанье, если готовить к ним сегодня сальсу, а завтра — бешамель.



Мы собрали для вас самые вкусные и простые в приготовлении соусы с ингредиентами, которые можно найти в ближайшем магазине.









Бешамель

Томатный соус из Италии — лучшая приправа к пасте и пицце

Чесночный соус

Сливочно-горчичный соус — идеален для рыбы

Сливочно-сырный соус — отличное дополнение к пасте и картошке

Тартар, или татарский соус

Медово-горчичный соус — лучший друг курицы

Соус из красного вина к мясу

Грибной соус

Барбекю — для блюд на гриле

Соус андалузский

Испанский соус сальса

Песто

Кисло-сладкий соус — для блюд китайской кухни и не только

Итальянская заправка для легких салатов

Соус для салата цезарь

Греческий соус дзадзики

Соус свекольный с хреном

Соус карри — для всего на свете

Турецкий пряный соус — к мясу, курице