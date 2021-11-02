Портреты домашних животных, созданные по описаниям их владельцев

Каждый хозяин убеждён, что его пёс или кот – уникальное создание. Кто-то до ужаса бестолков, кто-то, напротив, поразительно умён, кто-то необычайный обжора, а кто-то самый большой проказник на свете.



За последние несколько лет художник Крис Битов создал несколько сот портретов домашних животных по описаниям их хозяев. Вот только небольшая часть этой коллекции:







Маленький босс







Крукс только и смотрит, как бы нашкодить







Самми всегда не прочь подкрепиться







У мистера Падди изысканный вкус и отменный аппетит







Кинг совершеннейший нарцисс







Линус профессиональный ловец палок



http://vs-t.ru/zloj-rok-imperatorov-i-revolyucionerov-5-sbyvshixsya-prorochestv-marii-lenorman



Тони сама невозмутимость, а Торк обжора







Больше всего на свете Полли любит играть в снегу







Ганнер вечно копает, копает и копает







Белла до ужаса хитрющая







Смитерс учится быть храбрым, но пока получается не очень







Уинстон — мастер коварных интриг







Оливер — самый ленивый кот на этой планете







Пинки всех ненавидит







Генри презирает диеты







Чито любит приключения







Джек готов встать на защиту всех и вся







Лука — маленький оборотень







Коди — самый лихой матрос семи морей







Шанс — совершеннейший дзен



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