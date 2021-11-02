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Портреты домашних животных, созданные по описаниям их владельцев

Каждый хозяин убеждён, что его пёс или кот – уникальное создание. Кто-то до ужаса бестолков, кто-то, напротив, поразительно умён, кто-то необычайный обжора, а кто-то самый большой проказник на свете.

За последние несколько лет художник Крис Битов создал несколько сот портретов домашних животных по описаниям их хозяев. Вот только небольшая часть этой коллекции:

Портреты домашних животных, созданные по описаниям их владельцев

Маленький босс

Портреты домашних животных, созданные по описаниям их владельцев

Крукс только и смотрит, как бы нашкодить

Портреты домашних животных, созданные по описаниям их владельцев

Самми всегда не прочь подкрепиться

Портреты домашних животных, созданные по описаниям их владельцев

У мистера Падди изысканный вкус и отменный аппетит

Портреты домашних животных, созданные по описаниям их владельцев

Кинг совершеннейший нарцисс

Портреты домашних животных, созданные по описаниям их владельцев

Линус профессиональный ловец палок

http://vs-t.ru/zloj-rok-imperatorov-i-revolyucionerov-5-sbyvshixsya-prorochestv-marii-lenorman

Тони сама невозмутимость, а Торк обжора

Портреты домашних животных, созданные по описаниям их владельцев

Больше всего на свете Полли любит играть в снегу

Портреты домашних животных, созданные по описаниям их владельцев

Ганнер вечно копает, копает и копает

Портреты домашних животных, созданные по описаниям их владельцев

Белла до ужаса хитрющая

Портреты домашних животных, созданные по описаниям их владельцев

Смитерс учится быть храбрым, но пока получается не очень

Портреты домашних животных, созданные по описаниям их владельцев

Уинстон — мастер коварных интриг

Портреты домашних животных, созданные по описаниям их владельцев

Оливер — самый ленивый кот на этой планете

Портреты домашних животных, созданные по описаниям их владельцев

Пинки всех ненавидит

Портреты домашних животных, созданные по описаниям их владельцев

Генри презирает диеты

Портреты домашних животных, созданные по описаниям их владельцев

Чито любит приключения

Портреты домашних животных, созданные по описаниям их владельцев

Джек готов встать на защиту всех и вся

Портреты домашних животных, созданные по описаниям их владельцев

Лука — маленький оборотень

Портреты домашних животных, созданные по описаниям их владельцев

Коди — самый лихой матрос семи морей

Портреты домашних животных, созданные по описаниям их владельцев

Шанс — совершеннейший дзен

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