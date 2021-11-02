Каждый хозяин убеждён, что его пёс или кот – уникальное создание. Кто-то до ужаса бестолков, кто-то, напротив, поразительно умён, кто-то необычайный обжора, а кто-то самый большой проказник на свете.
За последние несколько лет художник Крис Битов создал несколько сот портретов домашних животных по описаниям их хозяев. Вот только небольшая часть этой коллекции:
Маленький босс
Крукс только и смотрит, как бы нашкодить
Самми всегда не прочь подкрепиться
У мистера Падди изысканный вкус и отменный аппетит
Кинг совершеннейший нарцисс
Линус профессиональный ловец палок
http://vs-t.ru/zloj-rok-imperatorov-i-revolyucionerov-5-sbyvshixsya-prorochestv-marii-lenorman
Тони сама невозмутимость, а Торк обжора
Больше всего на свете Полли любит играть в снегу
Ганнер вечно копает, копает и копает
Белла до ужаса хитрющая
Смитерс учится быть храбрым, но пока получается не очень
Уинстон — мастер коварных интриг
Оливер — самый ленивый кот на этой планете
Пинки всех ненавидит
Генри презирает диеты
Чито любит приключения
Джек готов встать на защиту всех и вся
Лука — маленький оборотень
Коди — самый лихой матрос семи морей
Шанс — совершеннейший дзен
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Портреты домашних животных, созданные по описаниям их владельцев
Каждый хозяин убеждён, что его пёс или кот – уникальное создание. Кто-то до ужаса бестолков, кто-то, напротив, поразительно умён, кто-то необычайный обжора, а кто-то самый большой проказник на свете.
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