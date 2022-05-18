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Вот 9 советов, которые намного улучшат ваш сон, даже если спать вам некогда

Некоторые самые успешные бизнесмены не только много работают, но и мало спят, потому что на такую необходимую вещь, как сон, не хватает времени. Но ведь на одном кофеине и паре часов сна долго не продержишься.

Публикуем эффективные и очень простые советы, как высыпаться за короткое время.

Вот 9 советов, которые намного улучшат ваш сон, даже если спать вам некогда

Прислушивайтесь к своим биологическим часам. Установите режим и придерживайтесь его. Каждое утро вы будете вставать в отличном настроении и с хорошим самочувствием.

Перед сном требуется покой. Не стоит работать до последнего. Вашему телу нужно время, чтобы перестроиться и расслабиться. Попробуйте каждый вечер читать перед сном или смотреть телевизор.

Уберите все гаджеты из спальни. Спальня для того, чтобы спать, а телефон или планшет будут вас отвлекать.

В спальне должно быть прохладно. Оптимальная температура — 15–18 градусов по Цельсию, а не привычные 21.

Записывайте свои проблемы и задачи или ведите дневник. Часто мы долго не можем заснуть, потому что мысленно вспоминаем, что нужно сделать завтра. Занесите все на бумагу и отправляйтесь на боковую.

Слушайте белый шум или звуки природы. Даже во сне наш мозг прислушивается к звукам. А белый шум или звуки природы устранят отвлекающие факторы.

Забудьте о кофеине до утра.

Его действие на ваш организм может продолжаться до 14 часов.

Еще раз — спальня предназначена для сна, а не для работы или еды. Ваш мозг должен ассоциировать комнату с отдыхом.

Узнайте, сколько часов сна вам действительно требуется. Многие люди утверждают, что им достаточно четырех или пяти часов в сутки. Однако это все строго индивидуально. Отключите один раз будильник и посмотрите, во сколько вы сами проснетесь — именно столько часов требуется лично вам.

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