Бородатая женщина, которая стала самой необычной моделью художников XVII века

Фрагмент портрета бородатой женщины Барбары ван Бек. | Фото: youtube.com.
Сложно представить, как в XVII веке смогла выжить женщина с таким необычным внешним видом. Тем более удивительно, что Барбара ван Бек добилась успеха, стала знаменитой и даже позировала для художников.
Гравюра в стиле меццо-тинто с портретом Барбары ван Бек. G. Scott, XVII век. | Фото: wellcomecollection.org.
Барбара Урслер родилась в Аугсбурге (Бавария) в 1629 году. Когда она была еще младенцем, у нее на лице стала расти борода. Она начиналась от бровей и заканчивалась под подбородком, скрывая лоб, щеки и нос густыми русыми волосами.
Исследователи полагают, что у Барбары было очень редкое врожденное состояние, известное как гипертрихоз. История знает немало людей, чаще мужчин, у которых лицо полностью заросло волосами.
Барбара ван Бек, в девичестве Урслер, играет на клавесине. Уильям Ричардсон, 1813 год. | Фото: wellcomecollection.org.
В XVII веке удел необычных людей, таких как бородатая женщина, был один, - участие в цирке в роли «монстра». Родители отдали дочь для участия в развлекательных шоу, чтобы заработать денег.
Профессиональная деятельность Барбары была очень связана с ее личной жизнью. Она вышла замуж за голландца Йохана Михаэля ван Бека, который позже стал ее менеджером. Злые языки утверждали, что он женился только чтобы «показать ее» миру и заработать на этом. Тем не менее, у супругов был совместный ребенок, который, к счастью, не унаследовал болезнь матери.
Портрет-гравюра Барбары ван Бек в дорогой одежде. Richard Gaywood, XVII век. | Фото: wellcomecollection.org.
30 лет Барбара ван Бек провела в гастролях по всей Европе в рамках передвижного цирка. Исторические данные свидетельствуют, что она за многие годы стала настоящей знаменитостью и прославилась. Гастроли подарили женщине финансовую независимость, она получила образование, выучила несколько языков, выучилась играть на клавесине. Ее знали во многих странах, и эту известность она использовала себе на пользу.
Но удивительнее всего то, что художники писали с нее портреты, а граверы вырезали ее изображения.
На портретах женщина предстает в гламурных шелковых платьях в позах представительниц высших классов. Ее одежда пошита по последней моде, подчеркивает ее женственность, не стремясь высмеять. Это красивые высококачественные полотна и гравюры, а вовсе не карикатуры на урода.
Портрет Барбары ван Бек. Неизвестный итальянский художник, 1640-е гг. | Фото: atlasobscura.com.
А совсем недавно был обнаружен ранее неизвестный портрет Барбары ван Бек. Он написан итальянским художником в конце 1640-е годов, когда бородатая женщина вместе с цирком посетила Рим и Милан. Цветное изображение полностью соответствует той внешности бородатой женщины, которую подробно описал в своем дневнике английский писатель Джон Эвелин в 1657 году:
«Ее брови были зачесаны вверх, и весь ее лоб был так же равномерно заросший, как и волосы на голове любой женщины; очень длинные пряди волос росли из каждого уха; у нее была также широкая борода и длинные пряди, растущие прямо из середины ее носа, ярко-коричневого цвета, тонкие, как хорошо прочесанный лен».
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