Красота – не в соответствии модным стандартам или стремлении к идеалу. На подиумах и обложках всё чаще появляются девушки с такими особенностями во внешности, от которых прежде отводили глаза… Необычность притягивает, а повышенное внимание отлично работает на продвижение товаров, что очень радует маркетологов. И вдохновляет миллионы простых людей со всевозможными отклонениями от стандартов, заставляя их поверить, что они тоже прекрасны и могут чувствовать себя раскованно в любой обстановке.
Дафна Греневельд
Джулия Зиммер
Лиза Останина
Молли Баир
Исса Лиш
Кася Южечка
Сиерра Скай
Дамарис Годдри
Натали Уэстлинг
Уиллоу Хенд
Эсмеральда Сии-Рейнольдс
Марьян Йонкман
Аамито Стейси Лагум
Лаура О’Грэйди
Линдси Виксон
Келли Миттендорф
Икелине Станге
Моффи
Шантель Браун-Янг
Диандра Форрест
Лили Макменами
Ханна Габи Одиль
Амазон Ив
Мадлен Стюарт
Мелани Гайдос
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Модели с дефектами внешности: уродство или изюминка?
Красота – не в соответствии модным стандартам или стремлении к идеалу. На подиумах и обложках всё чаще появляются девушки с такими особенностями во внешности, от которых прежде отводили глаза… Необычность притягивает, а повышенное внимание отлично работает на продвижение товаров, что очень радует маркетологов. И вдохновляет миллионы простых людей со всевозможными отклонениями от стандартов, заставляя их поверить, что они тоже прекрасны и могут чувствовать себя раскованно в любой обстановке.
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