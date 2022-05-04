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Почему постоянно следует пить воду, начиная прямо сейчас

Почему следует пить воду, начиная прямо сейчас

Летом, вода – твой лучший друг и помощник.

1. Ускоряет метаболизм


Помимо того, что вода обеспечивает здоровье внутренних органов, она также ускоряет обмен веществ и способствует потере веса. А ледяная вода, в этом смысле, еще эффективнее, ведь организм тратит дополнительную энергию на ее нагревание.

2. Сдерживает аппетит


Один стакан воды перед едой поможет избежать переедания. К тому же, организм иногда путает жажду и голод, потому следует тщательно следить за количеством выпиваемой жидкости.

3. Улучшает цвет лица


Вода увлажняет кожу изнутри, повышая ее эластичность и предотвращая сухость.

4. Восстанавливает энергию


Усталость напрямую связана с обезвоживанием, ведь наш организм на две трети состоит из воды. К тому же, уровень кислорода в кровеносной системе зависит от количества выпиваемой нами воды. Чем больше кислорода содержится в организме, тем больше жира будет сжигаться для образования энергии.

5. Улучшает пищеварение


Вода помогает усваивать пищу, ведь она участвует в процессе пищеварения. Также вода влияет на уровень кислотности желудка и способна регулировать ее.

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