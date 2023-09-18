Пошаговая инструкция, как быстро почистить селёдку и получить филе без костей

Чистим селедку без проблем.
Селедка – вкуснейшая рыба, у которой есть один минус. Заключается он в том, что ее приходится чистить своими руками (если, конечно, вы не приобрели в магазине филе). Процесс этот может показать трудным и достаточно утомительным для тех, у кого нет кулинарных навыков. Попрактиковаться, конечно, придется, но в целом все не так плохо, как кажется поначалу.
Шаг первый
Сначала подготовка.
Сначала следует подготовить место для разделки рыбы. Лучше всего разложить селедку на бумаге для выпечки. Руки следует защитить одноразовыми перчатками, если не хочется, чтобы они еще долго после этого пахли рыбой. Для работы лучше использовать узкий и не очень длинный нож.
Шаг второй
Все начинается с головы.
Разделку начинаем с головы, отрезаем ее вместе с плавниками. Затем разрезаем у сельди брюхо, вычищаем все внутренности. Есть икра? Ее можно отложить отдельно, ведь она вполне съедобна.
Шаг третий
Потрошим аккуратно, но четко.
Отрезаем нижние плавники, вычищаем внутри селедки все пленочки, делаем ножом неглубокий надрез вдоль хребта рыбы. Теперь можно удалить верхний плавник.
Шаг четвертый
Селедку нужно как бы вывернуть и порвать.
Крепко берем селедку за две половины хвоста и переворачиваем ее от себя так, будто рыба делает сальто-мортале. После такого на хвосте должна появиться трещина. Остается только потянуть селедку за две половины в разные стороны. Одна половина будет почти без костей, вторая будет содержать хребет и реберные кости.
Шаг пятый
Все ненужное - долой.
Руками убираем все кости, внимательно осматриваем и проверяем селедку еще раз. Чистим каждый кусок от кожи, начиная со стороны головы. Можно взять нож и еще раз подчистить все пленки, проверить рыбу на наличие мелких костей. Все отходы заворачиваем в бумагу и выбрасываем.
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