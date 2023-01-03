Цветок, который идеально впишется в каждом саду

Ранункулюс, также известный как лютик садовый — очень красивый и нежный цветок. Ранункулюс полюбился цветоводам за простой уход и огромное разнообразие сортов — найти цветок, который идеально впишется в ландшафтный дизайн, не составит никаких проблем.

Цветет лютик с мая по август, наполняя сад цветами белого, желтого, розового, оранжевого цветов. Встречаются и невероятно красивые двухцветные сорта.

Большим преимуществом ранункулюса является и то, что его можно выращивать как в открытом грунте, так и в вазонах. Соблюдая простые рекомендации по уходу, вырастить прекрасный ранункулюс сможет даже начинающий садовод.



































































































































































































































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