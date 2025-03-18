Души кукол: жуткие фотографии брошенных игрушек.





Фотография старой брошенной куклы.



На первый взгляд, эти жуткие куклы напоминают страшилок из фильмов ужасов. Однако фотограф, снимающий их, попытался разглядеть в игрушках черты человечности, тоски и даже боли от постигшей их судьбы. Дети выросли, а куклы стали никому не нужны.