10 продуктов, за которые люди упорно переплачивают, сами того не замечая

1. Брендовые какао-напитки

Разрекламированное какао всегда стоит дороже

2. Оливковое масло

Среди оливкового масла встречаются подделки. / Фото: ripi-test.ru

3. Свежая выпечка

Свежеиспеченный хлеб всегда стоит дороже заводского. / Фото: takprosto.cc

4. Колбасная нарезка

Колбасная нарезка в вакуумной упаковке. / Фото: mistresshealth.ru

5. Фрукты в стаканчиках

Фрукты в стаканчике не приносят никакой пользы здоровью. / Фото: fb.ru

6. Корица

Кассия - более дешевая версия корицы

7. Сухие смеси для соусов

В сухих смесях может не быть нужных ингредиентов. / Фото: irecommend.ru

8. Готовые сэндвичи и хот-доги

Лучше сделать самостоятельно, чем покупать в магазине. / Фото: alterainvest.ru

9. Чай в обновленных пакетиках

Чай в пирамидках стоит дороже за счет дизайна. / Фото: spasibovsem.ru

10. Фарш

Лучше не покупать фарш, а делать самостоятельно