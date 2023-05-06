10 продуктов, за которые люди упорно переплачивают, сами того не замечая

Когда мы отправляемся в магазин, то некоторые продукты кладем в корзину скорее по привычке, чем из-за их пользы или вкусовых качеств. А самое обидное, что цена на такой товар зачастую неоправданно завышена, что отрицательно сказывается на нашем кошельке. Novate.ru рассказывает, каким продуктам не место на вашей кухне, если вы хотите жить по правилам разумной экономии.
1. Брендовые какао-напитки
Разрекламированное какао всегда стоит дороже
Высокая цена на некоторые какао-напитки обусловлена, скорее, маркетинговой стратегией и популярностью марки, чем какими-то особыми свойствами. Кроме того, такие напитки в основном рассчитаны на детскую аудиторию и их вкус, поэтому содержат большое количество сахара и, как следствие, быстрых углеводов. Обратите внимание на более простые варианты какао, не содержащие в составе никаких вредных добавок. В конце концов, при желании вы сами сможете добавить в свой напиток сахар, если он покажется вам недостаточно сладким.
2. Оливковое масло
Среди оливкового масла встречаются подделки. / Фото: ripi-test.ru
В этом продукте и его стоимости нет ничего плохого. Речь идет о недобросовестных производителях, которые часто выдают за натуральное оливковое масло его смесь с растительным или льняным, щедро приправляя полученную жидкость ароматизаторами.
Если у вас дома есть бутылка оливкового масла, можете проверить, что вы купили: оригинал или подделку. В составе нерафинированного масла Extra Virgin есть олеиновая кислота, благодаря которой продукт должен застывать в холодильнике за несколько часов. Если масло не изменило свою консистенцию, значит, оно поддельное или рафинированное.
3. Свежая выпечка
Свежеиспеченный хлеб всегда стоит дороже заводского. / Фото: takprosto.cc
Во многих супермаркетах есть свои пекарни, и равнодушно пройти мимо выпечки, которую сотрудники любовно выложили на полки, порой слишком сложно. Аромат хлеба сводит с ума, и вы уже представляете, как с хрустом отламываете кусочек и запиваете его молоком. Не спорим, иногда порадовать себя свежеиспеченным хлебом можно, однако постоянно тратиться на него не стоит. Накрутка на подобные товары иногда достигает 100%, и это при том, что по соседству может лежать заводская буханка, изготовленная в тот же день, но в два раза дешевле. Или можете воспользоваться лайфхаком – приобрести остывшую дневную выпечку вечером, когда она уже лишилась наценки.
4. Колбасная нарезка
Колбасная нарезка в вакуумной упаковке. / Фото: mistresshealth.ru
Удобный формат сделал колбасную нарезку весьма популярной. Ее часто покупают в путешествия, для корпоративов или домашних праздников, когда нужно очень быстро и красиво накрыть стол. Однако постоянно отдавать ей предпочтение нецелесообразно. Цена нарезки намного выше, чем целой палки колбасы, так как производитель всегда делает наценку за помывку, нарезку, вакуумную упаковку и прочие дополнительные этапы подготовки продукта перед его попаданием на прилавки магазинов.
5. Фрукты в стаканчиках
Фрукты в стаканчике не приносят никакой пользы здоровью. / Фото: fb.ru
И снова мы возвращаемся к теме удобного формата, за который часто переплачиваем. Предварительно промытые и нарезанные фрукты в стаканчике экономят много времени, которого нам зачастую так не хватает. Не в силах противостоять соблазну мы берем стаканчик с собой на работу в качестве полезной закуски или кладем в рюкзак ребенка, чтобы они перекусил в школе. Однако у такого решения есть ряд недостатков.
Во-первых, за подобную упаковку приходится существенно переплачивать, порой до 40%. А во-вторых, как только овощи и фрукты нарезаются и начинают активно взаимодействовать со светом и кислородом, они теряют свои полезные свойства. Поэтому лучше брать с собой целое яблоко, банан или апельсин и нарезать самостоятельно уже на работе, непосредственно перед употреблением. Заготовки – это, конечно, удобно, но малополезно.
6. Корица
Кассия - более дешевая версия корицы
Эту, любимую многими пряность, часто добавляют в выпечку, напитки и другие блюда, ведь она дарит им божественный аромат и привносит яркую нотку в привычный вкус. Однако ту специю, которую многие из нас привыкли считать настоящей корицей, на самом деле ею не является. В основном, на прилавках можно найти более дешевый вид данной пряности, под названием кассия. Ее присутствие в магазинах обусловлено тем, что классическая цейлонская корица очень дорогая. Эти пряности отличаются по вкусу и аромату: у цейлонской они более мягкие и тонкие, а то время как у кассии – более терпкие.
Структура также разная: корица состоит из большого количества тонких слоев, а кассия представляет собой толстый монолитный стручок. Поэтому теперь, когда будете видеть на упаковке надпись «Корица», обязательно присматривайтесь к стручкам или ищите обозначение «cinnamomumzeylonicum», чтобы не жалеть о деньгах, потраченных на подделку.
7. Сухие смеси для соусов
В сухих смесях может не быть нужных ингредиентов. / Фото: irecommend.ru
Готовые смеси для приготовления соусов является очень удобными – с их помощью можно сделать вкусную заправку за пару минут, практически не прикладывая усилий. Вот это нас и привлекает. Однако не стоит забывать, что подобный формат подразумевает и высокую стоимость. Кроме того, вы не можете контролировать количество и качество отдельных ингредиентов, включенных в состав соуса, а также наличие или отсутствие тех или иных специй.
По этой причине стоит обязательно ознакомиться с составом смеси перед покупкой, если вам нужно быстро приготовить ужин. А вот если вы не торопитесь, приготовьте соус самостоятельно, заранее изучив выигрышные сочетания специй для разных блюд.
8. Готовые сэндвичи и хот-доги
Лучше сделать самостоятельно, чем покупать в магазине. / Фото: alterainvest.ru
Если вы не привыкли носить обед на работу, а на перекус в кафе нет ни времени, ни лишних финансовых средств, очень удобно будет купить готовый сэндвич в супермаркете. Удобно, да, но не полезно. Такой вариант перекуса допустим, если вам нужно поесть на бегу. А если вы хотите взять их на работу, – не лучше ли купить батон, колбасу, сыр, немного овощей и приготовить сэндвичи самостоятельно? Очевидно, что это вариант гораздо более выгодный с финансовой стороны, и более полезный. Плюс, вы сможете сделать столько бутербродов, сколько вам захочется, контролируя толщину и количество ингредиентов.
9. Чай в обновленных пакетиках
Чай в пирамидках стоит дороже за счет дизайна. / Фото: spasibovsem.ru
Реклама убеждает нас, что чай в пирамидках дает более яркий и интенсивный вкус, хотя по факту мы просто переплачиваем за упаковку. Зачастую 100 пирамидок оказываются дороже упаковки со 100 пакетиками примерно на 30%. Конечно, если вам хочется попробовать новые вкусы, которые есть только в пирамидках, берите этот вариант. Но для повседневной жизни выгоднее покупать чай в стандартной упаковке, особенно если у вас большая семья
10. Фарш
Лучше не покупать фарш, а делать самостоятельно
Покупной фарш, наверное, является одним из самых популярных товаров, так как редкая хозяйка хочет тратить время не только на приготовление котлет, но еще и на перекручивание мяса в мясорубке. Увы, в такой фарш часто добавляют жир и прочие примеси, ухудшающие его вкус и делающий продукт более калорийным.
Поэтому этот вариант лучше оставить для тех случаев, когда муж или гости уже на пороге, а ужин еще не готов. В другой же ситуации лучше потратить время на приготовление собственного фарша. Кстати, выгоднее делать его в большом количестве, чтобы потом отправить в морозилку и в будущем иметь возможность быстро приготовить все, что захочется.
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