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10 самых известных и влиятельных женщин в российской истории

В отличие от многих других стран, в России женщины никогда не были исключительно на вторых ролях. Они вносили ощутимый вклад в научную, культурную и духовную жизнь народа, вели политические игры, плели интриги, правили страной и меняли историю. В этой подборке 10 самых известных и влиятельных женщин в истории нашего государства.



10 самых известных и влиятельных женщин в российской истории

Марина Мнишек


Дочь сандомирского воеводы Ежи Мнишека и Ядвиги Тарло, жена самозванца Лжедмитрия I, Марина Мнишек стала первой женщиной в российской истории, которую короновали на престол. Незадолго до гибели своего супруга Лжедмитрия I, Мнишек была официально коронована как русская царица. Позже она стала женой следующего самозванца, Лжедмитрия II и активно участвовала во всех основных событиях Смутного времени. А ещё, именно Марина Мнишек привезла из Европы в Россию вилку. До неё использовали только ложки.

10 самых известных и влиятельных женщин в российской истории

Софья Алексеевна


Царевна, дочь царя Алексея Михайловича и регент при младших братьях Петре и Иване. Софью без преувеличения можно назвать главной неудачницей в истории российской государственности. Дважды она пыталась прийти к власти и дважды для этих целей поднимала стрелецкие восстания. Но всё, чего она смогла добиться — это регентство при младших братьях. Став взрослым её брат Пётр, которого потом назовут «Великим», взял власть в свои руки, а Софью сослал в Новодевичий монастырь.

10 самых известных и влиятельных женщин в российской истории

Евдокия Дмитриевна


Дочь великого князя Суздальского Дмитрия Константиновича, а так же жена великого князя Московского Дмитрия Ивановича, более известного как Дмитрий Донской. Евдокию выдали замуж в 13 лет, её супругу на тот момент было 15. Этот брак стал залогом прекращения междоусобной борьбы Московского и Суздальско-Нижегородского княжеств. Вместе они счастливо прожили 22 года. А когда в 1389 году Дмитрий Донской скончался, Евдокия Дмитриевна фактически встала во главе Московского княжества, являясь блюстительницей престолонаследия среди сыновей. Она была одной из самых образованных женщин своей эпохи, строила храмы, а также защитила Москву и всю Русь от нашествия Тамерлана, сумев собрать ополчение.

10 самых известных и влиятельных женщин в российской истории

Анна Иоанновна


По замыслу Верховного совета, Анна Иоанновна должна была стать «марионеточным правителем», а вся власть должна была сосредоточиться в руках могущественных боярских кланов. Но становиться марионеткой Анна Иоанновна категорически не хотела, поэтому используя лояльных дворян и личную гвардию, вернула себе всю полноту власти, став самодержавно императрицей.

10 самых известных и влиятельных женщин в российской истории

Екатерина I


Вдова Петра Великого, после его смерти, практически рейдерским захватом при помощи Преображенского полка пришла к власти, заняв российский престол. Правда, правление её продлилось совсем недолго — всего два года. Да и к реальной власти она имела лишь косвенное отношение, отдав управление страной вельможам. При Екатерине I был создан Верховный Тайный совет, где узкий круг главных сановников мог управлять Российской империей под формальным председательством императрицы. Именно в честь неё назван город Екатеринбург и учрежден орден Святой Екатерины.

10 самых известных и влиятельных женщин в российской истории

Александра Фёдоровна


Судьба распорядилась так, что Александра Федоровна стала последней императрицей Российской империи. Жена Николая II, её не очень любило высшее общество страны, поскольку сама она был равнодушна к светским приёмам. Её, немку по происхождению, обвиняли в шпионаже в пользу Германии, говорили, что она плохо влияет на царя, впустив в ближний круг власти Григория Распутина. Но Александра Фёдоровна была выше всех этих слухов, она работала в качестве сестры милосердия, организовывала госпитали и лазареты. А перед смертью сказала, что «лучше умереть в России, чем быть спасённой немцами».

10 самых известных и влиятельных женщин в российской истории

Екатерина Воронцова-Дашкова


Подруга и сподвижница будущей императрицы Екатерины II, активнейшая участница государственного переворота 1762 года. Именно ей мы обязаны появление в нашем алфавите буквы «Ё». Да и вообще, Дашкова была одной из самых заметных личностей Российского Просвещения, стояла у истоков Академии Российской. В её мемуарах содержатся ценные сведения о времени правления Петра III и о воцарении Екатерины II.

10 самых известных и влиятельных женщин в российской истории

Княгиня Ольга


Жена Великого князя Киевского Игоря Старого, который был сыном самого Рюрика. Она была первой женщиной, которая правила Киевской Русью в течение 17 лет. Однако и после совершеннолетия Святослава она оставалась фактическим правителем, потому как сын её большую часть времени проводил в военных походах и не уделял достаточно внимания управлению государством. Ольга стала первым правителем Руси, принявшим христианство ещё до крещения Руси.

10 самых известных и влиятельных женщин в российской истории

Елизавета Петровна


Младшая дочь Петра I и Екатерины I, рождённая за два года до их вступления в брак, Елизавета стала главной красавицей и модницей Российской империи. Во всевозможных балах, маскарадах и светских приёмах Елизавета Петровна всегда задавала тон и была законодательницей мод. В её гардеробе насчитывалось около 15 тысяч платьев. А ещё, именно при Елизавете Петровне русские войска впервые взяли Берлин.

10 самых известных и влиятельных женщин в российской истории

Екатерина II


Дочь князя Ангальт-Цербстского, Екатерина пришла к власти в ходе дворцового переворота, свергнувшего с престола её непопулярного мужа Петра III. Эпоха её правления ознаменовалась максимальным закрепощением крестьян и всесторонним расширением привилегий дворянства. При Екатерине Великой границы Российской империи были значительно раздвинуты на запад и на юг. В культурном отношении Россия окончательно вошла в число великих европейских держав, чему немало способствовала сама императрица, увлекавшаяся литературной деятельностью, собиравшая шедевры живописи и состоявшая в переписке с французскими просветителями.

10 самых известных и влиятельных женщин в российской истории

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