От чая из конопли до жареной человечины: 12 блюд, которые предпочитали диктаторы

Кухня диктаторов XX века.
Глава любого государства – это тот человек, который может позволить себе некоторые изыски в жизни. Уж точно, когда речь заходит о такой вещи, как кухня. Любопытно, что многие известные диктаторы имели весьма специфические кулинарные предпочтения. В этом обзоре - о самых необычных, а порой и откровенно абсурдных.
1. Адольф Гитлер
Гитлер был вегетарианцем, видимо любил животных.
Есть сведения о том, что один из самых кровавых лидеров в истории XX века к концу жизни стал вегетарианцем. В последние годы войны и своей жизни Гитлер питался по большей части бульоном и пюре.
Бульон и пюре, скромно, однако.
Примечательно, что Адольф был редкостным параноиком. Современники утверждали, что прежде, чем еда попадала к фюреру на стол, ее пробовало до 15 дегустаторов-женщин. Если через несколько часов ни одной из них не становилось дурно, глава Германии соглашался поесть.
2. Жан Бедель Бокасса
Один из самых жестоких лидеров прошлого века.
И сегодня Жан Бедель считается одним из самых жестоких лидеров за всю историю XX века. Будучи правителем Центрально-африканской республики, он вошел в историю не только циничным издевательством над своим собственным народом, но и поеданием человеческого мяса.
Первый раз не каннибал. А второй раз, как первый раз.
Бедель Бокасса любил отдавать приказ подать на дипломатическом приеме блюдо под названием «сахарная свинина». Диктатору доставляло особое удовольствие потешаться над послами, которые попробовали человечину.
3. Бенито Муссолини
Кушать нужно в кругу семьи.
Глава фашистской Италии обожал есть чеснок с оливковым маслом и лимонным соком. Он также был отличным семьянином и предпочитал трапезничать в кругу семьи. При этом Бенито всегда страшно злился, если кто-то из членов семейства опаздывал или не являлся вовсе.
Интересно, а изо рта сильно пахло чесноком.
Диктатор считал, что лучшая трапеза на свете та, что проходит в кругу близких, а что именно стоит на столе – не важно.
4. Пол Пот
Приятного аппетита, крестьяне.
Суп из кобры, тушеные змеи, а также традиционные блюда из свинины и телятины – это то, что предпочитал Пол Пот, лидер Камбоджи.
Вот такие пироги.
Стоит добавить, что себе камбоджийский лидер не отказывал ни в чем, а вот своим крестьянам разрешал питаться только рисом и водой.
5. Ким Чен Ир
Постоянно следил за своей мужской силой.
Пока народ Северной Кореи голодал, Ким Чен Ир объедался лобстерами в своем бронированном поезде. Говорят, что прислуга должна была следить за тем, чтобы морепродукты никогда не кончались.
Обожал лобстеров.
У лидера была также интересная странность. Он требовал, чтобы все поданные ему блюда были одинакового размера.
6. Саддам Хуссейн
Лидер Ирака обожал блюда из рыбы.
Лидер Ирака больше всего любил мазгуф – речную рыбу, приготовленную на открытом огне. Минимум дважды в неделю он заказывал это блюдо для себя. Чаще всего за едой Садам посылал своих телохранителей.
Вот так оно готовится.
Известно, что как-то Хуссейн угощал мазгуфом президента Франции Жака Ширака, и тому очень понравилось.
7. Муаммар Каддафи
Ливийский лидер был весьма скромным в кулинарных предпочтениях.
Ливийский вождь больше всего любил блюдо под названием кускус – это достаточно простое блюдо, которое готовят из пшеничной крупы. Каддафи также любил пить молоко.
Незатейливое блюдо, конечно.
Некоторые утверждают, что глава Ливии не отказывался побаловать себя и таким изыском, как жаренное верблюжье мясо.
8. Николай Чаушеску
Забавный был чудак.
Генеральный секретарь Румынии любил разнообразие. Он мог есть, как вегетарианские блюда, так и традиционную румынскую кухню. Известно, что все блюда проверялись специалистами по несколько раз, в том числе и на уровень радиации.
В жизни главное разнообразие.
Ходят также слухи, что Чаушеску мог бросить в кого-нибудь блюдом, если оно ему не понравилось. Происходило такое, якобы, даже на официальных мероприятиях.
9. Фидель Кастро
Фидель Кастро разбирался в кухне.
Кастро был редкостным гурманом. У него было развернутое мнение практически о каждом блюде, которое ему доводилось попробовать. Что именно любил Фидель за столом, сожалению, достоверно не известно.
Говорят любил вот такой деликатес.
Впрочем, кубинская революционерка Селия Санчес, которая долгое время была любовницей Кастро, говорила, что любимым блюдом Фиделя был черепаховый суп.
10. Франсиско Нгема Ндонге Масиас
Для него закончилось все плохо.
Президент Экваториальной Гвинеи был человеком рисковым и любил пить бханг – напиток из каннабиса и коры ибоги. Это варево способно вызывать у человека галлюцинации. Не исключено, что именно он сыграл не последнюю роль в помутнении разума Масиаса.
Выглядит отвратительно.
Закончилось все печально, когда режим Франсиско свергли, он бежал с деньгами в леса. Есть утверждение, что там он окончательно сошел с ума и начал есть деньги.
11. Иосиф Сталин
Иосиф любил кушать в компании.
Лидер Советского Союза предпочитал традиционные грузинские блюда с изобилием чеснока, слив и гранатов. Больше всего Сталин любил карамелизированные с медом орехи – козинаки.
Лидер партии обожал козинаки.
Ни для кого не секрет, что Иосиф Сталин любил длительные застолья. Некоторые из них могли продолжаться и 6 часов. Кстати, одним из поваров вождя был Спиридон Иванович Путин, дед Владимира Путина.
12. Иди Амин
А выглядит добряком.
Президент Уганды обожал апельсины. Мог съесть до 40 штук за сутки! Говорят, Инди Амин считал будто бы апельсины, повышают «мужскую силу».
Дают мужскую силу.
Некоторое время Амин копировал британский светский образ жизни, устраивая при дворе чаепития. Любопытное занятие для человека, создавшего один из самых ужасных тоталитарных режимов прошлого столетия.
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