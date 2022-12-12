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Сушим хурму в домашних условиях

Высушите хурму в домашних условиях без каких-либо специальных приспособлений. Даже сушилка не понадобится! Это просто и доступно каждому человеку.

Сушим хурму в домашних условиях

Выберите плотную хурму, желательно с веточкой. Очистите от кожуры.

Сушим хурму в домашних условиях

На верёвку подвяжите всю хурму, чтобы между ними было некоторое расстояние.

Сушим хурму в домашних условиях

Вскипятите воду, опустите хурму на 10-15 секунд, выньте.

Сушим хурму в домашних условиях

Сушите хурму в сухом помещении, желательно недалеко от батареи. Примерно через 2 недели она будет готова! Всё зависит от того, насколько тепло в комнате, где сушится хурма.

Сушим хурму в домашних условиях

Подробнее о том, как высушить хурму в домашних условиях, смотрите в видео ниже:


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сушкаХурма

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