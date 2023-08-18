Конные скачки: забава высших кругов или почитание традиций

Скачки в графстве Беркшир / Фото: royaldesign.ua
С Античной Греции и до наших дней ежегодно проводятся скачки. Слаженное оттачивание навыков лошади и наездника выливаются в эффектное зрелище для богачей, политиков и светских аристократов. Мышцы животных сокращаются всё интенсивнее, изгибы тел грациозно демонстрируются публике в экспрессии непрерывного состязания. Динамика скачек отражена в первых диафильмах, на заре появления кинематографа. Видит ли заядлые ценители скачек в них наглядный образ стимула для развития прогресса или же они наслаждаются поводом для того, чтобы в очередной раз попасть в центр событий, в гуще высокого общества?
Вся королевская семья Великобритании ежегодно следила за скачками в Аскоте. Елизавета Вторая всю жизнь была без ума от этого азартного вида спорта. Это объясняется не только глубинной связью с традициями Англии, но и любовью королевы к верховой езде, которой она занималась с раннего детства. Как и многие влиятельные люди, она делала пари на скачках, выбирая потенциального фаворита забега, и довольно часто её прогнозы сбывались.
Можно сказать, что в Британии и в других многих странах Европы скачки являются своего рода религией – а после того, как их обложили когда-то государственным налогом, государственная религия. Все говорят о предстоящих гонках задолго до их начала: малообеспеченные слои населения молятся за новичков, знатные дамы и джентльмены обсуждают тёмных лошадок.
Елизавета II на конных скачках / Фото: noi.md
За дерби – главный приз скаковых состязаний – сражались не на жизнь, а на смерть. Борьба начинается с ранних лет, когда начинаются интенсивные тренировки на конюшне, а затем и на ипподроме. Азарт в проекции скачек обретает невиданное благородство и утончённость. Скачки – народное и во многом аристократическое развлечение. В 2022 году Елизавета II впервые не смогла приехать в графство Беркшир, чтобы наблюдать ежегодные состязания и болеть за лучших. Безусловно, это вызвало волну тревог и подозрений. Многие подумали, что неспроста такая волевая и сильная женщина могла бы изменить своему любимейшему хобби. В этом же году мир попрощался с Британской Королевой.
Конный спорт один из самых затратных в мире и в то же время один из самых окупаемых. Куда более современным кажутся гоночные ралли, и они действительно гораздо больше финансируются. Но с учётом того, что кони держатся в одном ряду с тяжеловесами, во многом благодаря утончённости, грации и традициям, надо отдать скачкам должное.
Кубок Мельбурна 7 ноября / Фото: www.melbournecablepark.com
В Австралии скачки намертво вплетены в жизнь страны. Будучи частью культурной повестки Мельбурна, состязания профессиональных наездников в один из дней года выделены красным цветов в календаре. Проще говоря, это национальный праздник. В прошлом году во время Кубка Мельбурна болельщицы в длинных вечерних платьях устроили настоящую потасовку. Возможно, ключом к произошедшему является результат соревнований, как иногда бывает в футболе, но нельзя исключать и светские скандалы. Инцидент в очередной раз привлёк внимание к неугасающему виду спорта, призывая к переосмыслению любимого развлечения интеллигенции и высоких слоёв общества.
Испокон веков разведение жеребцов было очень затратным занятием. Скаковые породы лошадей весьма ценные, и требуют особенного ухода, а учитывая надобность стабильного поддержания их формы, они выуживают из владельцев большую часть их свободного времени. В Российской Империи знать не отставала от европейцев во многом, в том числе в любви к традиционному соревнованию: скачки пользовались плотным ажиотажем среди высокопоставленных господ. Их посещали в 19 веке представители верхушки власти и многие высокопоставленные вельможи, о них писали в романах как о значимой части истории.
Ипподром в Мельбурне / Фото: www.ozdigest.com
Аристократическое общество в двадцать первом веке не ассимилировалось; напротив, теперь оно вбирает артистов и политиков, популярных звёзд и светских личностей – избранные народом влиятельные лица по-прежнему считают своим долгом посещение скачек в Великобритании, в Австралии и других странах.
Спустя столько веков зрелища не утратили своей актуальности. Несмотря на то, что скачки могут быть утомительными для животных, а не просто получающих высокий гонорар спортсменов, конные гонки по-прежнему в почёте. Однако не стоит слишком сетовать на изнеможение скакунов: за успешными лошадьми ведётся королевский уход, за ними следят ветеринары и опытные конюшие. В то же время такой вид досуга часто сопряжён с азартом, что можно расценивать как деструктивный аспект скачек.
Кинопроизведения вроде «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» направлены скорее на высмеивание устоев капитализма, нежели на освистание плохого отношения к лошадям. Помещение в центр сюжета простых людей, выполняющих функции лошадей в манеже – распространенный абсурдистский приём, когда многие общепринятые законы меняются местами в художественном пространстве.
Женщины приходят на скачки в Англии в шляпах в знак традиции / Фото: travelcalendar.ru
При этом это не идёт ни в какое сравнение, например, с казино: игра всегда зрелищная, в то же время она выполняет функции светского раута и поддержания высоких традиций со всей сопутствующей атрибутикой. Главный прокол азартных игр в том, что они заставляют успешного участника постоянно возвращаться к рискованным ставкам, а скачки проводятся далеко не каждый день и очень быстро заставляют вошедшего во вкус остановиться.
Возвращаясь к платьям, Великобритания строго чтит традиции в отношении соответствия высокому занятию посещения скачек внешнему облику. Английские дамы и кавалеры на скачках как бы попадают в машину времени и возвращаются на несколько веков назад. Женская шляпа не выглядит как ограничение, учитывая любовь большинства дам к головным уборам высокого качества. Конечно, они могут дурно повлиять на причёску. В то же время, наличие изящной шляпы спасает от солнца и лишних взглядов, привлекая нужные взгляды. В общем, это лишь с натяжкой тянет на ограничение. Высота, размер и фасон не варьируются организаторами события как нечто неизменное.
Скачки на центральном московском ипподроме / Фото: www.mos.ru
В отличии от также любимого Англией футбола, на скачках невозможно представить себе напитки и закуски. В качестве закрепления новых знакомств или триумфа удачной ставки на участника забега, зрители могут выпить бокал шампанского, в чём чувствуется шарм и дань эстетике. Моветоном считается диалог о изжитых мелочных делах, в особенности о холодном расчёте: неудавшемся бизнесе или упущенных возможностях на финансовом поприще. Ритм скачек строго выдержан: в нём практически на равных сражаются за победу учтивость, возвышенный лоск и непосредственно дискуссии об участниках гонки. Естественным выглядит непринуждённая беседа о мастях лошадей, достоинствах седоков и увлечённый спор об истории скачек на протяжении последних десятилетий. Если человек умеет органично поддержать беседу(совсем не обязательно вдаваться в тонкости), то он уже оказывается в сердце компании и может обрести новые связи.
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