9 кулинарных хитростей, с которыми домохозяйка почувствует себя опытным шеф-поваром

Даже если блюда будут иметь идентичный состав, вариант, приготовленный дома и поданный в ресторане, будут сильно отличаться. Все дело в хитростях, которые используют профессиональные шеф-повара. Рассказываем о них более подробно, чтобы вы тоже могли радовать семью кулинарными шедеврами.
Хитрость 1: Как сделать картофель хрустящим
Хрустящим получается только сухой картофель.
Казалось бы, что может быть сложного в приготовление жареной картошки? Однако у многих хозяек она получается скорее пареной, без аппетитной золотистой корочки, за которую мы и ценим это блюдо. Проблема может крыться в нескольких вещах. Во-первых, овощ нельзя резать слишком крупно. Идеально прожариться смогут только тонкие ломтики, брусочки или соломка. Во-вторых, после очистки клубни нужно замочить хотя бы на полчаса, чтобы избавить их от крахмала. В-третьих, перед приготовлением нарезанный картофель нужно обсушить на полотенце или бумажной салфетке – если положить на сковороду мокрый овощ, влага не даст ему хорошо прожариться. Также очень важно выбирать правильную посуду (идеально подойдет чугунная сковорода с толстыми стенками, которая хорошо держит температуру), и добавлять соль только в конце жарки, так как она способна вытянуть влагу.
Хитрость 2: Как использовать сырные корки
Сырные корки можно использовать для бульона. / Фото: ihow.pro
Если у вас часто возникает вопрос, что делать с сырными корками, можем дать только один совет: не выкидывайте! Они способны подарить блюду пикантные сливочные нотки, поэтому смело отправляйте их в кастрюлю с любым бульоном, а когда суп уже будет готов, доставайте корки ложкой.
По такому же принципу работают очистки морепродуктов. Шеф-повара специально собирают панцири и головы от креветок, чтобы потом приготовить на их основе вкусный бульон. А из яблочной кожуры получается очень вкусный джем. Кроме нее в состав входят также сахар, вода и лимонная цедра.
Хитрость 3: Как добиться румяной корочки
Мясо нужно смазывать соусом. / Фото: pinterest.com
Для получения красивой румяной корочки можно использовать разные способы. Предлагаем взять на вооружение те, которыми пользуются профессиональные шеф-повара.
1. Возьмите две столовых ложки соевого соуса, одну столовую ложку меда и чайную ложку крахмала. Смешайте это все в небольшой емкости и нанесите кисточкой на почти готовое мясо или птицу. После этого верните его в духовку на 10 минут, а по истечении времени еще раз помажьте.
2. Второй рецепт включает в себя столовую ложку растопленного сливочного масла и столовую ложку меда. Ингредиенты нужно смешать и постоянно смазывать полученным маринадом мясо, пока оно будет запекаться.
3. Для получения золотистой корочки на курице смешайте растительное масло, соевый соус, мед и апельсиновый сок. Этой смесью, как и предыдущей, нужно будет смазывать птицу в процессе запекания.
4. Самый простой способ – перед жаркой посыпать мясо или рыбу небольшим количеством сахара. Появится не только румяная корочка, но и карамельная нотка во вкусе.
Хитрость 4: Зачем добавлять ваниль в салаты и мясо
Ваниль поможет сделать вкус блюда ярким и запоминающимся
Ваниль – невероятно ароматная и благородная пряность, которую активно используют в кулинарии. Она не только выступает ароматизатором в готовых блюдах, но также делает вкус выпечки мягче и нежнее, объединяет между собой различные ингредиенты, являясь связующим звеном.
Мало кто знает, но ваниль прекрасно себя проявляет в процессе приготовления не только выпечки и десертов, но также мяса, птицы, рыбы и морепродуктов. Достаточно добавить небольшое количество пряности в оливковое масло и использовать для блюд на гриле. Также ваниль – это натуральный подсластитель. Кладите ее во фруктовые салаты и используйте в процессе жарки и тушения овощей. Она поможет сделать вкус блюда ярким и запоминающимся.
Хитрость 5: Как реанимировать переваренное мясо
Структуру и вкус вареного мяса можно восстановить. / Фото: kartinkin.net
В то время как одни хозяйки слишком мало времени выделяют на варку мяса, в результате чего подают его жестким, другие держат его в кипятке слишком долго. Если вы входите во вторую категорию, у нас есть для вас хорошая новость: восстановить разваренное мясо, которое утратило красивый внешний вид, можно. Для этого его нужно порезать на тонкие ломтики, посыпать луком, небольшими кусочками томатов и залить заправкой, приготовленной из растительного масла, уксуса и лимонного сока. Мясо должно пропитаться соусом, после чего его можно будет подавать на стол.
Хитрость 6: Как приготовить воздушную выпечку
В выпечку нужно добавлять картофельный крахмал
Идеальное сдобное тесто могут приготовить далеко не все, уж слишком много в этой процедуре различных нюансов. Поделимся несколькими лайфхаками:
• Добавляйте в тесто картофельный крахмал, разведенный водой. Он поможет сделать булочки мягкими и пышными, более того, они останутся такими же и на второй день после выпечки.
• Чтобы готовые изделия не высыхали и не становились черствыми, добавляйте в тесто манку. Это касается всех его разновидностей, за исключением песочного, слоеного и заварного. Достаточно будет взять столовую ложку на 500 миллилитров жидкости. Советуем испытать лайфхак на хлебе, блинах, пирогах.
• Помимо молока в тесте должна присутствовать минеральная вода – она делает выпечку более пышной и воздушной. Кстати, ее можно сделать и в домашних условиях. Для этого добавьте в 100 миллилитров воды чайную ложку соды, погашенную уксусом.
• Оставляйте сливочное масло и яйца на ночь при комнатной температуре, а на следующий день приступайте к приготовлению выпечки. Это поможет сделать тесто идеальным.
Хитрость 7: Как сварить идеальный суп-пюре
Овощи для супа нужно не варить, а обжаривать
Любите супы в виде пюре? Тогда запомните, что овощи для блюда нужно сначала обжарить на сковороде, смазанной растительным маслом, и только после этого добавлять их в бульон. Если сделать наоборот, и положить свежие овощи в кастрюлю с водой, тогда сахар, который входит в их состав, не карамелизируется. В результате суп не приобретет насыщенный вкус и аромат. Кстати, то же самое касается овощных рагу.
Хитрость 8: Как приготовить яйца пашот
Яйца пашот идеально подходят для сэндвичей. / Фото: kachupr.ru
Если вам надоел стандартный омлет, глазунья и отварные яйца, самое время проявить свое кулинарное мастерство и приготовить яйцо пашот. Оно кажется сложным в приготовлении только на первый взгляд. На самом деле, если знать некоторые тонкости, все получится с первого раза. Самое главное условие, без выполнения которого у вас никогда не получится идеальный пашот, это свежесть яиц.
Дело вот в чем: чем более свежим является яйцо, тем крепче у него желток и тем лучше он держит форму. То есть вам не придется использовать пленку, уксус и прочие танцы с бубнами. За счет прочной внутренней мембраны яичный альбумин хорошо удерживается вокруг желтка. Кроме того, от длительного пребывания в холодильнике белок становится невероятно жидким – попадая в воронку горячей воды, он не успевает свернуться вокруг желтка и расплывается.
Хитрость 9: Как сделать блинчики нежными
В тесто для блинов нужно добавлять сметану
Рецептов блинов очень много, но вне зависимости от того, какой предпочитаете использовать вы, всегда добавляйте в тесто две-три столовых ложки сметаны. Этот ингредиент дарит готовым блинчикам нежность и бархатистость, кроме того, они не ломаются в процессе заворачивания. Сметана подходит для любых блинов, как сладких, так и несладких.
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