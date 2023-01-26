5 роботов, которые были созданы задолго до научно-технической революции

Большинство из нас связывают сложные механизмы и процесс роботизации с началом научно-технической революции XIX века. Однако данное утверждение является несколько несправедливым в отношении к более ранним временам. Ведь на самом деле, исторические исследования и сохранившиеся документы достоверно утверждают, что сложные механизмы и даже примитивные роботы были знакомы человечеству ещё со времен Античности, и даже в «тёмное» Средневековье данная тенденция не остановилась. Вашему вниманию «пятёрка» примитивных роботов древности, которые были спроектированы задолго до научно-технической революции.
1. Византийские львы и птицы
Оказывается, в Византии были свои роботы-львы и механические птицы. /Фото: radikal.ru
На пороге исторического периода классического Средневековья Византия слыла едва ли не наиболее мощным и развитым государством Европы. Как минимум, это связано с тем, что, по сравнению с другими странами, у ее истоком стоял прочный фундамент наследия Римской империи. Поэтому совершенно неудивительно, что уже в то время византийские изобретатели были способны создать уникальные механизмы. Так, сохранившиеся свидетельства итальянского дипломата Льюдпранда из Кремоны могут поведать нам о процедуре приёма иностранных гостей правителем Византии в церемониальном тронном зале императорского дворца Константинополя.
Современная фантазия, какой была описанная аудиенция у византийского императора. /Фото: history.syktnet.ru
Согласно воспоминаниям итальянца, трон императора был окружен золотыми львами, что «издавали грозный рык с открытой пастью и дрожащими языками и махали хвостами вперёд и назад». Рядом располагалось золотое дерево, на ветвях которого сидели десятки позолоченных птиц, и каждая из них издавала звуки, присущие её биологическому виду. Внезапно трон императора буквально взлетал к потолку, где открывался люк, а по прошествии какого-то времени правитель возвращался обратно в тронный зал, будучи переодетым уже в другое одеяние.
Арт на тему, как мог бы выглядеть легендарный трон Соломона. /Фото: amazonaws.com
Историки связывают все эти чудеса с периодом правления императора Феофила. Однако подобная идея принадлежала не ему: исследователи сделали предположение, что византийский правитель просто попытался воссоздать вид трона легендарного библейского царя Соломона. А вот точный механизм работы всех описанных инженерных шедевров в имеющихся сведениях, к сожалению, не сохранился. Да и следов самих византийских роботов до наших времен не дошло.
2. Ближневосточные роботы-музыканты
Автоматические музыканты создали еще восемь столетий назад. /Фото: tumblr.com
Были свои уникальные механизмы и в истории тюркских народов, а точнее, во времена правления их династии Артукидов. Столица государства последних находилась в восточной части территории современной Турции. И именно там трудился легендарный средневековый изобретатель и инженер Аль-Джазари, наследие которого является ярким доказательство высокого развития науки в мусульманском мире той эпохи.
Выдающийся инженер Ближнего Востока Аль-Джазари. /Фото: islam.kz
Наиболее же знаменитыми его изобретениями считаются музыкальные автоматоны, которые представляют собой сложные человекоподобные механизмы, которые были способны играть на различных музыкальных инструментах. Устройство работало при помощи встроенной системы небольших сосудов: когда из одного в другой переливалась вода, тела и лица автоматонов приводились в движение.
Сохранившиеся свидетельства очевидцев утверждают, что изобретения Аль-Джазири могли воспроизвести полсотни выражений лиц. Мелодия же, которую играли автоматоны, программировалась при помощи специальной системы колышек - они меняли ритм работы внутреннего механизма при необходимости.
3. Робот Леонардо да Винчи
Леонардо да Винчи не только танки конструировал, но и роботов собирал. /Фото: lamcdn.net
Вряд ли можно было представить перечень уникальных механизмов, опередивших свое время без одного из шедевров гения Леонардо да Винчи. Так, однажды он предпринял попытку сотворить человека из металла и приступил к работе по созданию механического рыцаря. Внешний облик робота был неотличим от образа человека, полностью одетого в средневековые доспехи. А вот внутри этой брони скрывалась сложнейшая система механизмов, благодаря которой рыцарь был способен приводить в движение свои конечности.
Механизм настолько сложный и при этом рабочий, что трудно представить, что ему больше 500 лет. /Фото: vk.com
Как утверждают сохранившиеся исторические источники, механических рыцарь да Винчи мог садиться, вставать, вращать руками и шеей, и даже открывать челюсть, которая анатомически была сконструирована по аналогии с человеческой. Чертежи же позволяют сделать вывод, что движение робота происходило за счет двух отдельных механизма. Первый отвечал за верхние конечности и голову, второй — за нижние конечности. Механизм работал за счет взаимодействия весов и жидкостей.
Современная реплика механизированных доспехов да Винчи. /Фото: topwar.ru
Первая презентация робота произошла на празднике миланского герцога Людовика Сфорцы в 1495 году, а уже в прошлом столетии, когда были найдены те самые чертежи да Винчи, опираясь на них, была сделана современная реплика его рыцаря, и она обладала полной функциональностью своего прародителя из 15 века.
4. Механический сатана
Наука и инженерия на страже церковных интересов. /Фото: lookatme.ru
Это кажется совершенно невозможным, но в католической Италии 15 столетия, где Контрреформация была очень распространена и была весьма эффективной, не давая повысить популярность идей протестантизма, именно церковные власти обращались к услугам ученых и инженеров. Но только для того, чтобы буквально держать в страхе перед угрозой адских мук за грехи собственных прихожан. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на территории храмов также располагались автоматоны.
Одними изображениями и проповедями Контрреформация решила не ограничиться. /Фото: staticflickr.com
Сохранились сведения путешественников, которые наблюдали в итальянских церквях настоящих механических дьяволов, способных «наклоняться вниз и поднимать себя вверх, трясти и вращать длани и стопы, кивать головой, закатывать глаза, изгибать брови… и собирать на лице выражения ярости, решимости и презрения, когда они притворяются, будто оскорблены, или показывать самую дружественную улыбку радости и спокойствия, когда они хотят казаться благостными».
5. Маленький заводной монах
Испанский не совсем живой монах. /Фото: pinterest.com
Были свои инженерный шедевры почти пять столетий назад и в Испании. И тоже, как и в Италии, речь идет о сфере использования в контексте религии. Испанский робот представляет собой небольшую по размеру статуэтку монаха, которая благодаря системе внутренних механизмов способна передвигаться по комнате, а также периодически поднимать и опускать крест или чётки, находящиеся в руках и открывать челюсть. Таким образом монах имитировал процесс чтения молитвы.
Так выглядят внутренние механизмы испанского робота-монаха. /Фото: historytime.ru
История появления роботизированного монаха не менее любопытна, чем само изобретение. Так, известная легенда гласит, что его сделали при дворе испанского правителя как благодарность божим силам за исцеление его сына. Юноша однажды тяжело заболел, и врачам не удавалось его вылечить. И тогда в постель больного положили мощи монаха, которого не было в живых уже около сотни лет назад. Тут-то и произошло чудесное исцеление сына правителя, и последний решил отблагодарить бога копией мощей, которым в итоге и стал этот робот.
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