Вы напрасно думаете, что в начале 20 века люди были целомудренны и не интересовались плотскими утехами. «Французские фотографии» — далеко не единственное явление того времени. Уже тогда люди обменивались запрещенными картинками. Сейчас, может быть, забавно наблюдать за «развратными» фотографиями того времени, но тогда это был настоящий прорыв в искусстве эротики.
с
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Какой была эротика в начале ХХ века
Вы напрасно думаете, что в начале 20 века люди были целомудренны и не интересовались плотскими утехами. «Французские фотографии» — далеко не единственное явление того времени. Уже тогда люди обменивались запрещенными картинками. Сейчас, может быть, забавно наблюдать за «развратными» фотографиями того времени, но тогда это был настоящий прорыв в искусстве эротики.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии