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10 вещей, которые стоит изменить, если вам дорого здоровье

Когда мы представляем себе новую, здоровую жизнь с чистого листа, то видим чаще всего тренажерный зал, красивую спортивную форму и полный отказ от вредных привычек. Все это, конечно же, имеет место быть — однако, не нужно забывать и о повседневных мелочах, способных свести на нет любое благое начинание. Вот информативный список из 10 вещей, которые надо изменить — если вам, конечно, хочется оставаться здоровым человеком.

Старый пластиковый контейнер


10 вещей которые стоит изменить, если вам дорого здоровье

Многие люди покупают набор пластиковых контейнеров и пользуются ими просто годами. Между тем, подобное, бережное отношение к посуде, мягко говоря, вредит их здоровью. Дело в том, что поликарбонат содержит BPA — он, со временем, начинает выделяться из стенок контейнера в пищу. Представьте, что происходит с вашей едой, когда вы разогреваете ее в микроволновке? Врачи советуют менять контейнеры минимум раз в пару месяцев.

Антибактериальное мыло


10 вещей которые стоит изменить, если вам дорого здоровье

Антибактериальное мыло не более эффективно в убийстве бактерий, чем обычное. А вот триклозан, активный ингредиент антибактериальных моющих средств, может вам даже навредить. Ученые уже доказали: регулярное использование антибактериального мыла приводит к тому, что организм повышает устойчивость к антибиотикам.

Освежители воздуха


10 вещей которые стоит изменить, если вам дорого здоровье

Большая часть освежителей воздуха содержит фталаты — вещества, использующиеся для того, чтобы запах подольше оставался в воздухе. Вред фталатов доказан давным-давно: помимо всего прочего, они весьма негативно влияют на репродуктивную функцию.

Старые кроссовки


10 вещей которые стоит изменить, если вам дорого здоровье

Иногда бывает очень сложно выбросить полюбившуюся пару обуви. Преодолевать собственную привязанность к вещам не только можно, но и нужно: старая обувь теряет свои амортизационные свойства, в результате чего страдают ваши суставы.

Зубная щетка


10 вещей которые стоит изменить, если вам дорого здоровье

То же самое относится и к зубным щеткам. Врачи Американской стоматологической ассоциации рекомендуют менять щетку раз в два месяца — иначе, вы будете раз за разом повреждать десны и портить эмаль изношенной щетиной.

Специи с душком


10 вещей которые стоит изменить, если вам дорого здоровье

Не нужно думать, что у специй нет срока годности. Оставшиеся еще от вашей прабабушки сушеные травки, возможно, и не убьют вас — а вот серьезный вред пищеводу нанести могут. Кроме того, вместо добавочного вкуса, вы получаете блюдо переполненное лишними калориями.

Посудная губка


10 вещей которые стоит изменить, если вам дорого здоровье

В идеале, губку для мытья посуды стоит менять раз в два дня. Иначе здесь будут скапливаться такие количества вредных микробов и бактерий, что следующая помывка посуды сделает ее лишь грязнее. Сальмонелла, к примеру, прекрасно себя чувствует на пористой поверхности старой губки.

Пластиковая доска для резки


10 вещей которые стоит изменить, если вам дорого здоровье

Пластик — не самый лучший материал для разделочной доски. Со временем здесь образуются микропоры, куда забиваются бактерии. Вся новая пища ими, соотвественно, заражается. Перейдите на качественные деревянные доски: древесина содержит смолы, которые являются естественным антибактериальным средством.

Цифровой детокс


10 вещей которые стоит изменить, если вам дорого здоровье

Пожалуй, самый сложный элемент нашего списка. Немногие из нас способны пересилить себя и отвлечься от смартфона/планшета/ноутбука хотя бы на пару часов. Психологи же утверждают, что человеку нужен минимум один день в неделю, проведенный в состоянии информационной блокады. Откуда, вы думаете, появляется это чувство постоянной усталости?

Сидячий образ жизни


10 вещей которые стоит изменить, если вам дорого здоровье

Последние исследования показали: в среднем человек проводит 7.7 часов в день сидя. А потом ложится спать — ну куда это годится! По некоторым оценкам, некоторая (особо ленивая?) часть людей способна провести сидя до 15 часов. Такой образ жизни максимально замедляет метаболизм. Отсюда все вытекающие проблемы: от ожирения до инфаркта.

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