Дела, которые уже можно начинать выполнять на даче

С наступлением марта наконец-то можно пробуждаться от зимней спячки и начинать готовиться к летнему и раннему весеннему сезону. Этот месяц важен как для посева, так и для выращивания рассады, расстановки освещения, а также ухода за кустарниками и деревьями в саду и на огороде.







Есть несколько ключевых моментов, для выполнения которых март подходит лучше всего.

Рассада

Проращивание

Огород

Сад

Благодаря этому работа в саду станет легче, а урожай будет расти как надо.Время рассадыИменно с наступлением марта можно начинать самый активный посев рассады и загрузку подоконников контейнерами. Но поскольку всем этим растениям ещё придётся жить в контейнерах какое-то время до высадки в открытый грунт, за ними также необходимо наблюдать. Надо сохранять подходящую влажность, освещение, а также доступ воздуха и создавать все комфортные условия, чтобы труды не пропали даром.Когда же именно можно высаживать всю рассаду в грунт сказать сложно, потому что кто-то предпочитает теплицы и парники, а кто-то просто открытые грядки. Но, безусловно, важно, чтобы не начались заморозки, и земля уже была достаточно прогретой. Баклажаны и сельдерей лучше высаживать лишь в возрасте семидесяти дней, а вот перцы, лук и помидоры от шестидесяти. Капусте необходимо побыть в рассаде сорок пять дней, а бахчевым около месяца. Если же рассада слишком долго будет находиться в контейнере, это тоже плохо скажется на её дальнейшем росте и урожае. Семена должны быть хорошо увлажнены, но не затоплены, а глубина на которую их лучше всего сажать равна трём диаметрам самого семечка. Это будут оптимальные условия.Обработка семянПеред самим посевом необходимо обработать семена и продезинфицировать. А почва в контейнерах, где они будут расти, должна быть богата питательными веществами. В грунт же семена высаживают по принципу: мелкие на поверхности, крупные в углублении.Кроме этого важно также постараться закалить растения. Это поможет им лучше адаптироваться к условиям открытого грунта в будущем, а также снизит стресс при пересадке и поможет им лучше размножаться. Для начала рассаду нужно будет выставить на воздух на два часа в солнечную, безветренную погоду, затем каждый день увеличивать время на тридцать минут. Лук, капуста и сельдерей не должны находиться в температуре ниже пятнадцати градусов. Также рассаду нужно оставлять и на фоне более низких температур, но не ниже нуля градусов Цельсия.Дополнительный светНесмотря на то, что в марте дни уже становятся длиннее, недостаток света негативно скажется на рассаде. Для растений в помещениях нужны и специальные лампы: фитолампы или светодиоды. Они должны находиться на расстоянии не меньше двадцати сантиметров от растений и работать не менее двенадцати часов в день. Под прямыми солнечными лучами они целый весь также находиться не должны, а неподвижный воздух может быть для них вреден, потому нужно повесить тюль на окна и лоджии.ПроращиваниеПроращивание декоративных растений — это отличный способ создавать оформление сада на будущее. Подбирать лучше те цветы, которые точно приживутся в соответствующем климате и при этом подойдут под стиль ландшафта. При этом также важно ориентироваться на сроки высадки растений в грунт. Каллы, канны, гладиолусы нужно высаживать через сорок дней после роста. При этом некоторые из семян требуют специальной обработки холодом, чтобы им легче было прижиться в грунте. Георгинам необходимо тридцать дней расти до высадки, а бордюрные растения можно посадить в горшки заранее, так получатся уже сформированные растения, которые и зацветут раньше. Лилии также можно заранее высадить в ёмкость, они легко переносят пересадку, хотя их можно оставить зимовать и в земле.Для проращивания лучше всего использовать лёгкий и питательный субстрат или специальные смеси для рассады. Кроме того, что почву нужно хорошо увлажнять, застоя воды необходимо избегать. Если растения стоят на подоконнике, необходимо следить, чтобы растения не подвергались резкому перепаду температур ночью.Так быстрее созреет урожайДля овощных растений март тоже хорош в проращивании. Многие из овощей можно сразу же высаживать в открытый грунт, но именно рассада сделает процесс роста быстрее. Начало марта подходит для посева помидоров и перцев, а за месяц до посадки можно начинать проращивать клубни картофеля. Ему будут необходимы рассеянный свет и умеренная температура, а для батата температура будет нужна повыше, до тридцати градусов. Лучше использовать индивидуальные горшочки или ярусные ячейки, чтобы не повредить корневую систему при пересадке.Корневища тоже можно сажать в марте, если они были выкопаны на зиму или куплены специально заранее. В марте они начинают пробуждаться, это могут быть хосты, лилейники, пионы, гладиолусы и некоторые сорта луковиц. Их необходимо внимательно осмотреть на предмет гнили или повреждений, обработать в растворе марганцовки, при необходимости, и подготовить ёмкости с грунтом. Их сажают обычно на глубину до десяти сантиметров.Уборка в теплицеПрирода уже начала пробуждаться с наступлением марта и пришло время для работ на самом огороде. Важно не упустить благоприятные моменты для подготовки грядок, теплиц и сооружений из парников, а также открытых участков.Уже можно приступать к созданию ранних грядок для овощей. Важно правильно выбрать расположение: они должны быть хорошо освещены и защищены от внезапных холодов и ветров. Лучше всего подойдут грядки на полтора метра, так удобнее будет ухаживать за урожаем. Также важно провести глубокую перекопку почвы, добавив удобрения. На одну и ту же грядку не следует сажать одни и те же культуры несколько лет подряд. После капусты, например, можно посадить корнеплоды или бобовые. Также грядки желательно посыпать золой, накрыть прозрачной пленкой, чтобы оказать помощь в прорастании и внести удобрения.В теплице можно провести весеннюю уборку, а в конце засыпать почву снегом, если он имеется и посыпать золой. И уже можно приступать к посеву сидератов холодостойких культур — это редис и зелень, они дадут ранний урожай. В теплице также начёт хорошо расти рассада брокколи, цветной капусты и перца. Главное, чтобы температура в ночное время не опускалась ниже пятнадцати градусов, либо прикрыть легким материалом средней плотности. Также в теплице есть вариант высадить большинство однолетников и многолетников.растения можно потихоньку высвобождатьТе же растения, которые были укрыты с осени нуждаются в особом внимании. Как только земля начнёт оттаивать, то необходимо избегать гниения корней из-за образующихся тепла и влаги. Необходимо время от времени проветривать такие укрытия, приоткрывая их с торцов. А подмерзшие участки растений уже можно начать подрезать, так новым побегам будет легче развиваться.Обрезка деревьевВ марте можно приступать к обрезке деревьев, это поможет улучшить крону (удалить вертикальные и пересекающиеся ветви) и стимулирует рост новых побегов, также будет нужно провести профилактику от заболеваний. Обрезку лучше всего проводить в сухую погоду, когда температура опускается не нижу нуля. Места срезов обязательно обработать садовым варом. В целом обрабатывать нужно не только места срезов, но и все деревья и кустарники от вредителей. Можно сделать это традиционной бордосской жидкостью или медным купоросом, а также побелить стволы, если не сделали этого в феврале. Белить стволы лучше известковым раствором с разнообразными дополнительными добавками: золой, мылом, молочной сывороткой и т.д.Прививки тоже можно начинать делать в марте, методом копулировки или островным, они помогут улучшить сортовые характеристики растений и урожай. Процедуру нужно проводить в сухую погоду. А также сделать отложенное цветение некоторых косточковых. В том поможет толстый слой мульчи с побелкой, это поможет повысить урожайность.