Потайные двери в гробнице фараона Тутанхамона и возможная гробница царицы Нефертити

Тайна могилы Нефертити раскрыта?
Археологи всего мира замерли в ожидании: возможно, наконец, найдена могила легендарной царицы Нефертити в гробнице Тутанхамона. Долина Царей была закрыта для туристов на несколько дней, в течение которых исследователи тщательно просканировали стены гробницы Тутанхамона на пяти различных высотах, используя при этом две различные радиолокационные антенны, работающие на частотах 400 и 900 мегагерц.
Реконструкция внешности Нефертити.
Сразу же после того, как исследователи закончили работу, они заявили, что им удалось получить наиболее подробные данные по гробнице с момента ее обнаружения.
Долина Царей.
Доктор Николас Ривз, изучавший сканы стен в высоком разрешении заметил что-то, напоминающее тайный проход. На стене усыпальницы явно выделяется прямоугольный контур двери, которая когда-то была замурована. Доктор полагает, что он также нашел доказательства того, что за дверью есть проход, ведущий еще в одну камеру. Это вполне может быть отдельная камера для захоронения женщины, причем существует большая вероятность того, что в одной из скрытых камер покоятся останки царицы Нефертити, которая могла быть матерью фараона.
Схема гробницы Тутанхамона.
Две скрытые камеры, найденные при сканировании, были обозначены «зона 1» и «зона 2». В «зоне 1», как полагают ученые, содержатся металлы и органические вещества, а в «зоне 2» - органические вещества. Стоит отметить, что пока камеры не вскрыли, неизвестно, что это за органика. Также важно подметить то, что стены гробницы фараона Тутанхамона оштукатурены и могут легко скрывать другие потайные проходы. Николас Ривз считает, что в одной из камер за северной стеной гробницы находится усыпальница царицы Нефертити.
Гробница Тутанхамона.
Обосновывает это он тем, что Тутанхамон умер в молодом возрасте (в 19 лет) и вполне возможно, что он был похоронен в гробнице царицы, которая скончалась примерно за 10 лет до того. Предполагается, что смерть Тутанхамона стала неожиданностью для его семьи, поэтому не было времени, чтобы построить ему отдельную погребальную камеру. Что интересно, сегодня загадкой является то, почему скончался юный фараон. Выдвигалось масса теорий, но доказательств никаких нет.
3D модель гробницы.
На самом деле, жизнь и смерть Тутанхамона и его семьи — это тайна, о которой можно только догадываться спустя тысячелетия. Отцом юного правителя был фараон Эхнатон, но до сих пор неизвестно, кем была его мать. Тестирование ДНК, которое начали проводить довольно недавно, начинает помогать распутывать клубок былых взаимоотношений людей, чьи мумифицированные останки находят сегодня в Долине царей. Мумию, которую нашли в гробнице Аменхотепа II, признали царицей Тией, матерью фараона Эхнатона и бабушкой Тутанхамона.
Эхнатон, Нефертити и их дети.
Третья мумия, которая была найдена рядом, после сравнительного анализа ДНК, была признана женой и сестрой Тутанхамона по имени Анхесенамон (да, он был женат на сестре). Тотальные кровосмешения, которые наблюдались в то время (отец Тутанхамона, Эхнатон был также женат помимо Нефертити на своей сестре), могут объяснить уродства, с которыми родился Тутанхамон. Скрытые камеры внутри гробницы фараона вызвали большой интерес у археологического сообщества. Все надеются на скорое их вскрытие.
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