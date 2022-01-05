 Как лучше избавиться от сорняков

Заботливые хозяева стараются не допускать бесконтрольного роста сорняков, ведь от этого пострадают выращиваемые в огороде культуры. Сорная растительность отнимает у них питательные вещества, занимает пустое пространство, захватывая все больше места.



Именно поэтому у дачников всегда остается актуальным вопрос, как быстро и эффективно справиться с сорняками. В статье описаны проверенные, работающие способы устранения сорной травы, которые позволят решить эту проблему и вам. Каждый из них по-своему эффективен и дает нужный результат через определенное время.







Химические методы

Перекопка

Прополка

Сидераты

Выжигание

Истощение

Мульчирование

Сода

Уксус

Гербицидное мыло

Кипяток

Алкоголь

Соль

Использование химикатов (гербицидов) современными дачниками довольно распространено. Я тоже иногда прибегаю к их применению, так как они имеют свои неоспоримые плюсы:быстро устраняют сорную траву;отнимают минимум времени и сил;обладают длительным воздействием.Однако выбирать химические препараты необходимо с большой осторожностью, в зависимости от типа сорняков на участке, с которыми планируется борьба.Сплошного действия, воздействующие на все растения (сорные и культурные). Среди них: «Имазапир», «Гифосат», «Торнадо» и т.д. Их минус в том, что они могут оставить весь участок без растительности.Избирательного действия. Истребляют только сорную траву, не воздействуют на культурные растения. Это препараты: «Лазурит», «Фюзилад» и другие.Контактные. Действуют на поверхности земли.Системные. Активные вещества проникают к корням растений, вызывают отмирание корневой системы.Чтобы избежать негативного результата от применения гербицидов, необходимо соблюдать инструкцию.Я считаю, что использование гербицидов целесообразно только на больших участках, поскольку многие из них обладают высокой токсичностью, вредят культурным растениям и требуют материальных затрат.Вряд ли я ошибусь, если назову перекопку одним из распространенных методов борьбы с сорной травой. В процессе этой работы сорняки либо выкорчевываются полностью, либо повреждается их корневая система, и они не реанимируются.Благодаря перекопке рост сорных растений замедляется, со временем их почти не остается. Для повышения эффективности данного способа я рекомендую использовать в работе не лопату, а вилы. Это поможет полностью искоренить сорняк. Перекопку могут проводить все желающие, но она отнимает много сил, к чему нужно быть готовым.Да, этот метод, пожалуй, наиболее распространен среди дачников. Могу сказать, что он дает эффект только на некоторое время. Вскоре трава появится на поверхности земли снова. Поэтому для достижения результата важна регулярность данной работы.На пустующих участках сада всегда появляется трава, поэтому для предотвращения ее появления пустоты засеивают растениями-сидератами (рожью, овсом, гречихой, фацелией, горчицей, подсолнечником, горохом, фасолью и прочими).Сидераты не только угнетают сорняки, но и несут множество других полезных функций: насыщают почву кислородом, обогащают ее состав и характеристики, выступают натуральными удобрениями, уничтожают болезнетворные бактерии. Данный метод борьбы с сорной травой подходит всем дачникам, поскольку прост и результативен.Выжигание проводят до начала появления первых всходов. С помощью паяльной лампы выжигается вся имеющаяся на участке трава. Выжженные участки поливаются водой. Этот метод дает хороший результат, но требует осторожности и отнимает много времени.Выполнять эту работу нужно в безветренную погоду, иначе выжигание может привести к пожару.Данный метод предполагает регулярное срезание верхушек сорняков до полного истощения корневой системы. Работа требует регулярности и терпения.Почва укрывается материалом, не пропускающим свет: черной пленкой, соломой, сухой листвой, картоном, сосновой хвоей и т.д. Из-за отсутствия солнечного света растения отмирают.На своем опыте я убедился, что сода является отличным средством борьбы с сорными растениями. Для приготовления раствора нужно в 1 л теплой воды растворить 5 ст. л. соды. Поливать содовым раствором следует молодую траву, так как на взрослые сорняки он не подействует.Срок годности данного средства составляет 2 – 3 часа.Поможет расправиться с любой сорной травой, нужно лишь правильно приготовить раствор. В 10 л воды развести 3 стакана 9%-го уксуса. Полученным раствором опрыскивать сорняки ранней весной и в середине осени.Необходимо осторожно распылять уксусный раствор, чтобы он не попал на находящиеся рядом культурные растения, которые могут также пострадать от него.Я готовлю гербицидное мыло своими руками, смешав следующие компоненты:2 стакана воды;2 стакана 9%-го уксуса;2 стакана любого имеющегося твердого мыла, натертого на терке.Раствор настаивается в течение 2 часов, после чего переливается в распылитель. Гербицидным мылом обильно орошаю сорную траву.Я скептически отношусь к данному способу борьбы с сорняками, поскольку он помогает не сразу, а требует повторных действий (до 5 раз). Однако многим садоводам он нравится. Для устранения сорняка достаточно поливать его крутым кипятком до полного уничтожения.Для приготовления раствора следует смешать спирт с водой в соотношении 1:10. Полученной смесью полить сорняки. Опытные садоводы положительно отзываются о таком способе. Вреда он культурным растениям не приносит, а сорную растительность удаляет.Растворить в 20 л воды 2.5 кг соли. Полученным раствором полить сорняки. Несмотря на свою эффективность, данный метод имеет существенный минус – почва после такой обработки становится не пригодной для выращивания культур. Поэтому применять соляной раствор можно в тех местах, где не планируются посадки.Бороться с сорняками вынуждены все садоводы. Сдаваться в этом деле нельзя, иначе они завладеют в скором времени всей территорией. Чтобы этого не произошло, начинайте действовать сразу после их обнаружения. Выберите для себя лучший способ устранения сорной растительности и приступайте.