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Кустарник-агрессор в саду

Немало садоводов любят коллекционировать необычные растения на своём участке. К числу таких относится один кустарник, который стал удивительно популярным в последние годы.
Однако далеко не на каждом участке он ведёт себя одинаково. Часто он даёт такую обильную поросль, что его невозможно потом выкопать! Что это за агрессор и как с ним поступить — расскажем ниже.


Кустарник, дающий много поросли



Речь идёт о полюбившейся многим айве японской. Это удивительно красивое, ароматное растение с замечательными красными цветками. У неё также есть необычные плоды, напоминающие дикие яблоки, в которых содержится большое количество витамина С.



Айва японская, или хеномелес, несмотря на все свои достоинства, может считаться кустарником-агрессором. Без должного ухода растение сильно разрастается вширь.



Поросль растёт без остановки. Может выйти далеко за пределы места, где изначально был посажен кустарник.


Борьба с порослью



Борьба с порослью существует только одна — регулярная обрезка и контроль роста кустарника. Мелкие веточки поросли нужно постоянно вырезать, чтобы потом не мучиться и не выкорчевывать корень.



Высаживать хеномелес на своём участке или нет — решение хозяев. Однако нужно помнить, что айва предрасположена к образованию большого количества поросли, и её рост нужно строго контролировать.
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Айвасад

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