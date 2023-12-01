Кустарник-агрессор в саду

Немало садоводов любят коллекционировать необычные растения на своём участке. К числу таких относится один кустарник, который стал удивительно популярным в последние годы.

Однако далеко не на каждом участке он ведёт себя одинаково. Часто он даёт такую обильную поросль, что его невозможно потом выкопать! Что это за агрессор и как с ним поступить — расскажем ниже.







Кустарник, дающий много поросли

Борьба с порослью

Речь идёт о полюбившейся многим айве японской. Это удивительно красивое, ароматное растение с замечательными красными цветками. У неё также есть необычные плоды, напоминающие дикие яблоки, в которых содержится большое количество витамина С.Айва японская, или хеномелес, несмотря на все свои достоинства, может считаться кустарником-агрессором. Без должного ухода растение сильно разрастается вширь.Поросль растёт без остановки. Может выйти далеко за пределы места, где изначально был посажен кустарник.Борьба с порослью существует только одна — регулярная обрезка и контроль роста кустарника. Мелкие веточки поросли нужно постоянно вырезать, чтобы потом не мучиться и не выкорчевывать корень.Высаживать хеномелес на своём участке или нет — решение хозяев. Однако нужно помнить, что айва предрасположена к образованию большого количества поросли, и её рост нужно строго контролировать.