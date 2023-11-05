Чистка кастрюли от нагара и копоти

Эмалированная кастрюля загрязнена настолько, что её уже хочется выкинуть? Не торопитесь с решением! Попробуйте почистить её по народному рецепту, который показывает удивительные результаты.

Грязь, старый нагар, копоть и сложный известковый налёт сойдут полностью! Посуда будет такая же чистая, как в день покупки.







Чистка от нагара и копоти

Чистка от известкового налёта

Удалить нагар легче и безопаснее всего народными средствами. Подготовьте следующие компоненты:нашатырный спирт;жидкое хозяйственное мыло;сода (можно взять чистящие средства с содой: Пемолюкс, Чистин Сода-эффект и т. п.).В миске соедините 4 ст. л. жидкого хозяйственного мыла и 2 ст. л. нашатырного спирта.Нанесите и распределите средство на дно эмалированной посуды. Накройте пакетом, чтобы нашатырный спирт не выветрился. Оставьте на 30 минут.После этого добавьте немного соды или чистящего средства на основе соды и удалите размякший нагар. Он исчезнет за считанные секунды!Теперь перейдём к удалению жёлтого известкового налёта внутри эмалированной посуды. Он бывает настолько сильным, что даже варка с лимонной кислотой не убирает его до конца.В таком случае нужно воспользоваться более сильной кислотой — щавелевой. Её можно найти в маркетплейсах и даже аптеках. Добавьте всего 1 ст. л., залейте кипятком. Кислота очень сильная, поэтому вываривать посуду не имеет смысла. Возьмите щётку и, не дожидаясь остывания, начните тереть дно и стенки. Вы увидите, как эмаль становится белее, а вода — мутнее. Когда полностью очистите известковый налёт, промойте посуду под проточной водой.Оцените результат: белоснежная эмаль, чистое дно без нагара — сияющая чистота! И всё это благодаря простым народным средствам.