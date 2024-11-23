Приёмы для дизайна ванной комнаты, чтобы она выглядела так же роскошно, как в 5-звёздочном отеле

После отпуска, проведенного в пятизвездочном отеле, так не хочется возвращаться домой, где ждет регулярная уборка, грустный вид из окна и далекий от роскоши интерьер. Однако не стоит расстраиваться – в ваших силах сделать свою квартиру такой же шикарной, как и номер, в котором вы жили.







А начать можно с ванной.

Прием 1: Белоснежный текстиль

Прием 2: Мощный душ

Прием 3: Правильное освещение

Прием 4: Внимание к деталям

Прием 5: Минимализм

Прием 6: Натуральные материалы и расцветки

Прием 8: Практичность

Прием 9: Функциональное зеркало

Мы расскажем, какими хитростями пользуются отельеры, чтобы превратить обычный санузел в произведение искусства.Если не любите белые полотенца, подберите однотонныеОчень редко в гостиницах можно увидеть пестрые полотенца, постельное белье с принтом и халаты в цветочек. А все потому, что вещи белого цвета выглядят гораздо красивее и благороднее, привносят в интерьер свежесть, чистоту и воздушность. Кроме того, вопреки распространенному мнению, они намного практичнее своих цветных «товарищей». Их можно стирать при высокой температуре, они не линяют и не выгорают на солнце.Поэтому искренне советуем украсить свою ванную комнату белоснежными полотенцами и халатами. Не любите белый цвет? Хорошо, тогда подбирайте однотонный текстиль, который вписывается в цветовую гамму вашего интерьера. Например, если комната оформлена в коричневых оттенках, купите полотенца шоколадного, бежевого или цвета какао. А чтобы не запутаться, можете вышить на каждом изделии первую букву имени владельца.От лейки также зависит, как будет выглядеть комнатаКонечно, если вы отделаете ванную комнату дорогой плиткой или поменяете сантехнику на качественные, брендовые изделия, интерьер только выиграет. Но что если в вашем бюджете пока нет статьи расходов на оформление санузла? В этом случае советуем начать с малого – установите на душ современную дождевую лейку. Во-первых, она оригинально выглядит, а во-вторых, очень удобная в использовании. Выбирайте изделие с несколькими режимами и функцией экономии воды – тогда не придется переплачивать за коммунальные услуги.Подсветите зеркало по периметру или повесьте лампыДля того, чтобы постояльцы более комфортно себя чувствовали, в номерах отелей часто используют дополнительное освещение, выделяя с его помощью функциональные зоны. Когда речь идет о ванной, светом нужно выделить зеркало. Совсем необязательно использовать для этого рамку или стандартную круговую подсветку – есть более интересные и оригинальные варианты.Легче всего встроить в стену плоский светильник по бокам от зеркала. Если есть место, можно установить подвесные лампы с металлическими держателями – они смотрятся стильно и эффектно. При выборе приборов обращайте внимание на цветовую температуру. Она не должны быть слишком высокой, так как в этом случае свет будет холодным, и ванная превратится в подобие больничной палаты. Чтобы комната получилась уютной, отдавайте предпочтение лампам с цветовой температурой до 3000 К, не больше.Добавьте в интерьер стильных мелочейДаже если в ванной будет скромный ремонт и недорогие отделочные материалы, все равно вы сможете сделать ее роскошной. Для этого понадобится всего лишь несколько ярких деталей. Плетеная корзина для полотенец, стильные дозаторы для шампуня, бальзама, геля для душа, красивая подставка вместо обычного стакана для зубных щеток, металлическая или деревянная полка в зоне душа. На первый взгляд, это мелочи, но именно они создают настроение в ванной.Создать приятную атмосферу помогут ароматические свечи, вазы с живыми цветами или горшки с качественными искусственными растениями. Также на бортик раковины можно поставить блюдце с лепестками роз.Отдельно стоит поговорить про коврик. Дешевое и потрепанное жизнью изделие испортит вид даже самой роскошной ванной, поэтому сразу откажитесь от идеи стелить такое рядом с душевой кабиной. Советуем отказаться от традиционных пушистых ковриков на прорезиненной основе в пользу турецкого или персидского изделия. Ухаживать за ним придется больше, на зато он станет настоящей изюминкой интерьера.Белая ванная с яркими акцентамиВанные комнаты редко отличаются большими габаритами, поэтому не стоит перегружать интерьер обилием деталей и помпезным декором: все должно быть минималистично, стильно, красиво и удобно. Отличная идея – оформить интерьер в монохромной цветовой гамме – тогда он будет выглядеть дорого, но не слишком навязчиво. Лучшие признаки чистоты и элегантности – свет и простор в комнате.Создать элегантную картинку получится, если установить в санузле белоснежную мебель и сантехнику, а мелкие детали подобрать в других оттенках. Главное – чтобы они гармонировали между собой. Это идеальное решение для маленькой ванной, так как белый цвет визуально расширит комнату, сделает ее более светлой и просторной.Деревянная столешница и природные зеленые тонаПриродная цветовая гамма и натуральные материалы – вот то, что никогда не выходит из моды, поэтому на них смело можно делать ставку. А вот оттенки из серии «вырвиглаз» лучше оставить для арт-отелей или квартир, оформленных в стиле китч.Чтобы сделать интерьер нейтральным и лаконичным, но при этом не переборщить и не сделать его чересчур строгим и скучным, попробуйте гармонично скомбинировать черты минимализма и бохо. В ванной прекрасно будет смотреться столешница из натурального дерева или камня, а для декора идеально подойдут изделия из ротанга.Прием 7: АкцентыАкцентные стены всегда смотрятся эффектноМногим минималистичный дизайн и белый цвет могут показаться слишком скучными. В этом случае советуем поэкспериментировать с отделкой. Выберите одну стену в ванной и сделайте ее акцентной. Для этих целей отлично подойдет стена в зоне душевой кабины или поверхность за раковиной. Также в активный цвет можно покрасить потолок. Кстати, ванна совсем не обязательно должна быть белой – ее цвет и текстура вполне могут пересекаться с плиткой или другими деталями интерьера.Не боитесь яркой отделки? Тогда выбирайте креативное покрытие стен: экзотические пейзажи, анималистичные принты. Но не забывайте, что мелкие рисунки визуально сужают пространство, поэтому для крохотных санузлов лучше подбирать крупные сюжеты.Еще один стильный вариант, который часто используют дизайнеры в своих интерьерах, – это мозаика. С помощью плиток разного цвета, размера и узора можно создавать на стенах целые композиции. Но не слишком увлекайтесь – во всем важна мера.Выбирайте крупную плитку – она проще в уходеВанная комната должна быть не только красивой, стильной, но и практичной. Материалы, которые используются в ее отделке, должны быть простыми в уходе, устойчивыми к влаге и перепадам температур. Также откажитесь от обилия мелких деталей на полках и бортиках ванной, которые придется бесконечно переставлять с места на место во время уборки.• Для отделки стен используйте крупную плитку с ровными краями: ее проще мыть. Для удобства монтаж кафеля следует производить от пола и до самого потолка.• Навесные полки следует заменить нишами в стенах – они занимают меньше места, являются более практичными и вместительными.• Подвесная мебель и сантехника упрощает и ускоряет мытье полов.Выбирайте большое зеркалоДля ванной комнаты лучше подбирать большое зеркало, которое не только визуально увеличивает пространство, но и выглядит роскошнее, чем маленькое в дешевой пластиковой раме. Кроме того, в нем гораздо удобнее себя рассматривать. Некуда повесить большое зеркало? Есть отличное решение проблемы – установите рядом с маленьким увеличительное.