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Чего мы не знали о деревьях

Сегодня у нас есть повод подумать о деревьях. Вам кажется это скучным? Скоро вы измените своё мнение.

В Университете Колумбии создали синтетическое дерево, которое поглощает углекислый газ в 1000 раз эффективнее живого.

Чего мы не знали о деревьях

В Калифорнии растут самые старые в мире деревья. Некоторым из них более 5000 лет!

Чего мы не знали о деревьях

Чтобы люди не повредили самые старые в мире деревья, их местонахождение засекречено.

Чего мы не знали о деревьях

Леонардо да Винчи первым заметил, что толщина ствола дерева равна толщине всех его ветвей. Современная наука пытается понять, почему это так (в большинстве случаев).

Чего мы не знали о деревьях

В 1930-е годы нацисты посадили деревья в форме свастики. Обнаружилось это только в 1992 во время аэрофотосъёмки. Свастика запрещена в Германии, поэтому жители быстро вырубили насаждения.

Чего мы не знали о деревьях

Люди вырубили почти 96 % мамонтовых деревьев, которые считаются одними из самых старых и самых высоких деревьев на Земле.

Чего мы не знали о деревьях

Любое дерево на 99% состоит из неживой ткани. Оставшийся 1% живых клеток – это листья, кончики корней и тонкий слой под названием флоэма, находящийся под корой и доставляющий питание от листьев к корням.

Чего мы не знали о деревьях

Венеция построена на деревянных сваях, самым старым из которых более 1000 лет. Погружённые в воду сваи не сгнили, а наоборот, пропитались минералами из морской воды и окаменели.



Чего мы не знали о деревьях

В Индонезии, в округе Тана Тораджа, умершего младенца жители кладут в дупло, вырезанное в стволе дерева. Со временем тело обволакивается деревом, уходя внутрь ствола.

Чего мы не знали о деревьях

Дерево под названием гура покрыто ядовитыми шипами и способно разбрасывать свои плоды на несколько сотен метров!

Чего мы не знали о деревьях

Во время службы в армии американский актёр Мистер Ти в качестве наказания получил распоряжение вырубить деревья. Спустя 4 часа, когда удивлённые офицеры попросили его остановиться, он успел срубить более 70 деревьев. В 1987 году тот же Мистер Ти вызвал гнев своих соседей, уничтожив более 100 деревьев на своём участке в городке Лейк Форест. Это эпизод получил известность как «резня бензопилой в Лейк Форест».

Чего мы не знали о деревьях

«Отель на дереве» — это отель в Швеции, номера которого расположены как раз там, где вы подумали – на деревьях!

Чего мы не знали о деревьях

В 1980-х годах в Китае был принят закон, согласно которому каждый гражданин страны старше 11 лет обязан ежегодно сажать не меньше трёх деревьев.

Чего мы не знали о деревьях

Джастин Тимберлейк однажды нанял компанию для вычисления количества углекислого газа, выделяемого на его концертах, и с тех пор сажает деревья там, где выступал.

Чего мы не знали о деревьях

В штате Джорджия есть дерево, принадлежащее самому себе. В 1800-х его хозяин профессор Джексон передал дерево в собственность самому себе, так же как и землю в радиусе 2,5 метров от ствола.

Чего мы не знали о деревьях

Дерево по имени Сенатор было пятым из самых старых деревьев на Земле, его возраст насчитывал примерно 3500 лет. Однажды метамфетаминовый наркоман влез внутрь и сжёг его до основания.

Чего мы не знали о деревьях

В Пенсильвании находится Природный похоронный парк Пенн Форест. Это «зелёное кладбище» выглядит как парк – ни оград, ни памятников, только трава и деревья.

Чего мы не знали о деревьях

В 1976 году солдаты Северной Кореи убили двух американских солдат, рубивших дерево в демилитаризованной зоне. США и Южная Корея в ответ прислали более 800 человек, 30 вертолетов и ядерный бомбардировщик. Дерево разнесли в щепки.

Чего мы не знали о деревьях

На Гавайях растут эвкалиптовые деревья, кора которых переливается всеми цветами радуги!

Чего мы не знали о деревьях

Растущее во Флориде дерево манцинелла часто считается самым опасным деревом в мире. Его плоды смертельно ядовиты, а если вы стоите под этим деревом во время дождя, вы можете получить ужасные волдыри.

Чего мы не знали о деревьях

На апельсиновых деревья бонсай растут миниатюрные апельсины!

Чего мы не знали о деревьях

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