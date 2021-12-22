Чего мы не знали о деревьях

Сегодня у нас есть повод подумать о деревьях. Вам кажется это скучным? Скоро вы измените своё мнение.



В Университете Колумбии создали синтетическое дерево, которое поглощает углекислый газ в 1000 раз эффективнее живого.







В Калифорнии растут самые старые в мире деревья. Некоторым из них более 5000 лет!







Чтобы люди не повредили самые старые в мире деревья, их местонахождение засекречено.







Леонардо да Винчи первым заметил, что толщина ствола дерева равна толщине всех его ветвей. Современная наука пытается понять, почему это так (в большинстве случаев).







В 1930-е годы нацисты посадили деревья в форме свастики. Обнаружилось это только в 1992 во время аэрофотосъёмки. Свастика запрещена в Германии, поэтому жители быстро вырубили насаждения.







Люди вырубили почти 96 % мамонтовых деревьев, которые считаются одними из самых старых и самых высоких деревьев на Земле.







Любое дерево на 99% состоит из неживой ткани. Оставшийся 1% живых клеток – это листья, кончики корней и тонкий слой под названием флоэма, находящийся под корой и доставляющий питание от листьев к корням.







Венеция построена на деревянных сваях, самым старым из которых более 1000 лет. Погружённые в воду сваи не сгнили, а наоборот, пропитались минералами из морской воды и окаменели.

В Индонезии, в округе Тана Тораджа , умершего младенца жители кладут в дупло, вырезанное в стволе дерева. Со временем тело обволакивается деревом, уходя внутрь ствола.Дерево под названием гура покрыто ядовитыми шипами и способно разбрасывать свои плоды на несколько сотен метров!Во время службы в армии американский актёр Мистер Ти в качестве наказания получил распоряжение вырубить деревья. Спустя 4 часа, когда удивлённые офицеры попросили его остановиться, он успел срубить более 70 деревьев. В 1987 году тот же Мистер Ти вызвал гнев своих соседей, уничтожив более 100 деревьев на своём участке в городке Лейк Форест. Это эпизод получил известность как «резня бензопилой в Лейк Форест».«Отель на дереве» — это отель в Швеции, номера которого расположены как раз там, где вы подумали – на деревьях!В 1980-х годах в Китае был принят закон, согласно которому каждый гражданин страны старше 11 лет обязан ежегодно сажать не меньше трёх деревьев.Джастин Тимберлейк однажды нанял компанию для вычисления количества углекислого газа, выделяемого на его концертах, и с тех пор сажает деревья там, где выступал В штате Джорджия есть дерево, принадлежащее самому себе. В 1800-х его хозяин профессор Джексон передал дерево в собственность самому себе, так же как и землю в радиусе 2,5 метров от ствола.Дерево по имени Сенатор было пятым из самых старых деревьев на Земле, его возраст насчитывал примерно 3500 лет. Однажды метамфетаминовый наркоман влез внутрь и сжёг его до основания.В Пенсильвании находится Природный похоронный парк Пенн Форест. Это «зелёное кладбище» выглядит как парк – ни оград, ни памятников, только трава и деревья.В 1976 году солдаты Северной Кореи убили двух американских солдат, рубивших дерево в демилитаризованной зоне. США и Южная Корея в ответ прислали более 800 человек, 30 вертолетов и ядерный бомбардировщик. Дерево разнесли в щепки.На Гавайях растут эвкалиптовые деревья, кора которых переливается всеми цветами радуги!Растущее во Флориде дерево манцинелла часто считается самым опасным деревом в мире. Его плоды смертельно ядовиты, а если вы стоите под этим деревом во время дождя , вы можете получить ужасные волдыри.На апельсиновых деревья бонсай растут миниатюрные апельсины!Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)