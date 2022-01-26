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СССР глазами американского шпиона: 24 снимка, которые рассказывают о былых временах


Снимок ночной Москвы. Автор: Martin Manhoff.

Снимок ночной Москвы. Автор: Martin Manhoff.

Пока Советский Союз приходил в себя после второй Мировой войны, американский дипломат и майор армии США Мартин Манхоф (Martin Manhoff) благополучно приземлившись в Москве с полным чемоданом оборудования для съёмки, объездив большую часть СССР, запечатлел самые разнообразные моменты из жизни советских людей. Заподозренный в шпионаже, он был депортирован в 1954 году на родину. И лишь спустя шестьдесят лет после его смерти эти снимки были обнаружены историком Дугласом Смитом (Douglas Smith), который и предал их огласке, показав миру то, как жили раньше люди.

Школьницы в Коломенском, бывшее царское поместье на юге Москвы. Автор: Martin Manhoff.

Школьницы в Коломенском, бывшее царское поместье на юге Москвы. Автор: Martin Manhoff.


Рынок в Крыму. Автор: Martin Manhoff.

Рынок в Крыму. Автор: Martin Manhoff.

 
Улица в центре Киева, Украина. Автор: Martin Manhoff.

Улица в центре Киева, Украина. Автор: Martin Manhoff.

 
Затопленные улицы в Киеве. Автор: Martin Manhoff.

Затопленные улицы в Киеве. Автор: Martin Manhoff.

 
Снимок из окна поезда. Автор: Martin Manhoff.

Снимок из окна поезда. Автор: Martin Manhoff.

 
Парад под стенами Кремля. Автор: Martin Manhoff.

Парад под стенами Кремля. Автор: Martin Manhoff.

 
Сталинский гроб, который несут на Красную площадь. Автор: Martin Manhoff.

Сталинский гроб, который несут на Красную площадь. Автор: Martin Manhoff.

 
Деревенский пейзаж. Автор: Martin Manhoff.

Деревенский пейзаж. Автор: Martin Manhoff.

 
Уличная сцена на Пушкинской площади. Автор: Martin Manhoff.

Уличная сцена на Пушкинской площади. Автор: Martin Manhoff.

 
Редкое цветное изображение похорон Сталина в 1953 году, сфотографировано из окна старого посольства США. Автор: Martin Manhoff.

Редкое цветное изображение похорон Сталина в 1953 году, сфотографировано из окна старого посольства США.
Автор: Martin Manhoff.

 
Девочки читают книги у стен Московского Новодевичьего монастыря. Автор: Martin Manhoff.

Девочки читают книги у стен Московского Новодевичьего монастыря. Автор: Martin Manhoff.

 
Очереди в магазин, Москва. Автор: Martin Manhoff.

Очереди в магазин, Москва. Автор: Martin Manhoff.

 
Останкинский дворец на севере Москвы. Автор: Martin Manhoff.

Останкинский дворец на севере Москвы. Автор: Martin Manhoff.

 
Дети позируют на камеру Мартина у Новоспасского монастыря. Автор: Martin Manhoff.

Дети позируют на камеру Мартина у Новоспасского монастыря. Автор: Martin Manhoff.

 
Бассейн в неизвестном месте. Автор: Martin Manhoff.

Бассейн в неизвестном месте. Автор: Martin Manhoff.

 
Парни играют в карты возле усадьбы Кусково. Автор: Martin Manhoff.

Парни играют в карты возле усадьбы Кусково. Автор: Martin Manhoff.

 
Женщина, отставшая от поезда. Автор: Martin Manhoff.

Женщина, отставшая от поезда. Автор: Martin Manhoff.

 
Новоспасский монастырь в Москве. Автор: Martin Manhoff.

Новоспасский монастырь в Москве. Автор: Martin Manhoff.

 
Витрина магазина, Москва. Автор: Martin Manhoff.

Витрина магазина, Москва. Автор: Martin Manhoff.

 
Магазин № 20, Москва. Автор: Martin Manhoff.

Магазин № 20, Москва. Автор: Martin Manhoff.

 
Здание центрального телеграфа в Москве. Автор: Martin Manhoff.

Здание центрального телеграфа в Москве. Автор: Martin Manhoff.

 
Поездка в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Автор: Martin Manhoff.

Поездка в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Автор: Martin Manhoff.

 
Женщина позирует Мартину на Петровке в Москве. Автор: Martin Manhoff.

Женщина позирует Мартину на Петровке в Москве. Автор: Martin Manhoff.


По материалу сайта boredpanda.com

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СССР глазами американского шпиона: 24 снимка, которые рассказывают о былых временах

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